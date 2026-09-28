AFP
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"Kurallar açık" - FAI Başkanı açıkladı: İrlanda, tartışmalı İsrail maçı boykot edilseydi UEFA'dan "belirsiz" yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktı
UEFA'nın disiplin cezası tehdidi
Cooke, pazar günü İrlanda'nın 3-0 kazandığı İsrail ile oynanan Uluslar Ligi karşılaşmasını boykot etmeleri halinde milli takımın karşı karşıya kalacağı ciddi riskleri anlattı. Tarafsız saha olarak Macaristan'a alınan maç, Gazze'de süren çatışma nedeniyle İrlanda ekibinin turnuvadan çekilmesi yönündeki yoğun kamuoyu baskısı ve çağrıların ortasında oynandı.
RTE Sport'a konuşan Cooke, UEFA'nın özel olarak yeni bir tehditte bulunmadığını ancak mevcut düzenleyici çerçevenin maçın oynanmasını sağlayacak kadar gözdağı verici olduğunu netleştirdi. Kuruluşun ek yaptırım tehdidinde bulunup bulunmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Hayır. Kurallar açık. Eğer fikstürleri yerine getirmezsek yaptırımların ne olacağını belirtiyor ve ardından belirlenmemiş başka yaptırımlara da atıfta bulunuyor. Bunun UEFA'ya ve bunun sonucunda birine hangi yaptırımları uygulayacaklarına bağlı olduğunu düşünüyorum. İngiltere'de Southampton'la ilgili yakın zamanda bir şey gördük, onlara uygulanan cezaları."
- AFP
İç gerilimler ve oyuncu protestoları
Debrecen'deki 3-0'lık galibiyetin öncesine, İrlanda kadrosundan gelen gözle görülür protesto işaretleri damga vurdu. Oyuncular, rakipleriyle tokalaşmamayı tercih etti ve İsrail milli marşı çalınırken kadro başlarını eğdi. Ayrıca kaptanlar Dara O'Shea ile Manor Solomon arasındaki geleneksel flama değişimi de gerçekleşmedi. Bu eylemler, maçın oynanmasının etik olup olmadığına dair İrlanda kampı içindeki görüşmeler nedeniyle karşılaşmanın tehlikeye girdiğinin bildirildiği bir belirsizlik döneminin ardından geldi.
Haberlerde, kaleci Gavin Bazunu'nun protesto amacıyla başlangıçta maçtan çekilme isteğini dile getirdiği, bunun da takım otelinde bir toplantıya yol açtığı belirtildi. Ancak sonunda demokratik bir süreç, maçın oynanmasını sağladı. FAI daha sonra, oyuncu grubu arasında yapılan oylamada 'önemli bir çoğunluğun' sahaya çıkma yönünde karar verdiğini doğruladı. Cooke, kadroyu profesyonelliklerinden ötürü övdü ve şunları söyledi: 'Bu akşam oynayan ve formayı giyen oyuncuların cesareti sayesinde fikstürlerden birini artık yerine getirdik.'
Siyasi ve sportif zorunluluklar arasında yol almak
FAI, 'Stop The Game' kampanyasına öncülük eden Irish Sport for Palestine gibi savunuculuk gruplarından eleştiri aldı. Tepkilere rağmen Cooke, federasyonun kendi yönetim yapısının talimatlarını izlediğini savundu. Durumun FAI tarafından yönetilişini savunan Cooke, şunları söyledi: "Bazı insanlar bunun oldukça iyi yönetildiğini düşünüyor. En başından beri maçı oynayacağımızı söyledik. Bu, üyelerimiz tarafından yönetim kurulu aracılığıyla bize verilen bir yetkiydi." Başkan, etrafındaki tartışmalara rağmen federasyonun uluslararası taahhütlerini yerine getirmek zorunda hissettiğini vurguladı.
Bu tutum, FAI'nin daha önce uluslararası arenada İsrail'e karşı daha güçlü adımlar atılması için lobi yapmış olmasına rağmen geliyor. Kasım ayında federasyon, UEFA'ya İsrail'in hem kulüp hem de uluslararası müsabakalardan ihraç edilmesini öneren resmî bir mektup gönderdi. Bu talebin gidişatına ilişkin konuşan Cooke, yönetim organının henüz nihai bir karara varmadığını belirtti. "Onların yanıtı, bunu değerlendirecekleri yönündeydi ve hâlâ değerlendiriyorlar" diyerek bunu doğruladı.
- AFP
Bölgesel iş birliği ve gelecek maçlar
Diğer ülkelerin yaklaşımını ölçme çabası kapsamında Cooke, aynı Uluslar Ligi grubunda yer alan Avusturya ve Kosova temsilcileriyle temasa geçti. Yaptığı görüşmeler, olası yaptırımlara ya da bu fikstürlerle ilgili ortak bir duruşa yönelik toplu bir destek olup olmadığını görmek amacı taşıyordu. Ancak başka yerlerde boykot yönünde pek bir istek olmadığını gördü. Cooke, "Grubumuzdaki diğer ülkelerle kesinlikle konuştum ve onlar da maçları oynama kararlarını yineledi" itirafında bulundu ve İrlanda'nın oynamayı reddetmesi halinde yalnız kalacağını ima etti.
Odak şimdi iki takım arasındaki planlanan ikinci buluşmaya çevrilmiş durumda; bu karşılaşmanın şu an için 4 Ekim'de oynanması planlanıyor. İlk karşılaşmada olduğu gibi bu maç da tarafsız bir sahada oynanacak ve ev sahibi olarak Sırbistan'ın Backa Topola kenti seçildi.
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