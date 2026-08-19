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Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty

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Kurallarını dayatıyor: Mourinho, Real Madrid oyuncularına ilk uyarılarını yaptı

Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
İspanya
Portekiz

Portekizli hakimiyetini pekiştirecek mi?

José Mourinho, Valdebebas'ta bir aydan fazla süre geçirdikten sonra Real Madrid içindeki kurallarını dayatmaya hızlı bir başlangıç yaptı ve soyunma odasının çehresini disiplin, çalışma ve sorumluluk üzerine kurulu felsefesine göre yeniden çizmeye başladı.

İspanyol "Marca" gazetesi, Portekizli teknik direktörün takımın liderleriyle toplantılar yaptığını ve ofisine giren oyuncuların çoğuyla birebir görüştüğünü, bu sırada takım içinde sezon hedeflerine ulaşmak için gerekli gördüğü yeni bir kültürün ilk temellerini atmaya başladığını ortaya koydu.

"Marca"ya göre, Mourinho'ya özel belgeselin Netflix üzerinden bu dönemde yayınlanması özel bir anlam taşıyor; zira belgesel, teknik direktörün kişiliğinin ve soyunma odalarını yönetme biçiminin bir yönünü ortaya koydu ki bu, Mourinho'nun şu anda Real Madrid içinde uygulamaya çalıştığı zihniyetin ta kendisi.

  • "Şımartılmışlardı"

    Gazete, Mourinho'nun Real Madrid ile geçirdiği önceki döneme, özellikle de o dönemin takım kaptanı Iker Casillas ile ilişkisine dair sözlerinin bir bölümünü aktardı.

    Portekizli teknik direktör, Casillas ile ilk görüşmelerinde bazı taleplerin izinler, antrenman saatleri ve kamplarla ilgili hususlar gibi konularda yoğunlaştığını anlatıyor.

    Mourinho, belgeselde şunları söylüyor: "Kısa sürede onların şımartılmış olduğunu anladım."

    "Marca", bu olayın Mourinho'nun mevcut döneminde vurgulamak istediği fikirlerden birini yansıttığını değerlendiriyor: Soyunma odası ayrıcalıkların sınırlarını bilmeli ve teknik direktör ile oyuncular arasındaki ilişki iki tarafın da sorumluluğu üzerine kurulmalı.

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  • Mourinho, Real Madrid'in alışkanlıklarını değiştirmek istiyor

    Gazeteye göre, Portekizli teknik direktör geçen sezon ortaya çıkan iç sorunların tekrarlanmasını önlemenin yanı sıra, yıllar içinde takım içinde kökleşen bazı alışkanlıklardan kurtulmak için çalışıyor.

    Mourinho, bunu başarmanın en iyi yolunun baştan itibaren net kurallar koymak olduğunu düşünüyor; böylece her oyuncu teknik ekibin kendisinden ne beklediğini ve sahada ve saha dışında uyulması gereken kriterlerin neler olduğunu bilecek.

    Mourinho'nun Valdebebas'taki yeni kişiliğinin en dikkat çekici ayrıntılarından biri, antrenman merkezine herkesten önce gelmeye özen göstermesi.

    Teknik direktör bunu yalnızca bir disiplin gösterisi olarak görmüyor; erken gelişini, erken varan oyunculardan geç kalan ya da yorgun ve konsantrasyonu dağınık görünenlere kadar takıma dair küçük ayrıntıları gözlemlemek için kullanıyor.

  • Mercek altındaki küçük detaylar

    Marca, Mourinho'nun oyuncuların antrenman tesisine varmasının ilk anından itibaren detaylarla ilgilendiğini açıklıyor.

    Zira antrenman seansı başlamadan önce bile teknik direktör, oyuncuların zihinsel durumunu, geliş şekillerini ve antrenman günüyle nasıl başa çıktıklarını gözlemliyor; çünkü ona göre bu küçük detaylar, ilerleyen zamanda soyunma odası atmosferini etkileyebilir.

    Oyuncular sahaya çıkar çıkmaz, Mourinho bilinen kişiliğiyle ortaya çıkıyor; her antrenmanla, her hareketle ilgilenen ve düzeltilmesi gerektiğini düşündüğü detaylara müdahale eden bir teknik direktör.

    Real Madrid oyuncuları da görev süresinin ilk haftalarında bu kişiliği tanımaya çoktan başladı.

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  • Resmi çıkışında net bir mesaj

    Mourinho'nun resmi olarak ortaya çıkışı, Valdebebas içinde uygulamaya başladığı şeyi teyit etti.

    Florentino Pérez'in de katıldığı özel bir törende Portekizli teknik direktör, Real Madrid'e dönüşünden bir "görev" olarak söz etti ve çalışma, sorumluluk ve hırs üzerine kurulu bir kültürü yeniden canlandırmanın önemine vurgu yaptı.

    Mourinho, Real Madrid oyuncularına doğrudan bir mesajla şunları söyledi: "Ben sizden biriyim ve her zaman öyle oldum."

    "Marca"ya göre, Valdebebas içindeki mesaj net görünüyor: Mourinho, ayrıcalıklara ya da iltimaslara değil, takım kurallarına tam bağlılığa dayanan farklı bir soyunma odası inşa etmek istiyor.

    Yalnızca bir aylık çalışmanın ardından Portekizli teknik direktör, çalışmaya, saygıya, sorumluluğa ve her şeyden önce şımarıklığa yer olmadığını teyit etmeye dayanan felsefesini fiilen dayatmaya başladı.

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