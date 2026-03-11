Bu sezon, Gunners hem kendi liginde hem de Şampiyonlar Ligi'nde, özellikle köşe vuruşlarında, kendi standartlarına göre oldukça yüksek bir gol ortalaması sergiliyor. Oyuncular, gol atmayı kolaylaştırmak için sık sık rakip kalecinin önünü kapatmaya veya onu engellemeye çalışıyor.
Çeviri:
"Kurallara uygun mu?": Leverkusen teknik direktörü, CL maçından önce FC Arsenal'in tartışmalı taktiğini sorguluyor
Arsenal ile Bayer Leverkusen arasındaki karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında, B04 koçu, hakemlerin bu tür hareketleri daha sert bir şekilde cezalandırması gerekip gerekmediğini sordu.
"Diğer oyunculara yer açmak için bloklar yapıyoruz. Bazen bu, toptan çok uzakta oluyor. Benim futbol anlayışım şöyle: Vücut kontrolü yaparken, top oyun durumunun içinde olmalı" dedi 53 yaşındaki teknik adam. "Hepimiz bunu yapıyoruz. Sadece merak ediyorum: Topun yakınında olmadan blok yapabilmek kurallara uygun mu?"
Aynı zamanda Danimarkalı, rakibi Mikel Arteta'yı bu kurnaz strateji için övdü: "Bunu çok iyi düşünmüşler. Aynı anda beş, altı oyuncuyu kullanarak yer açıyorlar ve sonra bu yeri saldırıya geçiyorlar."
- Getty Images Sport
Leverkusen, FC Arsenal karşısında açık ara dezavantajlı durumda
Leverkusen, Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Arsenal ile karşılaşacak. Werkself, bu karşılaşmaya açık ara underdog olarak giriyor, çünkü Arsenal grup aşamasını FC Bayern München'in önünde birinci sırada tamamladı ve Premier Lig tablosunda da lider durumda.
Ancak, maçtan önceden vazgeçmek istemiyorlar. "Son 16'ya kaldık. Bu durumu ve bu büyük maçları keyifle yaşamalıyız. Arsenal elbette büyük favori. Ama biz büyük takımlara karşı çok iyi oynadık" diyor Hjulmand.
53 yaşındaki teknik adam, kadrosunda neredeyse tüm oyuncularını kullanabilir. Forvet Patrik Schick, kas problemlerinin ardından kadroya geri dönüyor. Ancak Arsenal karşısında, yıldızı parlayan Christian Kofane de forvette ilk 11'de yer alabilir.