Kurallarını dayatıyor: Mourinho, Real Madrid oyuncularına ilk uyarılarını yaptı

José Mourinho, Valdebebas'ta bir aydan fazla süre geçirdikten sonra Real Madrid içindeki kurallarını dayatmaya hızlı bir başlangıç yaptı ve soyunma odasının çehresini disiplin, çalışma ve sorumluluk üzerine kurulu felsefesine göre yeniden çizmeye başladı.

İspanyol "Marca" gazetesi, Portekizli teknik direktörün takımın liderleriyle toplantılar yaptığını ve ofisine giren oyuncuların çoğuyla birebir görüştüğünü, bu sırada takım içinde sezon hedeflerine ulaşmak için gerekli gördüğü yeni bir kültürün ilk temellerini atmaya başladığını ortaya koydu.

"Marca"ya göre, Mourinho'ya özel belgeselin Netflix üzerinden bu dönemde yayınlanması özel bir anlam taşıyor; zira belgesel, teknik direktörün kişiliğinin ve soyunma odalarını yönetme biçiminin bir yönünü ortaya koydu ki bu, Mourinho'nun şu anda Real Madrid içinde uygulamaya çalıştığı zihniyetin ta kendisi.