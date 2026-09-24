Uluslararası kariyerini bırakacağına dair bitmek bilmeyen medya incelemesi ve spekülasyonlara değinen Ronaldo, kendisine yönelik düşmanca haberleri gülerek geçiştirdi ve yalnızca dünyanın dört bir yanındaki taraftarlardan gördüğü büyük sevgiye odaklandığını söyledi. Kariyerinin yakında sona erebileceğini kabul eden yıldız oyuncu, buna rağmen tamamen anı yaşayarak devam ettiğini belirtti.

Kaptan, federasyonun ya da teknik direktörün artık kendisine ihtiyaç duymaması halinde hiçbir sorun çıkarmadan ayrılacağını açıkça ifade etti.

Ronaldo, "Bazı kanallar bana saldırmayı ve beni yok etmeye çalışmayı seviyor ama bunun bir şansı yok. Ancak pompalı tüfekle olur, onda da mermiden yine kaçarım" diyerek şaka yaptı. "Bana ihtiyaç duymadıkları gün topumu alır ve giderim."