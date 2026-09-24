Yeni bir tarihe daha gözünü diken Ronaldo, bu hedefi sağlıksız bir takıntıya dönüştürmeden kariyerinde 1.000 gole ulaşma konusundaki kararlılığını yineledi. Al-Nassr'ın forveti, kariyerindeki 1.000. golü Portekiz formasıyla atmasının kariyerinin en büyük zirvesi olacağını kabul etti.

Ronaldo, kadroda itibarına yaslanmak için değil, performanslarıyla gerçekten fark yaratmak için yer aldığını vurguladı.

"Oraya ulaşmak istediğimi zaten söyledim ve ulaşacağım," dedi Ronaldo. "Milli takım adına 1.000. golü atmak, güzel bir hikâyenin daha zirvesi olurdu. Milli takıma geliyorum çünkü fark yaratıyorum ve bir değer katıyorum."