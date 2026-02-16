"Kurban rolünü oynuyor!" - Eski Inter başkanı, tartışmalı Pierre Kalulu kırmızı kartına karşı "abartılı protestolar" nedeniyle Juventus'u eleştiriyor ve Alessandro Bastoni'yi dalış suçlamalarından savunuyor

Moratti, Inter'in savunma oyuncusunun teatral hareketlerinin gereksiz olduğunu kabul etse de, kişisel saldırılara ve sosyal medyada hakaretlere maruz kalan İtalya milli takım oyuncusunu hemen savunmaya koştu. Hatta milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun onu bir sonraki maçlarda kadroya almaması yönünde çağrılar bile yapıldı, ancak Moratti onun zaten yeterince acı çektiğini düşünüyor.

"Gattuso'nun Bastoni'yi cezalandırmadan da yapabileceğine inanıyorum. Nerazzurri savunmacısı için, herkesin ona yönelttiği saldırılar zaten bir ceza niteliğinde" dedi. "Bana göre buna değmez. Zavallı Bastoni'nin o anda neler yaşadığını bilmiyorum, ama şu anda bir fırtınanın ortasında. Zavallı çocuk. Umarım bu durum çabuk geçer ve yaptığı şey örnek olarak kalmaz. Bunu bir yıl boyunca sürüklemeye değmez; bunun bir hata olduğunu ve onun bir hata yaptığını anlıyoruz."

Kulübün defans oyuncusunu cezalandırmak için herhangi bir önlem alıp almayacağı sorulduğunda, eski başkan şöyle cevap verdi: "Bu, teknik direktör ile oyuncu arasındaki ilişkiye bağlı; kesin olarak bilemeyiz. Açıkça görülüyor ki, teknik direktör kamuoyu önünde oyuncuyu savunuyor, o zaman özel olarak ona dikkatli olması gerektiğini söylüyor olabilir. Ben ne yapardım? Bu oyuncuya, zamana ve koşullara bağlı. Oyuncuları ne yapacağımı söyleyecek kadar iyi tanımıyorum."