Bir süre önce, Uruguaylı futbolcunun yaklaşık 17 yaşındayken Atlético Peñarol'da oynadığı dönemden bir video yayıldı. Videoda, maçın hemen ardından kısa bir röportajda görülen oyuncunun sesi dikkat çekici bir şekilde öne çıkıyordu; bu durum, sosyal medya kullanıcılarının şakalar ve karşılaştırmalar yapmasına neden oldu ve sesinin Mickey Mouse'a benzediğini söylediler.

Oyuncu sözlerine şöyle başladı: "Ah, evet, harikaydı. Asla unutmayacağım, tıpkı attığım üç gol gibi," diyerek bu sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'ye attığı hat-trick'e atıfta bulundu.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Gerçekten ses sorunlarım vardı. Konuşurken boğazımda bir sorun yaşıyordum ve bana sürekli ameliyat olmamı tavsiye ediyorlardı."

"Birçok uzmana gittim ve hepsi bana ameliyat olmam gerektiğini söyledi, ancak o zaman maddi durumum nedeniyle sorunu çözemedim" diye devam etti.

Ve şöyle devam etti: "Mütevazı bir aileydik ve bir gecede ameliyat olacak kadar paramız yoktu. Bunun ergenlikte yaşanan bir durum olduğunu ve düzeleceğini düşünüyorduk, ancak hiç düzelmedi. Ne zaman düzeldiğini bilmiyorum, ama o zaman düzelmedi. Şimdi düzeldi, şükürler olsun, ama o zamanlar çok acı çekiyordum."

Valverde ayrıca videonun yayılmasının o dönemde kendisini etkilediğini kabul ederek şöyle dedi: "O günden sonra, insanların bunun arkasındaki gerçeği bilmemesi nedeniyle acı çektim ve sonuçta bu bir sorundu. Şimdi bu komik geliyor ve ben de buna gülüyorum, ama o zamanlar ben sadece bir çocuktum."

Ve şöyle devam etti: "Bu durum, yıllarca tanımadığım insanlarla gruplar halinde konuşmaya cesaret edemememe neden oldu, çünkü bu eksikliğimin farkındaydım. Bu eksiklikten dolayı çok utanıyordum."



