"Kupa kazanmak" ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı - Evangelos Marinakis, Nottingham Forest'ın küme yükselme kahramanı Jack Colback'i ikna etti

Forest ve Marinakis, Premier Lig'e geri döndüklerinden beri pek çok manşete konu oldu. City Ground'da hayat nadiren sıkıcı geçiyor ve Nottingham'da Robin Hood'un efsanevi "Rebel City" zihniyeti benimsenirken, Kırmızılar'ın dümeninde mükemmel bir liderin olduğu düşünülüyor.

Taraftarlar, soyunma odasını süsleyen isimlerle birlikte büyük umutlara tamamen kapılmış durumda. Bir başka eski taraftar favorisi, eski Galler milli forveti Rob Earnshaw, daha önce GOAL'a Marinakis'in her zaman kulübün çıkarlarını gözeten davranışlarından bahsetmişti: "Bay Marinakis sahaya çıkıp tünelde oyuncuları selamladığında, benim için bunda kesinlikle yanlış bir şey yok.

“Ayrıca, Yunanistan’da kulübün sahibiyseniz, soyunma odasına girme, sahaya çıkma hakkınız vardır; bu, oyunun bir parçasıdır; gelip oyunun bir parçası olursunuz; oyuncularla konuşursunuz ve ortadaki adam sizsiniz. Kulübün sahibi olarak, futbol kulübünün içinde neler olup bittiğini daha iyi hissedersiniz.

“Bunda bir sorun görmüyorum ve Bay Marinakis’in harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Elbette çok acımasız, çok kararlı ve çok doğrudan biridir, ancak son beş-altı yılda bu futbol kulübünü olması gereken yere, Premier Lig’e, Avrupa’da oynayan ve büyük Avrupa geceleri yaşayan, Premier Lig’de oynayan ve Şampiyonlar Ligi’ne gitme şansı olan bir kulübe dönüştürdü. Bu anlar, her Forest taraftarının olmasını istediği anlardır.

“Bundan keyif alıyorum. Onun işin içinde olmasından keyif alıyorum. Bence inanılmaz bir şey oldu ve o çok övgüyü hak ediyor çünkü sadece futbol kulübüne yatırım yapmadı, kulübü başarıya ulaştırmak için kendini tamamen adadı. Müthiş bir yolculuk, müthiş birkaç yıl oldu, ama sıkıcı olsaydı ve kişiliklerimiz olmasaydı Forest olmazdı.

“Futbol kişiliklerle ilgilidir, bu yüzden bunu seviyorum. Orada öylece oturup, tribünden seslerini hiç duyamamanız gerekmez. Onlar futbol kulübünün bir parçası ve kişilikleri ortaya çıkıyor. Ben bunu tamamen destekliyorum.”