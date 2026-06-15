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Kuşakların yeteneği mi? David James, Thomas Tuchel’in yaklaşımını desteklerken, İngiltere’nin Jude Bellingham’a Paul Gascoigne ve Glenn Hoddle ile aynı muameleyi göstermesinin haklı nedenleri
'Galactico' Bellingham, İngiltere milli takımında ilk 11'de yer alacağı kesin değil
Bir ara kadroya seçilip seçilmeyeceği konusunda sorgulanan Bellingham, İngiltere’nin Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası finalleri kadrosunda kendine yer edindi. Orada muhtemelen önemli bir rol üstlenecek.
Ancak 10 numaralı pozisyonda rekabet çok şiddetli ve Santiago Bernabeu'dan gelen bir "Galactico"nun ilk 11'de yer alacağı garanti değil. 22 yaşındaki oyuncunun şüphesiz yeteneği göz önüne alındığında bu bazılarına biraz tuhaf gelebilir, ancak bireysel parlaklıktan çok takımın gücü öncelikli görülüyor.
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İngiltere, Bellingham gibi yetenekli oyuncular etrafında bir takım kurmalı mı?
Bellingham'ın, diğer oyuncuların onun etrafında şekillendirildiği, her maçta oynaması gereken türden bir oyuncu olup olmadığı sorulduğunda, en son Dünya Kupası oranlarını sunan Grosvenor Sport adına konuşan eski İngiltere kalecisi James, GOAL'a şunları söyledi: “Hayır, en üst seviyede değil. Hayır, hayır, hayır. Thomas'ın söylediği her şey, özellikle de bu kadro hakkında, şu anda sadece Dünya Kupası'na odaklanabileceğimizi belirten sözleri, bu takımda bir denge olduğunu, odak noktası olan bir oyuncu olmadığını gösteriyor.
“Bence odak noktası olan bir oyuncu etrafında takım kurmanın tehlikesi, o oyuncuyla ilgili herhangi bir sorun olduğunda her şeyin ters gitmeye başlamasıdır. Jude harika bir oyuncu, formunun zirvesindeyken Jude Bellingham'dan daha iyi bir oyuncu neredeyse yok, ancak Dünya Kupası'nı kazanmak için herkesin yükü paylaşması gerekiyor ve bence Thomas'ın yapmaya çalıştığı şey, tek bir oyuncuya odaklanıp herkesi onun etrafında çalıştırmak yerine, kadrosunda sahip olduğu kaynakları kullanmaktır.
“Jude'un kontrolü ele alacağı zamanlar olacaktır, eminim, bu sadece oyuncunun kalitesinden kaynaklanıyor. Ancak bence asıl düzen, başarı potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için kadroya dayalı.”
Hoddle, Gazza ve Scholes: İngiltere, bazı yetenekleri boşa mı harcadı?
James, bir zamanlar Wayne Rooney, Steven Gerrard ve Paul Scholes gibi isimlerin yer aldığı İngiltere kadrolarında forma giymişti. O dönemlerde kadro seçimi konusunda pek çok zorlu karar alınmıştı ve yıllar geçse de bu durum hiç değişmedi.
Three Lions, 1980'lerde Tottenham efsanesi Hoddle'ı kadrosunda bulundurmasına rağmen ondan en iyi şekilde yararlanamadı; 1998 Dünya Kupası'nda ise Gazza'nın değişken yetenekleri Hoddle tarafından göz ardı edildi.
İngiltere'nin, diğer ülkelerin kendi takımlarının temel taşları haline getireceği oyuncuları tarihsel olarak yanlış yönettiği konusunda baskı altında kalan James, şunları ekledi: "Biraz başarı konusunu düşünelim. Öncelikle, bu oyuncularla ve onların nihai başarısı, yani kupa kazanma konusunda hiçbir başarı elde edemedik.
“Bence başarılı dünya takımlarına baktığınızda, olağanüstü yeteneklerden bahsediyorsunuz. Jude Bellingham'ın olağanüstü bir yeteneği olmadığını söylemiyorum, ama Fransa'da [Zinedine] Zidane, İspanya'da [Andres] Iniesta, Arjantin'de Lionel Messi var. Ancak şunu da eklemeliyim ki, onlar kendi dönemlerinde olağanüstüydüler, kendi dönemlerindeki herkesten baş ve omuzlarca üstündüler.
“Jude ne kadar yetenekli olursa olsun ve Dünya Kupası’nda karşılaştıkları oyuncuların kalitesini zaten gördük, şu anda o kadar yüksek bir seviyedeler ki, bence başarıya ulaşmak için tek bir kişiye güvenmek artık işe yaramıyor.
“Bu nedenle, onları kullanabilir, belirli anlarda onlardan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz, ancak daha sonra farklı bir stratejiye uyum sağlamalı ve farklı oyuncular kullanmalısınız. Bence İngiltere'nin şu anda sahip olduğu şey bu, tek bir oyuncuya bağımlı olmamızı gerektirmeyen kalite ile denge.”
- Getty/GOAL
2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında İngiltere, Hırvatistan karşısında hangi oyuncularla sahaya çıkacak?
Bellingham’ın Çarşamba günü Hırvatistan’la oynanacak İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası açılış maçında ilk 11’de yer alıp almayacağı henüz belli değil. Aston Villa’nın oyun kurucusu Morgan Rogers, Arsenal’den Premier Lig şampiyonu Eberechi Eze ile birlikte bu pozisyon için ciddi bir aday.
Tuchel, Phil Foden, Cole Palmer ve Morgan Gibbs-White gibi isimleri tamamen göz ardı ederek tartışmalı kararlar almaktan çekinmediğini gösterdi ve Bellingham, hiçbir oyuncunun bir ulusun çıkarlarından daha önemli olamayacağının acı bir şekilde farkında.