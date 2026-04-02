Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

"Kuş" lakabı ve Mickey Mouse'un sesi... Valverde: Luka Zidane yüzünden Real Madrid'den kovulacağımı tahmin etmiştim

Mallorca - Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
La Liga
F. Valverde
L. Zidane
A. Morata
İspanya
Uruguay
Cezayir

Uruguaylı yıldız, Real Madrid'deki kariyerinin başlangıcında biraz tedirgin hissediyor

Fede Valverde, Real Madrid ve Uruguay milli takımının kaptanı olarak futbol kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor; 2026 yılında her şey onun için yolunda gidiyor.

Valverde, Real Madrid'in teknik direktörü Álvaro Arbeloa ile yeni bir deneyim yaşıyor ve bu da Real Madrid formasıyla geçirdiği en iyi sezonlardan birine daha fazla heyecan katıyor.

Valverde, "Terrapia Picante" podcast'inde kaçırılmaması gereken bir röportajda içini döktü ve bu röportaj İspanyol "Marca" gazetesi tarafından aktarıldı.

  • Bir serçeden bir şahine

    Valverde, futbol kariyerinin başlangıcını anımsayarak konuşmasına şöyle başladı: "Her zaman hareket halindeydim. Bir antrenör bana 'küçük kuş' lakabını takmıştı. Babam bu lakabı pek sevmezdi, ama bunu fark etmeyen tek kişi oydu. Şimdi bana 'şahin' diyorlar, çünkü daha agresif oldum. Ama ben hâlâ o küçük kuşum."

    Ve ekledi: "Sonra Real Madrid geldi, reddedilemeyecek bir teklifti, bu beni Castilla'dayken bile bir tür kopukluk hissettirdi. Durum çok utanç vericiydi, yıkılmıştım. 'Burada ne işim var?' diye düşündüm."

    Ve şöyle devam etti: "Otoparka vardığımda, Castilla'daki takım arkadaşlarımın lüks arabaları olduğunu fark ettim, oysa ben zar zor düzgün bir araba alabiliyordum ve zaten Penarol ile birinci ligde oynuyordum. Şöyle düşünmeye başladım: 'Kendimi neye bulaştırıyorum?'"

    Ve şöyle devam etti: "Soyunma odasına girdim ve pahalı giyim markaları görmeye başladım. Kıyafetlerimi çıkarmak istemiyordum ya da beni görmesinler diye çabucak çıkarıyordum. Bu benim için gerçek bir şoktu."


  • Luka Zidane'nin sakatlığı

    Valverde sözlerine şöyle devam etti: "Valdepeñas stadyumunda durum tamamen farklıydı. Orada, şutlarımın muazzam gücü bazı sakatlıklara neden oldu."

    Gülerek ekledi: "Bir ya da iki kaleciyi yaraladım. Cezayir milli takımının kalecisi Luca Zidane'ın omzunu yaraladım. Çok hayal kırıklığına uğradım, beni oyundan atacaklarını sandım. Zidane'ın oğlunu yaralamıştım."

    Ve şöyle devam etti: "Bazı kaleciler şutlarımdan sakatlandı. Çoğunlukla omuzlarından. Bacaklarım çok ince, bunu kimden miras aldığımı bilmiyorum."

  • Mickey Mouse'un sesi

    Bir süre önce, Uruguaylı futbolcunun yaklaşık 17 yaşındayken Atlético Peñarol'da oynadığı dönemden bir video yayıldı. Videoda, maçın hemen ardından kısa bir röportajda görülen oyuncunun sesi dikkat çekici bir şekilde öne çıkıyordu; bu durum, sosyal medya kullanıcılarının şakalar ve karşılaştırmalar yapmasına neden oldu ve sesinin Mickey Mouse'a benzediğini söylediler.

    Oyuncu sözlerine şöyle başladı: "Ah, evet, harikaydı. Asla unutmayacağım, tıpkı attığım üç gol gibi," diyerek bu sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'ye attığı hat-trick'e atıfta bulundu.

    Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Gerçekten ses sorunlarım vardı. Konuşurken boğazımda bir sorun yaşıyordum ve bana sürekli ameliyat olmamı tavsiye ediyorlardı."

    "Birçok uzmana gittim ve hepsi bana ameliyat olmam gerektiğini söyledi, ancak o zaman maddi durumum nedeniyle sorunu çözemedim" diye devam etti.

    Ve şöyle devam etti: "Mütevazı bir aileydik ve bir gecede ameliyat olacak kadar paramız yoktu. Bunun ergenlikte yaşanan bir durum olduğunu ve düzeleceğini düşünüyorduk, ancak hiç düzelmedi. Ne zaman düzeldiğini bilmiyorum, ama o zaman düzelmedi. Şimdi düzeldi, şükürler olsun, ama o zamanlar çok acı çekiyordum."

    Valverde ayrıca videonun yayılmasının o dönemde kendisini etkilediğini kabul ederek şöyle dedi: "O günden sonra, insanların bunun arkasındaki gerçeği bilmemesi nedeniyle acı çektim ve sonuçta bu bir sorundu. Şimdi bu komik geliyor ve ben de buna gülüyorum, ama o zamanlar ben sadece bir çocuktum."

    Ve şöyle devam etti: "Bu durum, yıllarca tanımadığım insanlarla gruplar halinde konuşmaya cesaret edemememe neden oldu, çünkü bu eksikliğimin farkındaydım. Bu eksiklikten dolayı çok utanıyordum."


  • Morata'nın fotoğrafı

    İspanya Süper Derbisinde, kaleciyle karşı karşıya kalan Álvaro Morata’ya (o dönem Atlético Madrid’in forveti) Valverdi’nin yaptığı müdahale, hâlâ pek çok kişinin hafızasına kazınmış durumda.

    O maçta Valverde kırmızı kart görmüş, ancak Real Madrid galip gelmişti. Valverde bu olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu, çocuklara uygun olmayan bir görüntü. Ancak o anda takım için risk almam gerektiğini hissettim."

    Ve şöyle devam etti: "Kırmızı kart göreceğimi biliyordum. Sinirlerim bozuldu, ama yapmam gerekeni yaptım. Tek düşündüğüm şey Real Madrid'in kazanması gerektiğiydi. Ben Güney Amerikalıyım ve bizler coşkulu insanlarız."


La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
La Liga
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY