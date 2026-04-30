"Kulüplerin ilgisi" - Joe Cole, "gerçek bir oyuncu" olarak gösterilen Mateus Fernandes'in transferiyle ilgili West Ham'a uyarıda bulundu; bu durum Man Utd ve Liverpool'da spekülasyonlara yol açtı

Fernandes, sert müdahalelerde bulunma, topla ileriye doğru sürüş yapma ve uzak mesafeden şut atma yeteneğiyle taraftarları ayağa kaldıran bir oyuncu. O bir şovmen ve her zaman yüzde 100'ün altında bir performans sergilemez.

Aynı şey bir zamanlar Cole için de söylenebilirdi; West Ham'ın altyapısından çıkıp İngiliz futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri haline gelmişti. Chelsea ile üç Premier Lig şampiyonluğu kazandı, milli takımda 56 kez forma giydi ve futbolu bırakmadan önce Liverpool, Aston Villa ve Coventry'de de forma giydi.

Warley ile kısa süreliğine de olsa sahalara geri dönen Cole, amatör seviyedeki maçların bir zamanlar kendisinin de tam anlamıyla benimsediği eğlence unsurunu koruduğunu şöyle ifade etti: “Aynen öyle, oyuna olan sevgi. Emekli olur olmaz eski arkadaşlarımla bir takım kurdum. 37’den 41’e kadar oynadık, sonra herkes sakatlanmaya başladı falan.

“Ama çocuklar bunu çok seviyordu; tekrar kramponlarını giyip oynamayı, pazar günleri herkesi görmeyi. Bazen maçtan sonra pub'a giderdik. Haftayı bitirmek için çok güzel bir yoldu. Ama ben bunu çok sevdim. Warley'deki çocuklar harikaydı.”