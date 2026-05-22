Küme düşme mücadelesinden ilk dört yarışı: Tottenham, Manchester United’ın geri dönüşünü tekrarlayabilir mi? Eski Spurs yıldızı, transfer politikasını sert bir dille eleştirirken takımın şansını değerlendiriyor

Tottenham, son transfer dönemlerinde büyük harcamalar yapmaya devam etse de, bu devasa yatırımlardan pek bir getiri elde edemiyor. Kadrosundaki çok sayıda oyuncu form ve kondisyon sorunları yaşadı; bu da takımın Premier Lig sıralamasında önemli bir düşüş yaşamasına neden oldu.

Ange Postecoglou, 2025 yılında uzun zamandır beklenen kupayı kazandırdı; Avrupa Ligi zaferi, 17 yıllık kupa kazanamama serisine son verdi, ancak bu başarı, bazı endişe verici çatlakları örtbas etmekten öteye gitmedi.

Geçen sezonu 17. sırada tamamlayan Tottenham'ın bu sezon daha da gerilemesi ve Championship'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması ihtimali oldukça yüksek. Everton ile oynayacakları son gün karşılaşmasına yaklaşırken kaderleri kendi ellerinde ve şimdilik su yüzünde kalmayı başardılar.

Roberto De Zerbi, üst ligde kalma mücadelesini başarıyla tamamlayabilirse, gelecekteki büyüme planları da şekillenmeye başlayabilir. Yurtiçi rakibi United, 12 ay içinde 15. sıradan 3. sıraya yükselerek neler başarılabileceğini gösterdi ve Old Trafford'da Şampiyonlar Ligi futbolu yeniden gündeme geldi.