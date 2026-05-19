"Kupaları eve götürmek istiyoruz!" - Arsenal, Burnley'i zorlu bir maçın ardından yenerek Premier Lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşırken, Martin Odegaard heyecan dolu bir söz verdi
Gunners zafere bir adım daha yaklaştı
Mikel Arteta’nın takımı, Emirates Stadyumu’nda küme düşen Burnley’i 1-0 yenerek Premier Lig şampiyonluğuna doğru bir başka dev adım attı. Kai Havertz, Leandro Trossard’ın daha önce direğe çarpan şutunun ardından, 37. dakikada Bukayo Saka’nın kendine özgü bir köşe vuruşundan kafayla golü atarak gergin geçen karşılaşmanın sonucunu belirledi. Bu önemli galibiyetle Kuzey Londra ekibi zirvede 5 puanlık fark yakaladı ve hafta ortasında Bournemouth deplasmanına çıkacak olan takipçisi Manchester City'nin üzerine baskı kurdu.
Odegaard tutkulu bir söz verdi
Son iç saha maçının ardından yapılan şeref turunda Emirates Stadyumu’ndaki taraftarlara seslenen Odegaard, duyduğu büyük gururu dile getirdi ve iki kupa kazanma hedefini ortaya koydu. Önümüzdeki son lig ve Avrupa maçlarına bakarak şunları söyledi: “Gerçekten gurur duyuyorum. Şu ana kadar muhteşem bir sezon oldu. Önümüzde bir büyük maç ve ardından Şampiyonlar Ligi finali var ve kupaları eve götürmek istiyoruz. Hepinize söz veriyorum, elimizden gelen her şeyi yapacağız ve son ana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sizin desteğinizle hazır olacağız.”
Arteta, takımın geçirdiği dönüşümü övüyor
Bu zafer, Arteta yönetiminde yaşanan olağanüstü bir dönüşüm sürecinin doruk noktasını temsil ediyor. Arteta, Emirates Stadyumu’nu bu sezon tüm turnuvalarda 32 maçta kalesini gole kapatan bir savunma kalesine dönüştürmeyi başardı.
Kulübün inanılmaz yolculuğunu değerlendiren ve taraftarlara coşkulu destekleri için teşekkür eden Arteta, şunları söyledi: "Bu yeri futbol maçlarımızı izlemek ve oynamak için en güzel yer haline getirmek üzere her birinizin yaptığı dönüşümü ve katkıyı görmek büyük bir mutluluk.
"Bu, bu futbol kulübünün ruhu. Bu stadyuma her adım attığınızda, bu standartları korumakla yükümlü olduğunuzu unutmayın, çünkü bu bizim ve oyuncularımız için çok büyük bir fark yaratıyor."
Çifte zafer çok yakın
City, Bournemouth karşısında puan kaybederse Arsenal resmi olarak Premier Lig şampiyonu olacak; ancak her halükarda ligdeki kaderi tamamen kendi ellerinde. Arteta, şampiyonluğu son bir galibiyetle garantilemek için takımını Pazar günü Selhurst Park’ta Crystal Palace ile oynanacak son hafta deplasmanına hazırlamalı. Ligin final maçının ötesinde, 30 Mayıs’ta Budapeşte’de Paris Saint-Germain ile oynanacak ve büyük heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi finaliyle tarihi bir çifte zafer de gündemde.