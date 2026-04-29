Sport Bild gazetesi, FCB'nin mevcut Organizasyon ve Altyapı Direktörü'nün görevi almaya "en büyük şansa" sahip olduğunu yazarken, Abendblatt gazetesi ise bir adım daha ileri gidiyor: Gazetede, Krüger'in "kısa süre içinde tanıtılacağı" belirtiliyor.
Kuntz'un halefi konusunda büyük sürpriz: HSV, görünüşe göre FC Bayern'den oyuncu kapıyor
HSV, Stefan Kuntz'un 2025 yılının sonunda sürpriz bir şekilde ayrılmasından bu yana yeni bir spor direktörü arıyor. Sport Bild'e göre, bu arayış için bir headhunter ajansı devreye sokulmuş ve ajans, Rothosen'in gereksinim listesi temelinde Krüger ile iletişime geçmiş.
40 yaşındaki eski Bundesliga oyuncusunun adı ilk başta aday listesinde yer almıştı. Krüger daha sonra son seçime kaldı ve "bu süreçte çok iyi bir performans gösterdi".
Hamburger'in dört ay süren spor direktörü arayışında, aralarında eski BVB spor direktörü Sebastian Kehl (46) ve mevcut HSV spor direktörü Claus Costa (41) da yer aldı.
Kathleen Krüger, 22 yıldır FC Bayern'de
Aktif sporcu olduğu dönemde Krüger, 2004'ten 2009'a kadar Bayern'de forma giydi ve 2010'dan itibaren o dönemki FCB spor direktörü Christian Nerlinger'in yardımcılığını yaptı. Ardından on iki yıl boyunca profesyonel takımın takım menajeri olarak görev yaptı.
2024 yılında Organizasyon ve Altyapı Direktörü görevini üstlendi. Alman rekortmen kulübüyle süresiz bir sözleşmesi var. Krüger, HSV'ye spor direktörü olarak geçerse, Bundesliga'da bu pozisyonda görev alan ilk kadın olacak.