Goal sitesi, Cogan'ın "The Rest Is Football" adlı podcast'teki açıklamalarını aktardı. Cogan burada kuruluşa tanınan yetkilerin sınırlarını açıklayarak, kulübün yönetim biçiminin gerekli standartları karşılamadığını görmesi halinde Manchester City'nin sahiplerini kulübün mülkiyetinden vazgeçmeye zorlayabileceğini vurguladı.

Cogan, Manchester City'nin temyiz süreci devam ederken şu an için belirli adımlardan söz etmenin erken olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Kulübü yeterli, adil veya dürüst olmayan bir biçimde yönettiklerini düşünürsek, sahiplerden kulüpten uzaklaşmalarını isteme yetkisine sahibiz."

Kulübü devretmeyi reddetme ihtimalleri sorulduğunda ise yanıtı kesin oldu: "Hayır, hayır, hayır. Bunu yapmak için mutlak yetkiye sahibiz."

Cogan ayrıca kuruluşun Manchester City'nin davranışlarıyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatma ihtimaline de değinerek, davanın tüm yönleri netleşmeden peşin bir hüküm vermeyeceğini açıkladı.

Şöyle ekledi: "Tüm bu soruların yanıtlarını almadan bu konuda herhangi bir tutum almam için üzerime baskı kurulmasına izin vermeyeceğim. Ardından, kendi soruşturmamızı açıp açmayacağımıza karar vermemiz, bu konuda bir sonuca ulaşmamız ve atacağımız adımları belirlememiz gerekecek. Bu adımların önüne geçmek büyük bir hata olur."