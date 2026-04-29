Kuntz'un halefi konusunda büyük sürpriz: HSV, görünüşe göre FC Bayern'den oyuncu kapıyor

HSV, Stefan Kuntz'un 2025 yılının sonunda sürpriz bir şekilde ayrılmasından bu yana yeni bir spor direktörü arıyor. Sport Bild'e göre, bu arayış için bir headhunter ajansı devreye sokulmuş ve ajans, Rothosen'in gereksinim listesi temelinde Krüger ile iletişime geçmiş.

40 yaşındaki eski Bundesliga oyuncusunun adı ilk başta aday listesinde yer almıştı. Krüger daha sonra son seçime kaldı ve "bu süreçte çok iyi bir performans gösterdi".

Hamburger'in dört ay süren spor direktörü arayışında, aralarında eski BVB spor direktörü Sebastian Kehl (46) ve mevcut HSV spor direktörü Claus Costa (41) da yer aldı.