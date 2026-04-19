Kupa kazanamamanın bedeli: Real Madrid’de Jude Bellingham’ın piyasa değeri 40 milyon euro düştü; Vinicius Junior da kupa kazanamama sorunları nedeniyle aynı kaderi paylaşıyor
Galactico değerlemeleri serbest düşüşte
Florentino Pérez'in, zaten yıldızlarla dolu kadroya Kylian Mbappé'yi de katmayı başarmasıyla takım durdurulamaz gibi görünüyordu. Ancak iki yıl sonra, kupa vitrini oldukça boş görünüyor; tüm çabalarının karşılığında elde ettikleri tek şey bir UEFA Süper Kupası ve bir Kıtalararası Kupa.
Spor alanındaki hayal kırıklığı, doğrudan finansal bir kabusa dönüştü. Transfermarkt'a göre, Bayern Münih'e karşı Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde elenmeleri ve La Liga'da Barcelona'nın 9 puan gerisinde olmaları da eklenince, Real Madrid kadrosunun değeri 176 milyon avro (153 milyon sterlin/207 milyon dolar) gibi şaşırtıcı bir oranda düştü. Bir zamanlar dokunulmaz varlıklar olarak görülen kilit isimlerin piyasa değerleri, İspanyol devleri için başarısızlığın bedeli gerçeğe dönüşürken, büyük ölçüde düştü.
Bellingham ve Vinicius düşüşe öncülük ediyor
Büyük bir heyecanla transfer edilen ve başlangıçta La Liga'yı kasıp kavuran Bellingham, piyasa değerinde en önemli düşüşlerden birini yaşadı. İngiliz orta saha oyuncusunun piyasa değeri 40 milyon avro (35 milyon sterlin/47 milyon dolar) gibi devasa bir rakamla eridi ve 180 milyon avrodan 140 milyon avroya (122 milyon sterlin/165 milyon dolar) geriledi. Bu düşüş eğiliminde yalnız değil, çünkü forvet partneri Vinicius Junior da istikrarsız bir dönemden sonra değerinin 180 milyon avrodan 150 milyon avroya (131 milyon sterlin/177 milyon dolar) düştüğünü gördü. Bazı eleştirmenler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi ve ligde golcü kimliğini korumakta zorlandığı bir dönemde Brezilyalı forveti, kulübün en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak nitelendirdi. Önemli anlarda etkisini gösterememesi, bu süperstarların mevcut piyasadaki gerçek değerinin sert bir şekilde yeniden hesaplanmasına neden oldu.
176 milyon avroluk kara delik ortaya çıktı
Sadece sekiz oyuncu piyasa değerini artırmayı başarırken, kadronun geri kalanı değer kaybına uğradı. Bu seçkin grup, çoğunlukla Asencio ve Gonzalo gibi altyapı mezunlarından ve 30 milyon avrodan 90 milyon avroya (78 milyon sterlin/106 milyon dolar) yükselerek en büyük sıçramayı yaşayan yıldız adayı Arda Güler'den oluşuyor.
Bu arada, orta sahanın kilit isimleri Eduardo Camavinga ve Aurelien Tchouameni de genel düşüşten nasibini aldı. Camavinga'nın değeri 100 milyon avrodan 50 milyon avroya (44 milyon sterlin/59 milyon dolar) yarı yarıya düştü ve Tchouameni'nin değeri ise 100 milyon avrodan 75 milyon avroya (65 milyon sterlin/88 milyon dolar) geriledi. Savunma hattı bile bu düşüşten nasibini aldı; Eder Militao'nun değeri 60 milyon avrodan 25 milyon avroya çöktü, Rodrygo Goes ise 60 milyon avroluk yıkıcı bir düşüş yaşayarak sadece 50 milyon avroya geriledi. 2024 değerini koruyan tek kıdemli oyuncu Federico Valverde oldu; kadronun geri kalanındaki bu yıkım ortasında 120 milyon avro değerinde sabit kaldı.
Yaş ve sözleşmeler krizi daha da ağırlaştırıyor
Kupa kazanamama sorununun ötesinde, Florentino Pérez’in yönetimindeki kadronun toplam değerini düşüren başka faktörler de var. Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger ve Dani Carvajal gibi tecrübeli liderlerin piyasa değerleri de düşüş gösterdi; ancak bu düşüşün başlıca nedenleri yaşları ve sözleşmelerinin sona ermesi.
Sezonun sona ermesiyle birlikte, Madrid yönetimi için görünüm hala karamsar. Uzmanlar, Transfermarkt'ın bir sonraki değerleme güncellemesinin yayınlanacağı önümüzdeki aylarda rakamların daha da dramatik olabileceği konusunda uyarıyor. Hızlı bir şekilde galibiyet serisine dönülmezse, dünyanın en ünlü kulübünün finansal prestiji belirsizliğini koruyacak.