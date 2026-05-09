Eski Real Madrid yıldızı, "Einfach mal Luppen" adlı podcast'inde, milli takımdaki uzun yıllardır birlikte oynadığı takım arkadaşına çok özel bir sevgi ilanı yaptı ve Süle'nin alışılmadık yaşam tarzı hakkında samimi ayrıntılardan da çekinmedi.
Çeviri:
"Kurallara uymayan" bir hayat sürmesine rağmen: Toni Kroos, bir BVB yıldızının hayranı olduğunu açıkladı
Kroos için Süle, giderek daha da düzleştirilen futbol dünyasında istisnai bir figür. "Niki tam anlamıyla harika bir adam. Günümüzün çoğu profesyonel futbolcusundan farklı," diye vurguladı 2014 Dünya Şampiyonu.
Süle, imajı için kendini değiştiren bir tip olmamış. Aksine: "O, kalbini dilinin ucunda taşırdı ve profesyonel hayatta normal olan bazı şeylerin kendisi için normal olmadığını, her zaman olduğu gibi Niklas olarak kalmak ve kendi zevkine göre yaşamak istediğini, yine de profesyonel bir futbolcu olduğunu hiç saklamadı."
- Getty Images Sport
Kroos: "Süle yaşam tarzına sadık kaldı"
Ancak bu samimiyetin bir bedeli vardı. Fast food ve şekerli içeceklere olan düşkünlüğünü hiçbir zaman gizlemeyen Süle, modern profesyonel futbolun zorlu gereklilikleriyle sık sık çatışıyordu. Kroos’a göre bu durum “muhtemelen herkesi her zaman memnun etmemişti”, ancak Süle “kendine ve yaşam tarzına sadık kalmıştı”.
Kroos, kardeşi Felix ile yaptığı sohbette, Süle'nin zevkine düşkünlüğünün "profesyonel futbola yüzde 100 uygun" olup olmadığını oldukça eleştirel bir şekilde sorguladı. Hatta, iri yapılı savunma oyuncusunun kariyerindeki bazı sakatlıkların "muhtemelen bu yaşam tarzının bir sonucu" olarak ortaya çıktığını öne sürdü.
Süle, Bundesliga'da 300 maça ulaştı
Ancak bu bir eleştiri olarak algılanmamalı. Kroos, aksine onun cesaretini takdir ediyor: "Onun lehine bir şey olarak görülmeli ve bu yüzden onu seviyorum; çünkü onunla birlikteyken neyle karşılaşacağını her zaman bilirdin. Dürüst bir görüş alırsınız. O kendine özgü biriydi ve kimseye boyun eğmezdi." Süle, "kurallara tam olarak uymamış" olmasına rağmen "harika bir kariyer yapmış" olmasının "sonuçlarını kabullenmiş"ti.
Kroos, Süle'nin daha sade bir yaşam tarzı izleseydi "muhtemelen daha da fazlasını başarabileceğini" kabul etti. Ancak Frankfurt doğumlu oyuncunun kariyerine bakıldığında ona acımak için pek yer kalmıyor: Beş şampiyonluk, iki DFB Kupası zaferi ve 2020 Şampiyonlar Ligi zaferi onun başarı listesinde yer alıyor. TSG Hoffenheim, FC Bayern ve BVB formasıyla 300 Bundesliga maçı ve 49 milli maçta forma giydikten sonra futbolu bırakıyor.
- Getty Images Sport
Kroos, Süle'nin istikrarlı performansını övdü
Kroos, Süle’nin kalitesinin tüm tuhaf davranışlarına rağmen teknik direktörleri ve yöneticileri her seferinde ikna ettiğini özellikle vurguladı. Kulüpler, spor performansının sonuçta genellikle iyi olduğu için onun yaşam tarzını basitçe “kabullenmişlerdi”. “
"O, çok sık ve istikrarlı bir şekilde çok iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi ve bunu sporcu olarak hak etti," dedi Kroos.