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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Kulüplerin çıkışının ardından: Suudi Ligi'ndeki transfer komitesi nasıl çalışıyor?

FEATURES
Premier Lig
Al Diriyah - Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Suudi Arabistan

Komite büyük bir tartışma yarattı

Basında yer alan haberler, Suudi Lig Birliği'ne bağlı Yetenek Kazanım Komitesi'nin, son dönemde aldığı bazı kararlar nedeniyle bazı kulüplerde oluşan öfke haliyle birlikte çalışma mekanizmasını ortaya çıkardı.

Bazı kulüpler son dönemde, sözleşme imzalamak istedikleri yabancı oyuncuların fiyatlarının düşük değerlendirilmesi nedeniyle komiteye olan öfkelerini dile getirdi; bu durum, söz konusu transferleri tamamlamalarını engelliyor.

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  • Devşirme Komitesi nedir?

    Sezon 2023 yazından bu yana faaliyet gösteren cazibe komitesi, dünya futbolunun yıldızlarını Suudi Roshn Ligi'ne çekmek amacıyla çalışmaya başladı; komitenin görevi son dönemde yeni transferlerin değerini değerlendirmeye kadar genişledi.

    Suudi "Arriyadiyah" gazetesine göre bu komite, Suudi Profesyonel Ligi Birliği İcra Kurulu Başkanı danışmanı İspanyol Jesus Arroyo'nun başkanlık ettiği 5 kişiden oluşuyor.

    Komitede Arroyo'nun yanı sıra Suudi Ligi Birliği'nin operasyon direktörü Faslı Zakaria Merdi, İspanyol Vicente Fernandez Bujanti, Hint kökenli İngiliz Sanjay Arulchelvam ve Fransız Romain Piroski de yer alıyor.

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  • Yetenek keşfi komitesi nasıl çalışır?

    Aynı gazetenin ortaya koyduğuna göre komite, bu kulüplerin dosyalarını programa havale etmesinin ardından, Suudi Roshn Ligi kulüplerinin yabancı oyuncularla yaptığı transfer sözleşmelerini inceleme çalışması yürütüyor.

    Transfer komitesi yetkilileri, bir oyuncunun piyasadaki gerçek değerini belirlemek için uzman gözlemcilerden yararlanıyor; ardından bu raporları bizzat gözden geçirerek, kararın bireysel bir görüşe dayanmaması adına nihai tavsiyeyi toplu bir şekilde ortaya koyuyor.

    Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesine göre değerlendirme; oyuncunun son beş yıldaki teknik seviyesinin analizi üzerinden yapılıyor ve bu süreçte oynadığı dakika sayısı, attığı goller, gol katkıları, pas isabeti, savunma ve hücum göstergeleri de gözden geçiriliyor.

    Ayrıca sahadaki diğer performans kriterleri de incelenerek oyuncu, hem kendi takımındaki takım arkadaşlarıyla hem de forma giydiği ligde aynı mevkide oynayan oyuncularla karşılaştırılıyor.

    İnceleme yalnızca teknik boyutla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda piyasa boyutuna da uzanıyor; zira oyuncunun daha önce aldığı ya da şu anda almakta olduğu teklifler de gözden geçiriliyor.

    Bunun yanı sıra oyuncunun değeri, hem Suudi Ligi'ndeki emsalleriyle hem de oynadığı ligde kendisine benzer oyuncularla karşılaştırılarak, teknik ve piyasa değerini dengeli bir biçimde yansıtan bir değerlendirmeye ulaşılıyor.

    Sonuç olarak sorumlu ekip, tüm bu verilere dayanan nihai bir tavsiye sunuyor; bu tavsiye nihai değerlendirmenin temelini oluşturarak, izlenimlerden ya da kişisel tahminlerden uzak, verilere ve analize dayalı adil değer takdirlerine ulaşılmasını sağlıyor.

  • Kulüplerin transfer komitesine öfkesinin sebebi ne?

    İşin ilginç yanı, komitenin bu mekanizmanın Suudi Ligi için yeni olmadığını, son üç yıldır uygulandığını doğrulaması oldu.

    Ancak bu kez farklı olan şey, Suudi Ligi Birliği'nin bazı transfer dönemlerinde bir dizi anlaşmanın fiyatlarında abartılı artışlar görülmesinin ardından, son zamanlarda bu uygulamayı güçlendirmesi ve ondan yararlanma alanını genişletmesiydi.

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  • Rekabet komitesi kulüpleri transferlerden men mi ediyor?

    Konuyla ilgili en önemli soru, yani komitenin kulüplerin teknik kararlarına müdahalesi ve bazı güçlü transferleri gerçekleştirmelerine engel olması meselesine gelince, cevap net oldu.

    "Şarku'l Avsat", mekanizmanın amacının kulüplerin transferlerini engellemek veya teknik kararlarına müdahale etmek olmadığını, aksine piyasayı düzenlemeye yardımcı olacak profesyonel bir referans sağlamak ve harcamalarda daha yüksek verimlilik elde etmek olduğunu açıkladı.

    Lig, transferin kendi hedeflerine hizmet ettiğini gördüğü sürece kulübün anlaşmayı tamamlama özgürlüğünün korunacağını, buna karşılık teklifinin cezbetme komitesi tarafından belirlenen değeri aşması hâlinde aradaki mali farkı üstleneceğini vurguladı.

  • Komite, Al Nassr'ın krizinin sorumluluğunu taşıyor mu?

    Buna karşılık, Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiyah" gazetesi, kendisine getirilen mali kısıtlamalar nedeniyle şu ana kadar herhangi bir transfer gerçekleştirmesine engel olan mevcut krizden istihdam komitesini aklamış oldu.

    Gazete, söz konusu komitedeki yetkililerin sorumluluklarının kulüpler üzerinde mali denetim yapmayı ya da mali yeterlilik ve uyum belgeleri düzenlemeyi kapsamadığını, bu dosyaları ise başka birim ve idarelerin üstlendiğini açıkladı.

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