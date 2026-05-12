Küme düşme baraj maçı öncesinde dramatik gelişme! FC St. Pauli, Wolfsburg maçında çok sayıda oyuncusunu kaybedebilir

Ligin son sırasındaki FC St. Pauli, tam da VfL Wolfsburg ile oynayacağı küme düşme "final" maçı öncesinde yeni kadro sorunlarıyla karşı karşıya.

Yayılan bir mide-bağırsak virüsü nedeniyle, Salı günkü antrenmanda Eric Smith, Hauke Wahl, David Nemeth ve Louis Oppie olmak üzere son maç günündeki kritik karşılaşma için umut vaat eden dört oyuncu yer almadı.

  • Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Smith'in durumu sadece bir önlem niteliğindeymiş. Ancak İsveçli oyuncunun hafta içinde antrenmanlara yeniden başlayıp başlayamayacağı henüz belli değil. Ayrıca kaptan Jackson Irvine, son haftalarda olduğu gibi yükü kontrol altında tutmak amacıyla antrenmana katılmadı.

    St. Pauli, son olarak RB Leipzig'e karşı oynadığı maç (1-2) öncesinde de bir mide-bağırsak virüsü salgınıyla boğuşmuştu. Teknik direktör Alexander Blessin, sezon finali öncesindeki hafta için şu açıklamayı yapmıştı: "Hastaları diğerlerinden ayırmalı ve başka oyuncuların da enfekte olmamasına dikkat etmeliyiz."

    St. Pauli, Wolfsburg maçında şimdiden dört as oyuncusundan yoksun

    En azından Leipzig maçında forma giyemeyen Adam Dzwigala antrenman sahasına geri döndü. Manolis Saliakas, Karol Mets (kas sakatlıkları), James Sands (ayak bileği ameliyatı) ve Mathias Pereira Lage (çapraz bağ yırtılması) olmak üzere dört potansiyel as oyuncu, Wolfsburg maçında kesin olarak forma giyemeyecek.

    St. Pauli, Bundesliga'nın son sırasından, Wolfsburg ve 1. FC Heidenheim (FSV Mainz 05'e karşı) ile puanları eşit olarak son maça çıkıyor.

