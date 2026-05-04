Kupa mı, yoksa eğlence mi? Chris Waddle, Newcastle’ın karşı karşıya olduğu Jose Mourinho ikilemini ve “kazanmak” ile “sıkıcı olmak” arasındaki dengeyi açıklıyor

Saha kenarındaki ve basın toplantılarındaki tuhaf davranışları söz konusu olduğunda durum pek de böyle değildir; zira Mourinho, teknik direktörlük koltuğuna oturmuş en gizemli isimlerden biridir. O, insan yönetimi becerileriyle ve kendisini işe alan her kulüpte “biz ve tüm dünya” zihniyetini oluşturma yeteneğiyle ün kazanmıştır.

Birçok Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan 63 yaşındaki Portekizli teknik adam, kazanmanın tek önemli şey olduğunu düşünür. Sonuç odaklı bir sektörde başarı, puanlar ve kupalarla ölçüldüğünden, bu hedefe nasıl ulaşıldığı konusunda fazla endişelenmez.

Newcastle, 2025'te Carabao Kupası'nı kaldırarak 70 yıl sonra ilk ulusal kupasını kazandı; son üç sezonun ikisinde ise Avrupa'nın en iyi takımlarıyla boy ölçüşmüştür.

Bu sezon Premier Lig tablosunun alt sıralarına düşülmesi, uzun süredir görevde olan teknik direktör Howe'nin omuzlarına büyük bir baskı yükledi ve eski Chelsea, Manchester ve Tottenham teknik direktörü Mourinho'nun St James’ Park'ta İngiltere'ye geri döneceği konuşulmaya başlandı.