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Küme düşmesinden daha büyük bir deprem: Manchester City eşi görülmemiş bir tehditle karşı karşıya

Aston Villa - M.City
Aston Villa
M.City
Premier Lig
İngiltere

Kulüp kimliğini mi yitiriyor?

Manchester City'ye isnat edilen mali ihlaller davası, son birkaç saat içinde daha hassas bir aşamaya girdi.

İngiltere Bağımsız Futbol Düzenleme Kurumu (IFR), City'yi bundan daha fazlasıyla cezalandırmasına imkân tanıyan bir yetkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

Manchester City hakkında verilen kararı temyize taşımış olsa da, kurum başkanı David Kogan'ın açıklamaları, sportif ve mali cezaların ötesine geçerek kulübün bizzat sahipliğinin geleceğine uzanacak adımların atılma ihtimaline kapı araladı; ancak Kogan, kurumun temyiz sonuçları netleşmeden karar vermekte acele etmeyeceğini vurguladı.



  • Manchester City davasında benzeri görülmemiş gelişme

    Goal sitesi, Cogan'ın "The Rest Is Football" adlı podcast'teki açıklamalarını aktardı. Cogan burada kuruluşa tanınan yetkilerin sınırlarını açıklayarak, kulübün yönetim biçiminin gerekli standartları karşılamadığını görmesi halinde Manchester City'nin sahiplerini kulübün mülkiyetinden vazgeçmeye zorlayabileceğini vurguladı.

    Cogan, Manchester City'nin temyiz süreci devam ederken şu an için belirli adımlardan söz etmenin erken olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Kulübü yeterli, adil veya dürüst olmayan bir biçimde yönettiklerini düşünürsek, sahiplerden kulüpten uzaklaşmalarını isteme yetkisine sahibiz."

    Kulübü devretmeyi reddetme ihtimalleri sorulduğunda ise yanıtı kesin oldu: "Hayır, hayır, hayır. Bunu yapmak için mutlak yetkiye sahibiz."

    Cogan ayrıca kuruluşun Manchester City'nin davranışlarıyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatma ihtimaline de değinerek, davanın tüm yönleri netleşmeden peşin bir hüküm vermeyeceğini açıkladı.

    Şöyle ekledi: "Tüm bu soruların yanıtlarını almadan bu konuda herhangi bir tutum almam için üzerime baskı kurulmasına izin vermeyeceğim. Ardından, kendi soruşturmamızı açıp açmayacağımıza karar vermemiz, bu konuda bir sonuca ulaşmamız ve atacağımız adımları belirlememiz gerekecek. Bu adımların önüne geçmek büyük bir hata olur."

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  • Soruşturma ve mahkûmiyet süreci

    Bağımsız bir komisyon kısa süre önce, Manchester City'nin dokuz sezon boyunca Premier Lig kurallarını çiğnediği sonucuna vardı. Soruşturma bulgularına göre kulüp, gelirleri şişiren veya maliyetleri 900 milyon sterlinden fazla düşüren danışıklı ticari anlaşmalar yapmıştı.

    Komisyon ayrıca, kulübün Premier Lig'in bu ticari anlaşmalara yönelik soruşturmasını engellemek için koordineli çaba sarf ettiği sonucuna da vardı. Bu durum, kulübü benzeri görülmemiş yaptırımlarla karşı karşıya bırakma ihtimalini doğuruyor.

    Ancak City, ilk karara karşı resmi bir temyiz başvurusunda bulundu ve dava, izlenecek yol belirlenmeden önce bu adımın sonucunu bekliyor.

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