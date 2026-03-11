"Kurallara uygun mu?": Leverkusen teknik direktörü, CL maçından önce FC Arsenal'in tartışmalı taktiğini sorguluyor

Arsenal ile Bayer Leverkusen arasındaki karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında, B04 koçu, hakemlerin bu tür hareketleri daha sert bir şekilde cezalandırması gerekip gerekmediğini sordu.

"Diğer oyunculara yer açmak için bloklar yapıyoruz. Bazen bu, toptan çok uzakta oluyor. Benim futbol anlayışım şöyle: Vücut kontrolü yaparken, top oyun durumunun içinde olmalı" dedi 53 yaşındaki teknik adam. "Hepimiz bunu yapıyoruz. Sadece merak ediyorum: Topun yakınında olmadan blok yapabilmek kurallara uygun mu?"

Aynı zamanda Danimarkalı, rakibi Mikel Arteta'yı bu kurnaz strateji için övdü: "Bunu çok iyi düşünmüşler. Aynı anda beş, altı oyuncuyu kullanarak yer açıyorlar ve sonra bu yeri saldırıya geçiyorlar."