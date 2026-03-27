Goal.com
Canlı
Como Pisa
Christian Guinin

Çeviri:

Küresel marka ile geleneksel futbol arasında bir denge: Como 1907’nin eğlence makinesi, RB Leipzig’in aksine neden sürdürülebilir?

FEATURES
Como
C. Fabregas
Serie A

Como, Serie A'yı altüst ediyor. Bu hızlı yükseliş ilk bakışta klasik bir "futbol masalı" gibi görünebilir, ancak bunun arkasında hesaplı bir strateji, bol miktarda para ve şaşırtıcı derecede fazla sürdürülebilirlik yatıyor.

Como'da, aynı adı taşıyan gölün kıyısında bulunmuş olanlar, yaklaşık 80.000 nüfuslu bu küçük kasabayı, birinci sınıf futboldan çok, Alpler'in dağları ile Akdeniz havasının oluşturduğu pitoresk manzara karışımı, rengarenk evleri, kiliseleri, yeşil tepeleri ve palmiye ağaçlarıyla ilişkilendirirler.

Aslında bu yer bir yandan dünyanın dört bir yanından gelen turistler için bir cazibe merkezi olarak bilinirken, diğer yandan Milano'nun yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki göl, Hollywood ünlüleri arasında da son derece popülerdir. George Clooney, Brad Pitt ve hatta Julia Roberts'ın burada tatil evleri olduğu söyleniyor; ayrıca bölge, Star Wars'un ikinci bölümü veya James Bond: Casino Royale gibi ünlü gişe rekorları kıran filmlerin çekim mekanı olarak da kullanıldı.

Bir bakıma bu "glamour faktörü", Como 1907'nin dış imajında da yansımaktadır. Ev sahibi takımın maçlarında tribünlerde Keira Knightley, Michael Fassbender, Hugh Grant, Andrew Garfield veya Adrien Brody gibi Hollywood yıldızlarını sık sık görebilirsiniz; özellikle Serie A'ya yükselişinden bu yana bu ilgi gözle görülür şekilde artmıştır. Eski bir çalışan, Gazzetta dello Sport'a, kulübün kamuoyundaki ilgiyi artırmak ve şehirdeki turizmi genel olarak teşvik etmek amacıyla ünlüleri stadyum ziyaretleri de dahil olmak üzere her şey dahil hafta sonlarına davet ettiğini doğruladı.

  • Como 1907Getty Images

    Como'nun bu konuma gelmesi, öncelikle Robert Budi Hartono ve geçen hafta vefat eden Michael Bambang Hartono kardeşlerin sayesinde oldu. Endonezyalı girişimciler, 2019 yılında holdinglerinden biri aracılığıyla kulübü yaklaşık 350.000 avroya satın aldı ve adım adım kulübün dünya futboluna açılmasının önünü açtı. Sonuçta Como, hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi'ni hayal edebileceğiniz bir yer değildi.

    1980'lerde beş yıl üst üste Serie A'da oynadı, ancak o zamandan beri 2003/04 sezonu hariç, sadece ikinci veya üçüncü ligde yer aldı. 2004'teki son Serie A'dan düşüşün ardından kulüp iflasını ilan etmek zorunda kaldı; 2016'daki ikinci iflasın ardından Como açık artırmaya çıkarıldı. İlk olarak Ganalı milli futbolcu Michael Essien'in eşi Akosua Puni Essien, kulübü 237.000 avroya satın aldı, ancak yeniden ortaya çıkan likidite sorunları nedeniyle kısa süre sonra tekrar satmak zorunda kaldı.

    Sonunda, eğlence ajansı Sent Entertainment Limited ile kulübe giren Hartono kardeşler devreye girdi ve 40 milyar ABD dolarından fazla olduğu tahmin edilen servetleri sayesinde Como'nun tüm mali sorunlarını ortadan kaldırdı. Devralmanın ardından Hartono kardeşler, o dönem dördüncü ligde yer alan kulübün borçlarını sildi ve onu Serie A'ya geri döndürdü; bugün ise ligin en zengin sahipleri arasında yer alıyorlar.

    O zamandan beri sadece sportif açıdan sürekli yükseliş yaşanmakla kalmadı, saha dışında da pek çok gelişme oldu. Eski İngiliz milli futbolcu Dennis Wise, 2021'de genel müdür olarak işe alındı ve 2024'te görevinden ayrılana kadar kulübü yeniden yapılandırmak ve rekabetçi bir takım kurmak için büyük ölçüde serbest hareket etme hakkına sahipti.

    Hartono kardeşlerin bağlantıları sayesinde, 2024/25 sezonu için küresel bir dev olan Uber ana sponsor olarak kulübe katıldı; bu, ABD'li şirketin İtalyan sporundaki ilk yatırımı oldu. Ocak 2025'te kulüp, Ajax Amsterdam ile stratejik bir ortaklık kurdu; daha önce de Cesc Fabregas ve Thierry Henry gibi iki efsaneyi kendi saflarına katmıştı. Henry, Como'nun sadece hissedarı olarak görev yaparken, Fabregas ise önce bir sezon boyunca oyuncu, ardından yardımcı antrenör ve 2024'ten beri de kulübün baş antrenörü olarak görev yapıyor.

