Cadena SER'e konuşan Ceuta Başkanı Hamido, anlaşmalar neredeyse tamamlanmış olmasına rağmen "15'e kadar oyuncunun hayır dediğini" açıkladı ve bunun nedeni olarak ailelerinden gelen güvenlik endişelerini gösterdi: "Eşleri korkuyor, çocuklar... Kendilerine ulaşan bilgiler düşünüldüğünde bu anlaşılabilir bir durum. Bunu yaşamıyorsanız, kuşatma hali gibi geliyor."

Hamido, daha önce turizm, ekonomi ve spor açısından "iyi durumda" olan şehirde "durumun" sadece bir ay içinde değiştiğini kabul etti ve ardından şu ifadeleri kullandı: "Ceuta bir kulüpten fazlası: burada dört kültür bir arada yaşıyor ve hepimiz birbirimizi kucaklıyoruz; burası bir sığınağa dönüştü ve takım çok güçlü bir ortak payda haline geldi."