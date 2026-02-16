Getty Images
Çeviri:
"Kurban rolünü oynuyor!" - Eski Inter başkanı, tartışmalı Pierre Kalulu kırmızı kartına karşı "abartılı protestolar" nedeniyle Juventus'u eleştiriyor ve Alessandro Bastoni'yi dalış suçlamalarından savunuyor
Inter, tartışmalı kırmızı kartın ardından galibiyeti elde etti.
Moratti, Juventus'un tepkisini hemen eleştirdi, ancak Inter'in savunma oyuncusu Bastoni'nin hareketleri konusunda şaşırtıcı bir şekilde samimi davrandı. Tekrarlar, Bastoni'nin İtalyan milli oyuncuyla hiçbir temasta bulunmadığını gösterdi, ancak hakem 42. dakikada ikinci sarı kartını gösterdi ve skor 1-1 iken konuk takımın çoğu maç boyunca 10 kişi kalmasına neden oldu.
Inter, ikinci yarının sonlarına doğru Francesco Pio Esposito'nun golüyle öne geçti, ancak Juventus 83. dakikada skoru eşitledi. Bianconeri bir puan almaya hazır gibi görünürken, Piotr Zielinski 90. dakikada galibiyet golünü attı ve Serie A'nın zirvesinde sekiz puanlık üstünlüğünü geri kazandı. Juventus'u ligde beşinci sıraya düşüren bu yenilgi, deplasman takımının öfkeli tepkisine neden oldu. Takım, Kalulu'nun tartışmalı olarak oyundan atılmasının Inter'in lehine dengeleri değiştiren anahtar an olduğunu belirtti.
- Getty Images Sport
Moratti, Juventus protestolarını eleştirdi
"Şimdi Juve şikayet ediyor; kurban rolünü oynuyorlar ve kesinlikle yeni bir olayın kurbanı oldular. Bana göre, sanki İtalyan futbolunun korkunç bir kurbanıymış gibi protestolarında biraz abarttılar, ama tarih onları öyle hatırlamıyor," dedi Moratti, Radio Anch'io Sport'a. Fransız oyuncunun oyundan atılmasının sert olduğunu kabul ederken, Allianz Stadyumu'ndan çıkan anlatıya da ateş püskürdü.
"Simülasyonlar can sıkıcıdır, hatta göğsüne darbe almış gibi davranıp aslında yüzüne darbe almış gibi davrananlar bile. Artık sıkıcı hale geldiler. Bastoni'nin yaptığı simülasyon 'coşkulu' bir simülasyondu; rakibinin kolunun uzantısından inanılmaz bir sıçrama yaptı. Kalulu pişman oldu, ama yine de kolunu uzattı ve Bastoni'yi durumdan yararlanacak bir pozisyona soktu. Yani, diyelim ki çocuk bu olasılık karşısında coşkuya kapıldı. Kalulu faul yapmadığı ve Bastoni simülasyonuyla bir şey hak ettiği için bu adaletsizliğe dönüştü. VAR futbolu karmaşıklaştırdı: insanların alıştığı sahte bir yargı kesinliği yarattı."
Sosyal medyada kopan fırtınada Bastoni'yi savunmak
Moratti, Inter'in savunma oyuncusunun teatral hareketlerinin gereksiz olduğunu kabul etse de, kişisel saldırılara ve sosyal medyada hakaretlere maruz kalan İtalya milli takım oyuncusunu hemen savunmaya koştu. Hatta milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun onu bir sonraki maçlarda kadroya almaması yönünde çağrılar bile yapıldı, ancak Moratti onun zaten yeterince acı çektiğini düşünüyor.
"Gattuso'nun Bastoni'yi cezalandırmadan da yapabileceğine inanıyorum. Nerazzurri savunmacısı için, herkesin ona yönelttiği saldırılar zaten bir ceza niteliğinde" dedi. "Bana göre buna değmez. Zavallı Bastoni'nin o anda neler yaşadığını bilmiyorum, ama şu anda bir fırtınanın ortasında. Zavallı çocuk. Umarım bu durum çabuk geçer ve yaptığı şey örnek olarak kalmaz. Bunu bir yıl boyunca sürüklemeye değmez; bunun bir hata olduğunu ve onun bir hata yaptığını anlıyoruz."
Kulübün defans oyuncusunu cezalandırmak için herhangi bir önlem alıp almayacağı sorulduğunda, eski başkan şöyle cevap verdi: "Bu, teknik direktör ile oyuncu arasındaki ilişkiye bağlı; kesin olarak bilemeyiz. Açıkça görülüyor ki, teknik direktör kamuoyu önünde oyuncuyu savunuyor, o zaman özel olarak ona dikkatli olması gerektiğini söylüyor olabilir. Ben ne yapardım? Bu oyuncuya, zamana ve koşullara bağlı. Oyuncuları ne yapacağımı söyleyecek kadar iyi tanımıyorum."
- AFP
VAR ve İtalya Derbisindeki kaos
Bu olay, VAR'ın sınırları konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirdi, çünkü teknoloji ikinci sarı kartta müdahale edemedi ve hakem Federico La Penna'nın kararı geçerli kaldı. Bu hata, hakem atama yetkilisi Gianluca Rocchi'nin de birçok kişinin "mahvolmuş" derbi olarak nitelendirdiği maçtaki davranışları nedeniyle hakemi eleştirmesine yol açtı.
Şu anda Bastoni, İtalya'nın önemli Dünya Kupası play-off'larına hazırlanırken fırtınanın gözünde kalmaya devam ediyor ve futbol dünyası, "coşkulu" simülasyonun maçın bitiş düdüğünden sonra da sonuçları olması gerektiği konusunda ikiye bölünmüş durumda. Inter ileriye bakarken, odak noktası "zavallı çocuk"un bu gürültüyü engelleyebilecek mi olduğu. Juventus, hakemler tarafından kasten yaratıldığını düşündükleri yenilginin şokunu hala atlatamışken, bu Derby d'Italia'nın etkileri önümüzdeki haftalarda da devam edecek gibi görünüyor.
Reklam