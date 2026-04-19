Kupa kazanamamanın bedeli: Real Madrid’de Jude Bellingham’ın piyasa değeri 40 milyon euro düştü; Vinicius Junior da kupa kazanamama sorunları nedeniyle aynı kaderi paylaşıyor

Florentino Pérez'in, zaten yıldızlarla dolu kadroya Kylian Mbappé'yi de katmayı başarmasıyla takım durdurulamaz gibi görünüyordu. Ancak iki yıl sonra, kupa vitrini oldukça boş görünüyor; tüm çabalarının karşılığında elde ettikleri tek şey bir UEFA Süper Kupası ve bir Kıtalararası Kupa.

Spor alanındaki hayal kırıklığı, doğrudan finansal bir kabusa dönüştü. Transfermarkt'a göre, Bayern Münih'e karşı Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde elenmeleri ve La Liga'da Barcelona'nın 9 puan gerisinde olmaları da eklenince, Real Madrid kadrosunun değeri 176 milyon avro (153 milyon sterlin/207 milyon dolar) gibi şaşırtıcı bir oranda düştü. Bir zamanlar dokunulmaz varlıklar olarak görülen kilit isimlerin piyasa değerleri, İspanyol devleri için başarısızlığın bedeli gerçeğe dönüşürken, büyük ölçüde düştü.