Chelsea, 90 dakika sonunda 2-2 berabere kalan ve uzatmaya giden dramatik bir karşılaşmada Wrexham'ı yenerek büyük bir korkuyu atlattı. Wrexham, 78. dakikada Callum Doyle'un golüyle galibiyete çok yaklaşmış gibi görünüyordu. Ancak Blues, 82. dakikada savunma oyuncusu Josh Acheampong'un golüyle skoru eşitledi.

93. dakikada VAR, hızlı bir kontra atağı durdurmak için sert bir müdahale yapan Dobson'ı oyundan attı ve maç uzatmaya gitmeden önce konuk takıma sayısal üstünlük sağladı.

96. dakikada Garnacho'nun golüyle momentum değişti ve Chelsea öne geçti. Brezilyalı forvet Joao Pedro, 120+5. dakikada dördüncü golü atarak galibiyeti garantiledi. Chelsea, geçen sezonun finalinde Manchester City'yi mağlup eden son şampiyon Crystal Palace'ı tahtından etmek için yoluna devam ediyor.

Parkinson, maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra, takımının kırmızı karttan önce tarihi bir galibiyete çok yakın olduğunu düşündüğü için hayal kırıklığını dile getirdi. BBC Sport'a verdiği demeçte, "İkinci yarıda daha iyi takım olduğumuzu düşünüyorum ve kazanacağımızdan emindim. Hakem sarı kart gösterdi. Kuralları tam olarak bilmiyorum, VAR'ı ilk kez kullanıyoruz ve kararı bozmak için durumun açık ve net olması gerekiyor. Bence hakem sarı kartla yetinebilirdi."