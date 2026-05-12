Küme düşme baraj maçı öncesinde dramatik gelişme! FC St. Pauli, Wolfsburg maçında çok sayıda oyuncusunu kaybedebilir

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Smith'in durumu sadece bir önlem niteliğindeymiş. Ancak İsveçli oyuncunun hafta içinde antrenmanlara yeniden başlayıp başlayamayacağı henüz belli değil. Ayrıca kaptan Jackson Irvine, son haftalarda olduğu gibi yükü kontrol altında tutmak amacıyla antrenmana katılmadı.

St. Pauli, son olarak RB Leipzig'e karşı oynadığı maç (1-2) öncesinde de bir mide-bağırsak virüsü salgınıyla boğuşmuştu. Teknik direktör Alexander Blessin, sezon finali öncesindeki hafta için şu açıklamayı yapmıştı: "Hastaları diğerlerinden ayırmalı ve başka oyuncuların da enfekte olmamasına dikkat etmeliyiz."