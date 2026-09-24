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Kurşundan sıyrıldı! Ronaldo, duygusal Lizbon dönüşünde eleştirmenleri tiye aldı ve 1000. golünü hedefledi
Ronaldo, Portekiz şampiyonluk unvanını korumaya başlarken Galler maçı öncesi konuştu
Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo, perşembe günü Estadio Jose Alvalade'de Galler'e karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi açılış maçı öncesinde Portekiz Futbol Zirvesi'nde basının karşısına çıktı. Kariyerinin başladığı stadyuma dönen 39 yaşındaki oyuncu, ülkesini temsil etme konusunda büyük bir tutku duyduğunu ifade etti.
Ronaldo, yeni atanan teknik direktör Jorge Jesus'u memnuniyetle karşıladı ve Portekiz'i iddialı yeni bir döneme taşıması için ona destek verdi.
Tecrübeli forvet, eski teknik direktör Roberto Martinez'i överken, takımın 15 gün içinde oynanacak zorlu dört maçlık fikstüre tamamen hazır olduğunu vurguladı.
- AFP
CR7, milli takımda 1000. golü hedefliyor
Gözünü yeni bir tarihe diken Ronaldo, bu hedefi sağlıksız bir takıntıya dönüştürmeden kariyerinde 1.000 gole ulaşma konusundaki kararlılığını yineledi. Al-Nassr'ın yıldız forveti, kariyerindeki 1.000'inci golü Portekiz formasıyla atmasının kariyerinin en büyük zirvesi olacağını kabul etti.
İtibarına güvenmek yerine performansıyla gerçekten fark yaratmak için kadroda kaldığını vurguladı.
Ronaldo, "Oraya ulaşmak istediğimi zaten söyledim ve ulaşacağım" dedi. "Milli takım formasıyla 1.000'inci golü atmak, bir başka güzel hikâyenin zirvesi olur. Milli takıma geliyorum çünkü fark yaratıyorum ve takıma katkı sağlayan bir oyuncuyum."
Kaptan eleştirmenlere sert yanıt verdi ve emeklilik söylentilerine değindi
Uluslararası kariyerini bırakacağına dair bitmek bilmeyen medya incelemesi ve spekülasyonlara değinen Ronaldo, kendisine yönelik düşmanca haberleri gülerek geçiştirdi ve yalnızca dünyanın dört bir yanındaki taraftarlardan gördüğü büyük sevgiye odaklandığını söyledi. Kariyerinin yakında sona erebileceğini kabul eden yıldız oyuncu, buna rağmen tamamen anı yaşayarak devam ettiğini belirtti.
Kaptan, federasyonun ya da teknik direktörün artık kendisine ihtiyaç duymaması halinde hiçbir sorun çıkarmadan ayrılacağını açıkça ifade etti.
Ronaldo, "Bazı kanallar bana saldırmayı ve beni yok etmeye çalışmayı seviyor ama bunun bir şansı yok. Ancak pompalı tüfekle olur, onda da mermiden yine kaçarım" diyerek şaka yaptı. "Bana ihtiyaç duymadıkları gün topumu alır ve giderim."
- AFP
Portekiz, Uluslar Ligi kampanyasını Lizbon'da başlatıyor
Portekiz, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi kampanyasına perşembe gecesi Lizbon'daki Estadio Jose Alvalade'de Galler'i ağırlayarak başlayacak. Selecao daha sonra 4 Ekim'de Estadio do Dragao'da Norveç ile karşılaşacak.
Ronaldo, Jorge Jesus yönetiminde hücuma liderlik etmeyi ve ülkesinin turnuvaya üç puanla başlamasına yardımcı olmayı hedefliyor.
Tecrübeli forvet, uluslararası maçlardaki rekor gol sayısını artırmayı amaçlıyor.
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