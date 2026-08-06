Aynı gazetenin ortaya koyduğuna göre komite, bu kulüplerin dosyalarını programa havale etmesinin ardından, Suudi Roshn Ligi kulüplerinin yabancı oyuncularla yaptığı transfer sözleşmelerini inceleme çalışması yürütüyor.

Transfer komitesi yetkilileri, bir oyuncunun piyasadaki gerçek değerini belirlemek için uzman gözlemcilerden yararlanıyor; ardından bu raporları bizzat gözden geçirerek, kararın bireysel bir görüşe dayanmaması adına nihai tavsiyeyi toplu bir şekilde ortaya koyuyor.

Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesine göre değerlendirme; oyuncunun son beş yıldaki teknik seviyesinin analizi üzerinden yapılıyor ve bu süreçte oynadığı dakika sayısı, attığı goller, gol katkıları, pas isabeti, savunma ve hücum göstergeleri de gözden geçiriliyor.

Ayrıca sahadaki diğer performans kriterleri de incelenerek oyuncu, hem kendi takımındaki takım arkadaşlarıyla hem de forma giydiği ligde aynı mevkide oynayan oyuncularla karşılaştırılıyor.

İnceleme yalnızca teknik boyutla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda piyasa boyutuna da uzanıyor; zira oyuncunun daha önce aldığı ya da şu anda almakta olduğu teklifler de gözden geçiriliyor.

Bunun yanı sıra oyuncunun değeri, hem Suudi Ligi'ndeki emsalleriyle hem de oynadığı ligde kendisine benzer oyuncularla karşılaştırılarak, teknik ve piyasa değerini dengeli bir biçimde yansıtan bir değerlendirmeye ulaşılıyor.

Sonuç olarak sorumlu ekip, tüm bu verilere dayanan nihai bir tavsiye sunuyor; bu tavsiye nihai değerlendirmenin temelini oluşturarak, izlenimlerden ya da kişisel tahminlerden uzak, verilere ve analize dayalı adil değer takdirlerine ulaşılmasını sağlıyor.