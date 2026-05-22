Küme düşme mücadelesinden ilk dört yarışı: Tottenham, Manchester United’ın geri dönüşünü tekrarlayabilir mi? Eski Spurs yıldızı, transfer politikasını sert bir dille eleştirirken takımın şansını değerlendiriyor
Tottenham, Premier Lig'de küme düşme mücadelesini sürdürüyor
Tottenham, son transfer dönemlerinde büyük harcamalar yapmaya devam etse de, bu devasa yatırımlardan pek bir getiri elde edemiyor. Kadrosundaki çok sayıda oyuncu form ve kondisyon sorunları yaşadı; bu da takımın Premier Lig sıralamasında önemli bir düşüş yaşamasına neden oldu.
Ange Postecoglou, 2025 yılında uzun zamandır beklenen kupayı kazandırdı; Avrupa Ligi zaferi, 17 yıllık kupa kazanamama serisine son verdi, ancak bu başarı, bazı endişe verici çatlakları örtbas etmekten öteye gitmedi.
Geçen sezonu 17. sırada tamamlayan Tottenham'ın bu sezon daha da gerilemesi ve Championship'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması ihtimali oldukça yüksek. Everton ile oynayacakları son gün karşılaşmasına yaklaşırken kaderleri kendi ellerinde ve şimdilik su yüzünde kalmayı başardılar.
Roberto De Zerbi, üst ligde kalma mücadelesini başarıyla tamamlayabilirse, gelecekteki büyüme planları da şekillenmeye başlayabilir. Yurtiçi rakibi United, 12 ay içinde 15. sıradan 3. sıraya yükselerek neler başarılabileceğini gösterdi ve Old Trafford'da Şampiyonlar Ligi futbolu yeniden gündeme geldi.
Tottenham, Manchester United'ın yeniden yükselişini taklit edebilecek mi?
Tottenham, 2026-27 sezonunda kendi yeniden doğuşunu gerçekleştirebilir mi? Bu soru Hutton’a yöneltildiğinde, eski Spurs savunma oyuncusu – Uudet Kasinot’un izniyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Bu sezon gördüklerime bakılırsa, bunu pek olası görmüyorum.
"Manchester United maçında da aynı şeyi söylemiş olabilirim ama onlar Michael Carrick yönetiminde gerçekten canlanmış ve bir araya gelmiş görünüyorlar.
Onlar [Spurs] için ilginç bir yaz olacak. Bence bu sezon sakatlıklar ve yaşanan her şey işleri zorlaştırdı. Kendi sahalarında zorlandılar ama dürüst olmak gerekirse, gelecek sezon ilk dört için mücadele edeceklerini sanmıyorum.”
Kuzey Londra'daki transfer işlemleri kınandı
Postecoglou ile yollarını ayırdıktan sonra Thomas Frank, Igor Tudor ve De Zerbi olmak üzere üç teknik direktörle çalışmış olan Spurs’un, “sözde şampiyon adayı” etiketinden kurtulup yeniden gerçek bir şampiyon adayı haline gelmesi için artık sahada bir değişiklik yapılması gerekiyor.
Konuşmak kolay, ancak iddialı transferler öyle değil. Tottenham'ı Premier League tablosunun üst sıralarında rekabetçi hale getirmek için büyük miktarda para gerekecek ve bu paranın yetersiz kalması muhtemel.
Tottenham'ı yeniden ayağa kaldırmak için büyük harcamalar gerekip gerekmediği sorulduğunda Hutton, "Çok büyük paralar, kesinlikle çok büyük. Bence bu, yıllardır süren bir Achilles topuğu oldu; dışarı çıkıp makul miktarda para harcadılar ama bence doğru olanı yapmadılar.
“Belki de tam olarak beklenen performansı gösteremeyen veya hemen uyum sağlayamayan oyunculara harcadıkları 50-60 milyon sterlinlik rakamlar, bu sezon kesinlikle onların önünü kesti.
“Yine, sakatlıklar da yardımcı olmadı ama genel olarak kadroya baktığınızda, formda olmadıklarını görüyorsunuz. Bunun nedeni baskı mı? Zihniyet meselesi mi? Tam emin değilim ama ligde iki sezon üst üste hayal kırıklığı yaratan sonuçlar alındı ve taraftarlar daha fazlasını istiyor, bu yüzden bununla başa çıkabilecek bir kadroya sahip olmak önemli.”
Spurs, son haftanın kritik maçında Everton ile karşı karşıya gelecek
Spurs, Pazar günü Kuzey Londra'da Everton'ı ağırlayacak; şu anda küme düşme hattının bir sıra ve iki puan üzerinde bulunuyor. Gol farkı da hesaba katıldığında, Toffees karşısında alınacak bir puan, takımın ligde kalması için yeterli olmalı.
Ancak bir mağlubiyet, başkentteki komşusu West Ham'a (Leeds'i ağırlayacak) kapıyı aralık bırakacak ve bu da Tottenham'ın gelecek sezon hangi ligde oynayacağını belirlemeden önce çok fazla gerginlik yaşanabileceği anlamına geliyor.