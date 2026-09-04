AgenciaLOF
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"Kuşatma altındaymış gibi hissettiriyor" - Sınırdaki krizin tırmanması 15 oyuncunun AD Ceuta'ya transferden vazgeçmesine nasıl yol açtı
Göçmen krizi işe alımı aksatıyor
İspanyol ekibi Ceuta, Kuzey Afrika’daki özerk yerleşim bölgesine benzeri görülmemiş bir göçmen akınının yaşanmasının ardından kadro kurma planlarında büyük bir darbe aldı. Haber ajansı EFE'nin haberine göre, temmuz sonundan bu yana yaklaşık 80.000 göçmen, Tarajal ve Benzu mendirekleri çevresindeki sahil hattı boyunca ya da yüzerek Fas'tan sınırı geçti. Ezici boyuttaki bu artış, yerel kabul tesisleri üzerinde büyük bir baskı oluşturdu ve Ceuta hükümetinin İspanyol makamlarına ulusal acil durum ilan etmeleri çağrısında bulunmasına yol açtı.
- AgenciaLOF
Başkan, transferin neden gerçekleşmediğini açıkladı
Cadena SER'e konuşan Ceuta Başkanı Hamido, anlaşmalar neredeyse tamamlanmış olmasına rağmen "15'e kadar oyuncunun hayır dediğini" açıkladı ve bunun nedeni olarak ailelerinden gelen güvenlik endişelerini gösterdi: "Eşleri korkuyor, çocuklar... Kendilerine ulaşan bilgiler düşünüldüğünde bu anlaşılabilir bir durum. Bunu yaşamıyorsanız, kuşatma hali gibi geliyor."
Hamido, daha önce turizm, ekonomi ve spor açısından "iyi durumda" olan şehirde "durumun" sadece bir ay içinde değiştiğini kabul etti ve ardından şu ifadeleri kullandı: "Ceuta bir kulüpten fazlası: burada dört kültür bir arada yaşıyor ve hepimiz birbirimizi kucaklıyoruz; burası bir sığınağa dönüştü ve takım çok güçlü bir ortak payda haline geldi."
Kulüp, oyuncu grubunu koruyor
Hamido, oyuncu kadrosu ile teknik ekibin güvenli bir ortamda çalışmayı sürdürdüğünü açıkladı: "Oyuncuların ve teknik direktörün aileleri ve çocukları var. Şehrin, bildiklerini sandıkları yer olmadığını görüyorlar ve bu onları etkiliyor, ancak normal şekilde antrenman yapıyorlar. Burası güvenli ve polis harika bir iş çıkarıyor."
Kulüp, geç dönemde yapılan takviyeleri kadrosuna katmadan önce transfer hedeflerine herhangi bir yükümlülük olmadan ziyaret imkânı bile sundu: "Onları hiçbir yükümlülük altına sokmadan gelip burayı görmeye davet ettik; tesislere, nasıl çalıştığımıza bakmaları için... ve son gün, transferleri sonuçlandırmayı başardık. Bu kadroyla rekabet edeceğimize inanıyorum. Panik yapmıyoruz ve yalnızca anlık sonuçlara takıntılı değiliz. Oyuncuları korumaya ve onları bir fanusun içinde tutmaya çalışıyoruz."
- NurPhoto
Ceuta’yı Celta sınavı bekliyor
Ceuta, sezona tek bir puan bile alamadan üst üste üç yenilgiyle başladıktan sonra şu anda puan tablosunun dibinde yer alıyor. Jose Juan Romero'nun ekibi, 5 Eylül'deki 4. hafta maçında Celta Fortuna'yı konuk edecek. Hafta sonundaki bu iç saha karşılaşması, Romero'nun yeni transferlerini takıma entegre etmesi ve sonunda sezonun ilk puanlarını alması açısından kritik bir sınav niteliği taşıyor.
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