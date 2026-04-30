"Kulüplerin ilgisi" - Joe Cole, "gerçek bir oyuncu" olarak gösterilen Mateus Fernandes'in transferiyle ilgili West Ham'a uyarıda bulundu; bu durum Man Utd ve Liverpool'da spekülasyonlara yol açtı
Fernandes, Sporting'de Ronaldo ve Figo'nun izinden gitti
Fernandes, 2024 yılında Sporting'den Southampton'a transfer olarak Premier Lig'e adım attı. O, daha önce Cristiano Ronaldo, Luis Figo ve Rafael Leao gibi isimleri süperstarlığa taşıyan efsanevi akademi sisteminin bir ürünü.
İngiltere'deki zorlu ilk sezonunda Fernandes, takımının birinci ligden düşmesine tanık oldu. Ancak West Ham'ı, 40 milyon sterlinlik (54 milyon dolar) transfer ücretinin paranın karşılığını vereceğine ikna edecek kadar iyi bir performans sergilemişti.
Portekizli orta saha oyuncusu neden taraftarların gözdesi haline geldi?
East End'deki kariyerine yavaş bir başlangıç yaptı; Hammers'ın takım olarak istikrarsız bir sezon geçirdiği bu dönemde, ancak küme düşme mücadelesinde formunu yakaladı. Fernandes, her an sahada aktif olması ve muhteşem gollere olan yatkınlığı sayesinde taraftarların gözdesi haline geldi.
Hammers'ın şu anda karşı karşıya olduğu zorluk, gelecekte gelişme potansiyeli olan 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutmanın yolunu bulmak. Manchester United, orta sahasına takviye yapmak için arayış içindeyken, Liverpool'a Fernandes'in Anfield kadrosuna akıllıca bir katkı olabileceği söylendi.
West Ham, Fernandes’i Manchester United ve Liverpool’un ilgisine rağmen kadrosunda tutabilecek mi?
Geçen sezon 1 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 81 gol yiyen Specsavers’ın “En Kötü Takımı” Warley FC’de oynamak üzere tek günlük kiralık sözleşmeyle emekliliğinden dönen eski West Ham oyun kurucusu Cole, Hammers’ın Fernandes’i uzun vadede kadroda tutmasının iyi olup olmayacağı sorulduğunda GOAL’a şunları söyledi: “O harika bir oyuncu. Harika bir transfer oldu.
“O bir rekabetçi. Her zaman oyunun içinde, bu özelliğini seviyorum. Tam bir orta saha oyuncusu. Eksiksiz bir oyuncu. Her şeyi yapabilir. Gol atabilir, gol hazırlayabilir, topu kesebilir, takım için çok çalışır. Tam bir rüya. Tam bir oyuncu, onu gerçekten seviyorum.
“West Ham'ın şu anki durumu göz önüne alındığında, tüm bunları bir kenara bırakmak zorundasınız. Her şey hayatta kalmakla ilgili. Ama şüphesiz, West Ham bu zorlu dönemi atlatıp Premier Lig'de kalırsa, gelecekte takımın etrafında şekillenecek isimlerden biri o olacak, çünkü kesinlikle onu isteyen kulüpler olacaktır.”
Oyuna duyulan sevginin tabandan gelen ruhunu benimsemek
Fernandes, sert müdahalelerde bulunma, topla ileriye doğru sürüş yapma ve uzak mesafeden şut atma yeteneğiyle taraftarları ayağa kaldıran bir oyuncu. O bir şovmen ve her zaman yüzde 100'ün altında bir performans sergilemez.
Aynı şey bir zamanlar Cole için de söylenebilirdi; West Ham'ın altyapısından çıkıp İngiliz futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri haline gelmişti. Chelsea ile üç Premier Lig şampiyonluğu kazandı, milli takımda 56 kez forma giydi ve futbolu bırakmadan önce Liverpool, Aston Villa ve Coventry'de de forma giydi.
Warley ile kısa süreliğine de olsa sahalara geri dönen Cole, amatör seviyedeki maçların bir zamanlar kendisinin de tam anlamıyla benimsediği eğlence unsurunu koruduğunu şöyle ifade etti: “Aynen öyle, oyuna olan sevgi. Emekli olur olmaz eski arkadaşlarımla bir takım kurdum. 37’den 41’e kadar oynadık, sonra herkes sakatlanmaya başladı falan.
“Ama çocuklar bunu çok seviyordu; tekrar kramponlarını giyip oynamayı, pazar günleri herkesi görmeyi. Bazen maçtan sonra pub'a giderdik. Haftayı bitirmek için çok güzel bir yoldu. Ama ben bunu çok sevdim. Warley'deki çocuklar harikaydı.”
Fernandes, West Ham'ın Premier Lig'den düşmesini engelleyebilecek mi?
Cole, yorumculuğa geçiş yaparak iç saha, kıtasal ve uluslararası maçları takip ederken Fernandes gibi isimleri yakından izleme fırsatı buluyor. West Ham ile olan güçlü profesyonel ve duygusal bağları göz önüne alındığında, Nuno Espirito Santo’nun takımının 2025-26 sezonunun kalan dört maçında Premier Lig’de kalmayı başaracağını umuyor.
Bu arada, Warley FC'nin dönüşümü Specsavers tarafından "Best Worst Team" adlı YouTube dizisinde belgeleniyor.