Goal.com
Canlı
FC Bayern München v VfL Wolfsburg - Bundesliga
Falko Blöding

Çeviri:

Kuntz'un halefi konusunda büyük sürpriz: HSV, görünüşe göre FC Bayern'den oyuncu kapıyor

Bundesliga
FC Bayern'den Kathleen Krüger'in, Bundesliga'daki rakibi Hamburger SV'nin boşalan spor direktörlüğü pozisyonu için güçlü bir aday olduğu söyleniyor. Sport Bild ve Hamburger Abendblatt gazeteleri bu haberi aynı şekilde aktarıyor.

Sport Bild gazetesi, FCB'nin mevcut Organizasyon ve Altyapı Direktörü'nün görevi almaya "en büyük şansa" sahip olduğunu yazarken, Abendblatt gazetesi ise bir adım daha ileri gidiyor: Gazetede, Krüger'in "kısa süre içinde tanıtılacağı" belirtiliyor.

  • HSV, Stefan Kuntz'un 2025 yılının sonunda sürpriz bir şekilde ayrılmasından bu yana yeni bir spor direktörü arıyor. Sport Bild'e göre, bu arayış için bir headhunter ajansı devreye sokulmuş ve ajans, Rothosen'in gereksinim listesi temelinde Krüger ile iletişime geçmiş.

    40 yaşındaki eski Bundesliga oyuncusunun adı ilk başta aday listesinde yer almıştı. Krüger daha sonra son seçime kaldı ve "bu süreçte çok iyi bir performans gösterdi".

    Hamburger'in dört ay süren spor direktörü arayışında, aralarında eski BVB spor direktörü Sebastian Kehl (46) ve mevcut HSV spor direktörü Claus Costa (41) da yer aldı.

  • FC Bayern München v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Kathleen Krüger, 22 yıldır FC Bayern'de

    Aktif sporcu olduğu dönemde Krüger, 2004'ten 2009'a kadar Bayern'de forma giydi ve 2010'dan itibaren o dönemki FCB spor direktörü Christian Nerlinger'in yardımcılığını yaptı. Ardından on iki yıl boyunca profesyonel takımın takım menajeri olarak görev yaptı.

    2024 yılında Organizasyon ve Altyapı Direktörü görevini üstlendi. Alman rekortmen kulübüyle süresiz bir sözleşmesi var. Krüger, HSV'ye spor direktörü olarak geçerse, Bundesliga'da bu pozisyonda görev alan ilk kadın olacak.

Bundesliga
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
Bundesliga
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV