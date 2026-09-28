Debrecen'deki 3-0'lık galibiyetin öncesine, İrlanda kadrosundan gelen gözle görülür protesto işaretleri damga vurdu. Oyuncular, rakipleriyle tokalaşmamayı tercih etti ve İsrail milli marşı çalınırken kadro başlarını eğdi. Ayrıca kaptanlar Dara O'Shea ile Manor Solomon arasındaki geleneksel flama değişimi de gerçekleşmedi. Bu eylemler, maçın oynanmasının etik olup olmadığına dair İrlanda kampı içindeki görüşmeler nedeniyle karşılaşmanın tehlikeye girdiğinin bildirildiği bir belirsizlik döneminin ardından geldi.

Haberlerde, kaleci Gavin Bazunu'nun protesto amacıyla başlangıçta maçtan çekilme isteğini dile getirdiği, bunun da takım otelinde bir toplantıya yol açtığı belirtildi. Ancak sonunda demokratik bir süreç, maçın oynanmasını sağladı. FAI daha sonra, oyuncu grubu arasında yapılan oylamada 'önemli bir çoğunluğun' sahaya çıkma yönünde karar verdiğini doğruladı. Cooke, kadroyu profesyonelliklerinden ötürü övdü ve şunları söyledi: 'Bu akşam oynayan ve formayı giyen oyuncuların cesareti sayesinde fikstürlerden birini artık yerine getirdik.'