Kupa mı, yoksa eğlence mi? Chris Waddle, Newcastle’ın karşı karşıya olduğu Jose Mourinho ikilemini ve “kazanmak” ile “sıkıcı olmak” arasındaki dengeyi açıklıyor
Kupa zaferi ve Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından yaşanan düşüş
Saha kenarındaki ve basın toplantılarındaki tuhaf davranışları söz konusu olduğunda durum pek de böyle değildir; zira Mourinho, teknik direktörlük koltuğuna oturmuş en gizemli isimlerden biridir. O, insan yönetimi becerileriyle ve kendisini işe alan her kulüpte “biz ve tüm dünya” zihniyetini oluşturma yeteneğiyle ün kazanmıştır.
Birçok Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan 63 yaşındaki Portekizli teknik adam, kazanmanın tek önemli şey olduğunu düşünür. Sonuç odaklı bir sektörde başarı, puanlar ve kupalarla ölçüldüğünden, bu hedefe nasıl ulaşıldığı konusunda fazla endişelenmez.
Newcastle, 2025'te Carabao Kupası'nı kaldırarak 70 yıl sonra ilk ulusal kupasını kazandı; son üç sezonun ikisinde ise Avrupa'nın en iyi takımlarıyla boy ölçüşmüştür.
Bu sezon Premier Lig tablosunun alt sıralarına düşülmesi, uzun süredir görevde olan teknik direktör Howe'nin omuzlarına büyük bir baskı yükledi ve eski Chelsea, Manchester ve Tottenham teknik direktörü Mourinho'nun St James’ Park'ta İngiltere'ye geri döneceği konuşulmaya başlandı.
Mourinho, Newcastle için yanlış bir seçim mi olur?
Tyneside taraftarlarına tanıdık bir ismin, futbol anlayışı göz önüne alındığında Magpies için çok büyük bir risk oluşturup oluşturmayacağı sorulduğunda, eski Newcastle yıldızı Waddle – futbol temalı slot oyunu bulunan birinci sınıf bir çevrimiçi kumarhane olan Genting Casino adına konuşarak – GOAL’a şunları söyledi: “Mourinho’nun kötü bir teknik direktör olduğunu söylemeyeceğim, bu spor dalında neredeyse her şeyi kazandı.
Şu anda Benfica'da. Dürüst olalım, Portekiz'de her zaman üç takım olduğu için onlar da üst sıralarda yer alacaklar. Real Madrid'e gideceği de konuşuluyor.
“Bence kazanıyorsanız, insanlar buna katlanacaktır. Ancak Newcastle'da, eğlenceli bir oyunla kazanmanız gerekir. Ve dürüst olalım, Jose Mourinho yıllar boyunca eğlenceli bir teknik direktör olmamıştır.
“Önemli olan sonuçlar, bu işin özü bu. Eğer ligde ilk dörtte yer alırsa ve kupalarda da devam ederse, buna katlanacaklar. Onun harika olduğunu söyleyecekler. Eğer olmazsa, o zaman futbol stiline saldıracaklar - memnun değiller, sevmiyorlar, sıkıcı, tüm bunları duyacak.
“Tottenham onunla denedi. Tottenham onu getirdi. Harika bir teknik direktör olduğunu biliyoruz, ama o Tottenham tarzı değildi ve Tottenham bundan hoşlanmadı. Tottenham ondan kurtuldu.
“Jose Mourinho'ya ‘eğlendiriyor musun?’ derseniz, ‘hayır, kupalar kazanıyorum’ der. Kupalar mı kazanmak istiyorsunuz, yoksa eğlendirmek mi? Ne yazık ki, Tottenham, Newcastle gibi her ikisini de isteyen birçok kulüp var.
“Sadece Jose Mourinho'dan bahsetmiyorum, o harika bir teknik direktör, ona sataşmıyorum, bence harika bir teknik direktör, başardıkları olağanüstü, ama bazı kulüpler belirli bir futbol stiline ilgi duymak istiyor ve bu Jose Mourinho'nun tarzı değil.”
Newcastle’dan Howe’a yeterli transfer bütçesi ayrılması isteniyor
Waddle, Kasım 2021’den beri Newcastle’ın başında bulunan Howe’u çevreleyen şaşırtıcı ayrılık söylentileri hakkında şunları söyledi: “Bence kupa kazanırsanız, insanlar her şeye katlanırlar. Kupa kazanamıyorsanız, durum daha kötü olamaz.
“Eddie Howe'u seviyorum. 80'lerde orada oynadım, Arthur Cox ile birlikte hücum futbolu oynuyorduk. Kevin Keegan'ın ön planda olduğu bir oyunla ligde yükselmiştik ve taraftarlar buna bayılmıştı - Kevin Keegan'ın da dediği gibi! Kevin Keegan geri döndüğünde, taraftarların ne istediğini bildiği için aynı şekilde oynamak istedi.
“O zamandan beri, oyun tarzları nedeniyle taraftarların sevmediği birçok teknik direktör oldu. Eddie Howe, Newcastle tarzında oynuyor. Eğer bir Newcastle tarzı varsa tabii. Eddie Howe'u seviyorum.
“Birkaç yıl önce Lig Kupası'nı kazandılar. Kötü bir dönem geçirdiler. Şampiyonlar Ligi, Newcastle kadrosunu yıprattı. İki veya üç yıl önce Şampiyonlar Ligi'ne katıldıklarında, ligdeki performanslarının her zaman düştüğü kanıtlandı.
“Eddie Howe'un desteğe ihtiyacı var, yeni oyunculara ihtiyacı var. Orada çok fazla yaşlı oyuncu var. Görünüşe bakılırsa, orada olmak istemeyen bazı oyuncular var. Eddie'nin kadroyu temizlemesi ve beş ya da altı yeni oyuncu alması gerekiyor. Yapabilir mi, yapamaz mı, bilmiyorum. Ama o Geordie takımını canlandırmak için en az beş ya da altı yeni oyuncuya ihtiyacı var.”
Mourinho, Premier Lig'de bir başka göreve layık olacak kadar "özel" mi?
Howe, Newcastle menajeri olarak 228 maça çıktı ve bunlardan 111’ini kazandı. Henüz 48 yaşında olan Howe, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı ve büyük kupalar söz konusu olduğunda en üst düzeyde rekabet edebilmek için nelerin gerekli olduğunu öğrenmeye devam ediyor.
Mourinho bu konularda kendini kanıtlamış bir isim, ancak yöntemlerini değiştirme ve zamanın akışına uyum sağlama konusunda isteksizliğini göstermiştir. Magpies, bir zamanlar olduğu kadar “özel” olmayabilecek bir adamı kadroya katmayı düşünürse, bu durum onlar için bariz bir endişe kaynağı olacaktır.