Getty
Çeviri:
"Kupa kazanmak" ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı - Evangelos Marinakis, Nottingham Forest'ın küme yükselme kahramanı Jack Colback'i ikna etti
- Getty
Marinakis, Nottingham Forest'ı satın alma işlemini tamamladığında
Marinakis, Mayıs 2017’de o dönem Championship’te mücadele eden kulübün devralımını tamamlayarak City Ground’da kontrolü ele geçirdi. O dönemde, Forest’ı ait olduklarına inandıkları yere, yani elitler arasına geri döndürecek beş yıllık projelerden söz ediliyordu.
Bu zirvelere, efsanevi Brian Clough yönetiminde mucizevi koşullar altında ulaşılmıştı, ancak Marinakis'in bu bölgeye geldiği 1999 yılından beri Trentside'da üst düzey futbol yoktu. Ayrıca, iki kez Avrupa Kupası şampiyonu olan takım, 1996 yılından beri Avrupa kupalarında yer almamıştı.
Yükselme ve Carabao Kupası, FA Kupası ile Avrupa Ligi yarı finallerine yükselme
Bu iki hedef de artık gerçekleştirildi; 2022’de Premier Lig’e yükselme başarısı, ilk beş yıllık zaman diliminin tam sınırında elde edildi. Steve Cooper, Wembley’de oynanan play-off finalinde zaferin tadını çıkararak Forest’ı zirveye taşıdı; o günden bu yana teknik direktörlük koltuğunda dört isim daha görev aldı ve hepsi de hareketli geçen 2025-26 sezonunun bir noktasında bu görevi üstlendi.
Carabao Cup ve FA Cup'ta son dört takım arasına girilmesinin ardından, İngiltere dışında rekabetçi futbol için 30 yıllık bekleyiş sona erdi ve Avrupa Ligi yarı finallerine kadar yükseldi.
Reds'in büyük liglere geri dönmesinden bu yana, Marinakis'in hoşuna gitmeyecek kadar çok küme düşme mücadelesi yaşandı; en yüksek hedeflerin peşinde koşarken transfer piyasalarında daha fazla harcama yapılacağına dair sözler verildi.
- Getty
Marinakis, City Ground'a kupa ve Şampiyonlar Ligi başarısı getirebilir mi?
Marinakis’in kupa ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma sözünü tutup tutamayacağı sorulduğunda, 2022’de takımın lig yükselmesini sağlayan kahraman Colback – Bally Bet ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Yükseldiğimizde onun bu konudan bahsettiğini hatırlıyorum. Oyuncular olarak içimizden ‘Bundan pek emin değilim, biraz erken’ diye düşünüyorsunuz. Ama o sözünü tuttu; geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne çok yaklaştı ve bu sezon Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.
“Bence yine iyi transferler yapacaklar. Artık Premier Lig’de yerinde sayamazsınız, her şey sürekli değişiyor. Bence hedef Avrupa ve ötesinde olmalı, kupalar kazanmak olmalı; bu kulüp bunu hak ediyor çünkü fantastik bir kulüp.”
Marinakis, Nottingham'ın "Asi Şehir" ruhunu tam anlamıyla yansıtıyor
Forest ve Marinakis, Premier Lig'e geri döndüklerinden beri pek çok manşete konu oldu. City Ground'da hayat nadiren sıkıcı geçiyor ve Nottingham'da Robin Hood'un efsanevi "Rebel City" zihniyeti benimsenirken, Kırmızılar'ın dümeninde mükemmel bir liderin olduğu düşünülüyor.
Taraftarlar, soyunma odasını süsleyen isimlerle birlikte büyük umutlara tamamen kapılmış durumda. Bir başka eski taraftar favorisi, eski Galler milli forveti Rob Earnshaw, daha önce GOAL'a Marinakis'in her zaman kulübün çıkarlarını gözeten davranışlarından bahsetmişti: "Bay Marinakis sahaya çıkıp tünelde oyuncuları selamladığında, benim için bunda kesinlikle yanlış bir şey yok.
“Ayrıca, Yunanistan’da kulübün sahibiyseniz, soyunma odasına girme, sahaya çıkma hakkınız vardır; bu, oyunun bir parçasıdır; gelip oyunun bir parçası olursunuz; oyuncularla konuşursunuz ve ortadaki adam sizsiniz. Kulübün sahibi olarak, futbol kulübünün içinde neler olup bittiğini daha iyi hissedersiniz.
“Bunda bir sorun görmüyorum ve Bay Marinakis’in harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Elbette çok acımasız, çok kararlı ve çok doğrudan biridir, ancak son beş-altı yılda bu futbol kulübünü olması gereken yere, Premier Lig’e, Avrupa’da oynayan ve büyük Avrupa geceleri yaşayan, Premier Lig’de oynayan ve Şampiyonlar Ligi’ne gitme şansı olan bir kulübe dönüştürdü. Bu anlar, her Forest taraftarının olmasını istediği anlardır.
“Bundan keyif alıyorum. Onun işin içinde olmasından keyif alıyorum. Bence inanılmaz bir şey oldu ve o çok övgüyü hak ediyor çünkü sadece futbol kulübüne yatırım yapmadı, kulübü başarıya ulaştırmak için kendini tamamen adadı. Müthiş bir yolculuk, müthiş birkaç yıl oldu, ama sıkıcı olsaydı ve kişiliklerimiz olmasaydı Forest olmazdı.
“Futbol kişiliklerle ilgilidir, bu yüzden bunu seviyorum. Orada öylece oturup, tribünden seslerini hiç duyamamanız gerekmez. Onlar futbol kulübünün bir parçası ve kişilikleri ortaya çıkıyor. Ben bunu tamamen destekliyorum.”
Forest, 2026-27 sezonu öncesinde yeniden transfer harcamalarına hazır
City Ground'da transfer dedikoduları yeniden tüm hızıyla devam ediyor – hem transfer gelenler hem de gidenler konusunda – ve buradaki amaç, teknik direktör Vitor Pereira'nın 2026-27 sezonu için elinde yıldızlarla dolu bir kadro bulundurmasını sağlamak; bu kadroyla birlikte takımın ligde ilk yedi sırayı hedeflemesi ve kupalarda unutulmaz performanslar sergilemesi hedefleniyor.
Trent nehrinin kıyılarında daha fazla kahramanın ortaya çıkma potansiyeli var. Colback da dahil olmak üzere bu kategoriye giren birkaç oyuncu, kısa süre önce tanıdık ortamlarına geri döndü.
Nottingham Forest'ın forma önü ortağı Bally Bet, uzun süredir hizmet veren amatör oyunculara hak ettikleri takdiri gösterme misyonunu üstlenmiştir. Forest'ın efsane ismi Mark Crossley, amatör futbolu harika kılan her şeyi kutlamak amacıyla, oyunun gerçek karakterlerinden oluşan ilk All-Stars Vets kadrosunu oluşturma görevini üstlendi.
Crossley, Bally Bet All-Stars kadrosunu oluştururken, Forest'ın diğer tanınmış isimlerinden de büyük destek gördü. All-Stars kadrosu, 28 Mayıs'ta özenle seçilmiş Forest efsanelerinden oluşan bir takıma karşı oynarken, rekreasyon sahalarını City Ground ile değiştirerek tam bir Premier League muamelesi gördü.