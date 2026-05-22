Tottenham, 1977'den bu yana ilk kez İngiltere'nin en üst liginden düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Son maç haftası öncesinde, bu köklü Londra kulübü, şehirdeki rakibi West Ham United'ın iki puan önünde yer alıyor. 12 gol farkla üstün olan gol ortalaması sayesinde, Pazar günü saat 17:00'de evinde Everton ile oynayacağı maçta alınacak bir beraberlik, ligde kalması için yeterli olacak gibi görünüyor. West Ham ise aynı saatte Leeds United'ı ağırlayacak. Hem Everton hem de Leeds için artık hiçbir şeyin önemi kalmadı.
Küme düşme mücadelesinin öncesinde "korkunç" bir karar! Tottenham kaptanı Cristiano Romero, büyük bir öfke dalgasına neden oldu
Romero, nisan ortasında AFC Sunderland'a karşı 0-1 yenildikleri maçta dizinden sakatlandı ve o günden beri forma giyemiyor. Son zamanlarda kaptan, takımını her zaman tribünden destekliyordu. Ancak tam da Everton'a karşı oynanacak en önemli maçta sahada olmayacak; bunun nedeni ise Arjantin şampiyonası finalini stadyumda canlı izlemeyi tercih etmesi.
Pazar günü Alman saatiyle 20.30'da Cordoba'daki Estadio Mario Alberto Kempes'te rekor şampiyonu River Plate ile CA Belgrano'nun sansasyonel takımı karşı karşıya gelecek. Romero, Belgrano'nun altyapısından yetişti ve bir zamanlar memleketi Cordoba'nın kulübü için profesyonel olarak ilk maçına çıktı.
Belgrano, geleneksel bir kulüp olarak kabul ediliyor olsa da, Buenos Aires, La Plata ve Rosario'daki büyük kulüplerin gölgesinde kalıyor. Şimdi kulüp tarihindeki ilk büyük şampiyonluk kapıda. Romero, bunu kaçırmak istemiyor ve Londra'daki küme düşme mücadelesinde takım arkadaşlarına destek olmaktan daha önemli görüyor.
Cristiano Romero, Tottenham taraftarları tarafından tepki görüyor
Bu haber, Perşembe günü talkSPORT platformunda yayınlanan bir programda İngiliz Güney Amerika uzmanı Tim Vickery tarafından İngiliz kamuoyuna duyuruldu. Programın sunuculuğunu, bir Spurs taraftarı olan Paul Hawksbee üstlendi.
"Demek iyi bir takım kaptanı," diye alaycı bir şekilde tepki gösterdi. "1976'dan beri Tottenham'ın en önemli maçında yok: harika. Sonuna kadar sadık, eski dost Cristian. Hafta sonu River Plate formamı giyeceğim. Bunu korkunç buluyorum. Takım kaptanı olarak küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir takımı desteklemek yerine, desteklediği kulübe bakıyor. Her zaman Cristian Romero'nun sadece geçici bir durak olduğunu ve Tottenham'ın onun için Arjantin'den bir kaçış olduğunu düşünmüşümdür. Ama oldukça kırgınım."
Çeşitli Tottenham bloglarında ve sosyal ağlarda, Romero'nun davranışına yönelik birçok nefret dolu yorumun da yer aldığı bir öfke fırtınası yaşandı. 28 yaşındaki stoperin Spurs'taki geleceği, 2029'a kadar süren sözleşmesine rağmen takımın küme düşmemesi durumunda bile son derece belirsiz görünüyor. Romero şu anda geri dönüşü için çalışıyor ve Arjantin ile Dünya Kupası'na katılmayı umuyor.
Spurs, yılın başındaki tarihi kötü gidişatın ardından son zamanlarda biraz istikrar kazandı. Teknik direktör Roberto De Zerbi'nin göreve gelmesinden bu yana altı maçta sekiz puan topladılar.