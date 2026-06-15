Bellingham'ın, diğer oyuncuların onun etrafında şekillendirildiği, her maçta oynaması gereken türden bir oyuncu olup olmadığı sorulduğunda, en son Dünya Kupası oranlarını sunan Grosvenor Sport adına konuşan eski İngiltere kalecisi James, GOAL'a şunları söyledi: “Hayır, en üst seviyede değil. Hayır, hayır, hayır. Thomas'ın söylediği her şey, özellikle de bu kadro hakkında, şu anda sadece Dünya Kupası'na odaklanabileceğimizi belirten sözleri, bu takımda bir denge olduğunu, odak noktası olan bir oyuncu olmadığını gösteriyor.

“Bence odak noktası olan bir oyuncu etrafında takım kurmanın tehlikesi, o oyuncuyla ilgili herhangi bir sorun olduğunda her şeyin ters gitmeye başlamasıdır. Jude harika bir oyuncu, formunun zirvesindeyken Jude Bellingham'dan daha iyi bir oyuncu neredeyse yok, ancak Dünya Kupası'nı kazanmak için herkesin yükü paylaşması gerekiyor ve bence Thomas'ın yapmaya çalıştığı şey, tek bir oyuncuya odaklanıp herkesi onun etrafında çalıştırmak yerine, kadrosunda sahip olduğu kaynakları kullanmaktır.

“Jude'un kontrolü ele alacağı zamanlar olacaktır, eminim, bu sadece oyuncunun kalitesinden kaynaklanıyor. Ancak bence asıl düzen, başarı potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için kadroya dayalı.”