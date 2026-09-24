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Kurşundan sıyrıldı! Ronaldo, duygusal Lizbon dönüşünde eleştirmenlerine gülüp 1000. golünü hedefliyor
Ronaldo, Portekiz unvan savunmasına başlarken Galler maçını değerlendirdi
Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo, perşembe günü Estadio Jose Alvalade'de Galler'e karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi açılış maçı öncesinde Portugal Football Summit'te basının karşısına çıktı. Kariyerinin başladığı stada dönen 39 yaşındaki yıldız, ülkesini temsil etmeye duyduğu büyük tutkuyu dile getirdi.
Ronaldo, yeni göreve getirilen başantrenör Jorge Jesus'u memnuniyetle karşıladı ve onu Portekiz'i iddialı yeni bir döneme taşıyacak isim olarak destekledi.
Tecrübeli forvet, eski teknik direktör Roberto Martinez'i överken, takımın 15 gün içinde oynanacak zorlu dört maçlık fikstüre tamamen hazır olduğunu vurguladı.
- AFP
CR7, milli takımda 1000. golünü hedefliyor
Yeni bir tarihe daha gözünü diken Ronaldo, bu hedefi sağlıksız bir takıntıya dönüştürmeden kariyerinde 1.000 gole ulaşma konusundaki kararlılığını yineledi. Al-Nassr'ın forveti, kariyerindeki 1.000. golü Portekiz formasıyla atmasının kariyerinin en büyük zirvesi olacağını kabul etti.
Ronaldo, kadroda itibarına yaslanmak için değil, performanslarıyla gerçekten fark yaratmak için yer aldığını vurguladı.
"Oraya ulaşmak istediğimi zaten söyledim ve ulaşacağım," dedi Ronaldo. "Milli takım adına 1.000. golü atmak, güzel bir hikâyenin daha zirvesi olurdu. Milli takıma geliyorum çünkü fark yaratıyorum ve bir değer katıyorum."
Kaptan eleştirmenlere sert yanıt verdi ve emeklilik söylentilerine değindi
Uluslararası futbolu bırakmasına dair bitmek bilmeyen medya takibi ve spekülasyonlara değinen Ronaldo, kendisine yönelik düşmanca haberleri gülerek geçiştirdi ve yalnızca dünyanın dört bir yanındaki taraftarlardan gördüğü büyük sevgiye odaklandığını söyledi. Kariyerinin yakında sona erebileceğini kabul eden yıldız futbolcu, buna rağmen tamamen bugünü yaşayarak yoluna devam ettiğini ifade etti.
Kaptan, federasyonun ya da teknik direktörün artık kendisine ihtiyaç duymaması halinde hiçbir sorun çıkarmadan ayrılacağını açıkça belirtti.
Ronaldo, "Bazı kanallar bana saldırmayı ve beni öldürmeye çalışmayı seviyor ama bunun şansı yok. Ancak pompalı tüfekle olur, o zaman bile kurşundan kaçarım" diyerek şaka yaptı. "Bana ihtiyaç duymadıkları gün topumu alır ve giderim."
- AFP
Portekiz, Uluslar Ligi kampanyasını Lizbon'da başlatıyor
Portekiz, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi kampanyasına perşembe akşamı Lizbon'daki Estadio Jose Alvalade'de Galler'i ağırlayarak başlayacak. Selecao daha sonra 4 Ekim'de Estadio do Dragao'da Norveç ile karşılaşacak.
Ronaldo, Jorge Jesus yönetiminde hücum hattına liderlik etmeyi ve ülkesinin turnuvaya üç puanla başlamasına yardımcı olmayı hedefliyor.
Tecrübeli forvet, kırılması güç milli gol rekorunu geliştirmeyi amaçlıyor.
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