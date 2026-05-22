Küme düşme mücadelesinin öncesinde "korkunç" bir karar! Tottenham kaptanı Cristiano Romero, büyük bir öfke dalgasına neden oldu

Romero, nisan ortasında AFC Sunderland'a karşı 0-1 yenildikleri maçta dizinden sakatlandı ve o günden beri forma giyemiyor. Son zamanlarda kaptan, takımını her zaman tribünden destekliyordu. Ancak tam da Everton'a karşı oynanacak en önemli maçta sahada olmayacak; bunun nedeni ise Arjantin şampiyonası finalini stadyumda canlı izlemeyi tercih etmesi.

Pazar günü Alman saatiyle 20.30'da Cordoba'daki Estadio Mario Alberto Kempes'te rekor şampiyonu River Plate ile CA Belgrano'nun sansasyonel takımı karşı karşıya gelecek. Romero, Belgrano'nun altyapısından yetişti ve bir zamanlar memleketi Cordoba'nın kulübü için profesyonel olarak ilk maçına çıktı.

Belgrano, geleneksel bir kulüp olarak kabul ediliyor olsa da, Buenos Aires, La Plata ve Rosario'daki büyük kulüplerin gölgesinde kalıyor. Şimdi kulüp tarihindeki ilk büyük şampiyonluk kapıda. Romero, bunu kaçırmak istemiyor ve Londra'daki küme düşme mücadelesinde takım arkadaşlarına destek olmaktan daha önemli görüyor.