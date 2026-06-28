Koke, sekiz yaşındayken Atlético’ya katıldı ve tüm kariyerini İspanya’nın başkentindeki bu kulüpte geçirdi. Ancak kulüpte geçirdiği 26 yılın ardından, artık onun için köklü bir değişimin zamanı gelmiş olabilir.

Orta saha oyuncusu, teknik direktör Diego Simeone’nin kurduğu dönemin en belirleyici figürü ve değişmez ismidir: Arjantinli teknik adam, 2011’den beri, yani Koke’nin A takımdaki kariyerinin başlangıcından beri takımı çalıştırmaktadır.

Koke ve Simeone birlikte pek çok başarıya imza attı: Takım, iki kez İspanya şampiyonluğunu (2014, 2021), bir kez Copa del Rey’i (2013) ve iki kez Avrupa Ligi’ni (2012, 2018) kazandı. Şampiyonlar Ligi’nde ise Atlético, şehir rakibi Real’e karşı iki kez (2014, 2016) kıl payı yenildi. Koke, 2013’ten itibaren İspanya milli takımında 70 maçta forma giydi.