    • Reklam
  • Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    Como 1907'nin sahipleri Disneyland'ı örnek alıyor

    Aynı zamanda Como ve kulübün sahipleri uzun vadeli bir yaklaşım izliyor; bir kulübe yatırım yaparak öncelikle kendi ceplerine mümkün olduğunca çok para kazandırmayı amaçlayan klasik yatırımcılar gibi davranmıyorlar. Aksine, kulübü, şehri, sakinleri ve bölgeyi bir bütün olarak ileriye taşımayı hedefliyorlar. Almanya'daki RB Leipzig gibi diğer klasik yatırımcı kulüpler futbolu kendi ürünlerini pazarlamak için bir araç olarak "sömürürken", Como daha sürdürülebilir bir pazarlama stratejisi izliyor.

    Bu, örneğin Como şehir hastanelerinde doğan her yeni doğan bebeğe kulüp tarafından bir bebek tulumu verilmesine kadar uzanıyor. Ayrıca kulüp, 14 yerel barla işbirliği yapıyor. Kulüp resmi maçlarından birini kazanırsa, orada bulunan konuklara bir içki turu ikram ediliyor. Hedef açık: Yerel halkın kulübün tarafına çekilmesi ve Como projesinin bölge için bir zenginlik olarak algılanması, bir engel olarak değil.

    Bu, şık ev sahibi stadyumun genişletilmesini de içeriyor. 1927 yılında inşa edilen ve Como Gölü'nün hemen kıyısında muhteşem bir konuma sahip olan Stadio Giuseppe Sinigaglia, sahadaki maçların yanı sıra gölün olağanüstü manzarasını da sunuyor. Stadyum şu anda hala Como Belediyesi'ne ait ancak er ya da geç devredilip kulübün mülkiyetine geçmesi planlanıyor. 2024 yazındaki yükselişin ardından, neredeyse 100 yıllık arenada gerekli yenileme çalışmaları yapılmak zorunda kalınmış, gelecekte ise sadece yaklaşık 13.600 seyirci kapasitesini artırmak gibi daha fazla genişletme planlanmaktadır.

    Diğer yenileme çalışmaları için Disneyland örnek alınacak. Sahiplerin vizyonuna göre şehir, bölge ve kulüp bir bütün olarak pazarlanacak. Hedef, maç günleri dışında da modern bir stadyum ve eğlence olanaklarına sahip bir göl kenarı parkı oluşturmak. "Disney için tema parkı neyse, bizim için de futbol kulübü ve maç günü deneyimi odur. Şehrin kendisi bir marka olduğu bir yerde bulunma şansına sahibiz: Como Gölü küresel bir markadır. Bu fırsatı değerlendirmemek aptallık olur – futbolu ekosisteme entegre etmek, ana unsur olarak değil, kilit unsur olarak," diye açıkladı kulüp başkanı ve Sent CEO'su Mirwan Suwarso, İtalyan portalı Calcio e Finanza'ya.

    Disney'i örnek alarak, Como 1907 sadece yeni zengin bir futbol kulübü değil, aynı zamanda kapsamlı ve finansal olarak sürdürülebilir bir eğlence projesi olacak – Como Gölü turizm bölgesi ise üst düzey bir ana marka olarak öne çıkacak. Amaç, futbolu, pazarlamayı, ürün satışını ve bölgeyi birleştirmek, ünlüleri çekmek ve kulübü deneyim odaklı bir küresel marka olarak konumlandırmak.

    Bu, zıtlıklar daha fazla olamayacağı için heyecan verici. Bir yanda, göl kenarında mükemmel bir konuma sahip idil bir kasaba ile "geleneksel karakter", diğer yanda ise sahiplerinin büyük, küresel hırsları.

  • Mirwan SuwarsoIMAGO / Italy Photo Press

    Como 1907, kendi altyapısından yetişen oyuncular ve İtalyan oyunculara pek yer vermiyor

    Bununla birlikte, bu durumun bir yabancılaşma potansiyeli barındırdığı da tartışılmaz. Como, İtalya’nın küçük bir kasabasındaki klasik bir kulüple artık pek bir ilgisi kalmadı. Sosyal medya hesaplarında ana dil İngilizce ve geçmişte Suudi Arabistanlı kulüplerin yetkilileri ve yöneticileriyle yapılan çeşitli toplantılar, taraftarların bir kısmında kafa karışıklığına neden olmuştu.

    Spor açısından bakıldığında, Como'nun bugüne kadar bölgedeki futbol için neredeyse hiçbir şey yapmadığı da eklenmelidir. Takımda kendi altyapısından yetişen tek bir oyuncu bile yoktur; yedek kaleci Mauro Vigorito ve Edoardo Goldaniga ile kadroda sadece iki İtalyan bulunmaktadır.

    Corriere dello Sport'un istatistiklerine göre, bu sezon Fabregas'ın takımında tam olarak bir dakika boyunca bir İtalyan oyuncu sahada kaldı: Defans oyuncusu Goldaniga, Eylül ayında Fiorentina'ya karşı 2-1 kazanılan deplasman maçında son dakikalarda oyuna girerek 60 saniye sahada kaldı. Hiçbir kulüp kendi ülkesinden bu kadar az ve bu kadar seyrek oyuncu kullanmadı - İtalyan oyuncuların sahada kaldığı süre açısından sondan ikinci sırada, ligin son sırasındaki Hellas Verona 4137 dakika ile yer alıyor.

Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Como crest
Como
COM