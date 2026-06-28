İtalyan transfer muhabiri Matteo Moretto bu haberi aktarıyor. Buna göre, 34 yaşındaki oyuncunun Kuzey Amerika profesyonel ligine transfer olup olmayacağına dair karar tamamen kendisine ait, zira Atlético bu konuda ona engel çıkmayacak. Koke’nin Colchoneros ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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Kulüpte geçirdiği 26 yılın ardından: Atlético Madrid’in efsanesi Koke, kariyerinde ilk transferine sürpriz bir şekilde hazırlanıyor
Koke, sekiz yaşındayken Atlético’ya katıldı ve tüm kariyerini İspanya’nın başkentindeki bu kulüpte geçirdi. Ancak kulüpte geçirdiği 26 yılın ardından, artık onun için köklü bir değişimin zamanı gelmiş olabilir.
Orta saha oyuncusu, teknik direktör Diego Simeone’nin kurduğu dönemin en belirleyici figürü ve değişmez ismidir: Arjantinli teknik adam, 2011’den beri, yani Koke’nin A takımdaki kariyerinin başlangıcından beri takımı çalıştırmaktadır.
Koke ve Simeone birlikte pek çok başarıya imza attı: Takım, iki kez İspanya şampiyonluğunu (2014, 2021), bir kez Copa del Rey’i (2013) ve iki kez Avrupa Ligi’ni (2012, 2018) kazandı. Şampiyonlar Ligi’nde ise Atlético, şehir rakibi Real’e karşı iki kez (2014, 2016) kıl payı yenildi. Koke, 2013’ten itibaren İspanya milli takımında 70 maçta forma giydi.
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Görünüşe göre Atlético, Morten Hjulmand’ı kadrosuna katmak için çaba gösteriyor
Atlético, Koke’nin yerine geçecek isim konusunda şimdiden çalışmalara başladı: İlk etapta Premier Lig’den küme düşen Wolverhampton Wanderers’ın oyuncusu Joao Gomes en güçlü aday olarak görülüyordu; ancak İspanyol spor gazetesi Marca’nın haberine göre, Portekizli oyuncunun menajeriyle ilgili sorunlar yaşandı. Bu nedenle Colchoneros alternatif bir isim aramaya başladı ve sonunda Sporting CP’den Morten Hjulmand’a yöneldi. Şimdi 27 yaşındaki oyuncu ve kulübünün Atlético ile bir anlaşmaya ikna edilmesi gerekiyor.
Koke’nin 2025/26 sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar: 56 Oynama süresi: 3610 Goller: 2 Asist: 3