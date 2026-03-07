Getty Images Sport
"Kurallardan emin değilim" - Phil Parkinson, Wrexham'ın kırmızı kartını eleştiriyor, çünkü teknik direktör, Red Dragons'ın çılgın FA Cup karşılaşmasında Chelsea'yi yeneceğinden "emin"ti
Parkinson, 'açık ve bariz' işten çıkarılmayı sorguluyor
Chelsea, 90 dakika sonunda 2-2 berabere kalan ve uzatmaya giden dramatik bir karşılaşmada Wrexham'ı yenerek büyük bir korkuyu atlattı. Wrexham, 78. dakikada Callum Doyle'un golüyle galibiyete çok yaklaşmış gibi görünüyordu. Ancak Blues, 82. dakikada savunma oyuncusu Josh Acheampong'un golüyle skoru eşitledi.
93. dakikada VAR, hızlı bir kontra atağı durdurmak için sert bir müdahale yapan Dobson'ı oyundan attı ve maç uzatmaya gitmeden önce konuk takıma sayısal üstünlük sağladı.
96. dakikada Garnacho'nun golüyle momentum değişti ve Chelsea öne geçti. Brezilyalı forvet Joao Pedro, 120+5. dakikada dördüncü golü atarak galibiyeti garantiledi. Chelsea, geçen sezonun finalinde Manchester City'yi mağlup eden son şampiyon Crystal Palace'ı tahtından etmek için yoluna devam ediyor.
Parkinson, maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra, takımının kırmızı karttan önce tarihi bir galibiyete çok yakın olduğunu düşündüğü için hayal kırıklığını dile getirdi. BBC Sport'a verdiği demeçte, "İkinci yarıda daha iyi takım olduğumuzu düşünüyorum ve kazanacağımızdan emindim. Hakem sarı kart gösterdi. Kuralları tam olarak bilmiyorum, VAR'ı ilk kez kullanıyoruz ve kararı bozmak için durumun açık ve net olması gerekiyor. Bence hakem sarı kartla yetinebilirdi."
Kırmızı Ejderhalar kalitelerini gösteriyor
Sonuçta 4-2 yenilgiye rağmen, Wrexham elit takımlarla rekabet edebileceğini kanıtladı. Doyle'un golleri ve Sam Smith'in erken golü, Galler ekibini 120 dakikalık çılgın bir futbol maçında oyunda tuttu. Parkinson, Liam Rosenior'un takımına karşı oyuncularının gösterdiği çabayı övgüyle karşıladı.
Parkinson, "Bu geceki performansımızdan çok memnunum" diye ekledi. "Oyunumuzda birçok iyi yönümüzü gösterdik ve harika bir futbol oynadık. Buraya sadece Chelsea'yi durdurmak için gelmedik, oynayabileceğimize inanıyoruz. İlk yarıyı önde bitirememek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çocuklar bu gece çok çaba sarf ettiler ve 10 kişi ile uzatma oynamak gerçekten zor."
Kaos içinde kaçırılan fırsatlar
Maç, Wrexham'ın öne geçip, Chelsea'nin geçici olarak kontrolü ele geçirdikten sonra Doyle'un golüyle eşitliği sağladığı heyecan verici bir gösteriydi. Sayıca dezavantajlı olsalar da ev sahibi takım pes etmedi ve Racecourse Ground'da penaltı atışlarına veya hatta şok bir galibiyete yol açabilecek birkaç fırsat yarattı.
Maçın son dakikalarında kaçırılan fırsatları değerlendiren Parkinson, "İkinci yarıda gerçekten denemek istedik ve bazı harika fırsatlar yakaladık. 10 kişi kalmış olsak da bazı anlar yakaladık ve oyuncular bu gece büyük övgüyü hak ediyorlar. Uzatma devresinde, hala fırsatlarımız olduğunu söyledim. Maalesef hiçbirini değerlendiremedik ama bu performanstan büyük cesaret almalıyız" dedi.
Nihai ödüle odaklanmak
Bu yenilgi, takımın FA Cup macerasının sonunu getirmiş olsa da, gösterdiği performans, takımın daha yüksek seviyelere ulaşacağına olan inancını pekiştirdi. Defans oyuncusu Doyle, kırmızı kartın maçın dönüm noktası olduğunu kabul ederken, artık odak noktasının futbol piramidinde yükselme hedefine geri döndüğünü vurguladı.
Takımın uzun vadeli hedeflerine değinen Doyle, BBC Sport'a şunları söyledi: "Üst düzey bir takıma karşı oynamak zor. Maçın sonuna kadar gerçekten iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kırmızı kart bize yardımcı olmadı. Bu büyük bir sınavdı ve onlar büyük liglerde oynayan büyük bir takım. Üst düzey oyuncularla oynamak bizim için iyi bir sınav oldu. Salı günü başka bir maçımız var, bu yüzden devam etmeliyiz. Umarım hedefimiz [yükselme] budur, ama buna sadık kalmalıyız."
