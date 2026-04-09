Köln'ün spor direktörü Thomas Kessler, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine verdiği röportajda, El Mala için şu anda "ciddiye almamız gereken" herhangi bir teklifin bulunmadığını vurguladı. Oyuncu tarafında da "şimdiye kadar diğer kulüplerle görüşme talebi gelmedi". Ayrıca Kessler, El Mala'nın 2030'a kadar süren sözleşmesine de değindi: "Karar verme yetkisi 1. FC Köln'de!"
"Kulüpler onun önünde titriyor!" Said El Mala, transfer pazarlığında korkulan bir danışmanı devreye sokuyor mu?
El Mala, Effzeh'deki ilk sezonunda hemen hücumun kilit oyuncularından biri haline geldi ve şu anda 28 maçta 10 gol ve 4 asistle oynuyor. Köln'deki olağanüstü ilk sezonu, birçok kulübün ilgisini çekmiş görünüyor.
Son haberlere göre, El Mala ailesi, iki oğulları (Malek El Mala, 1. FC Köln II'de oynuyor) için Brighton & Hove ile sözleşme şartları konusunda prensipte anlaşmaya varmış. Premier Lig kulübü, El Mala'nın en çok tercih ettiği transfer hedefi olarak görülüyor; orada, onu kesinlikle kadrosuna katmak isteyen Fabian Hürzeler gibi bir teknik direktör var.
Brighton'ın Köln'e 35 milyon euroluk bir teklifle başvurduğu söyleniyor, ancak Kessler'e göre 50 milyon euroluk bir "aşağı sınır" söz konusu değil. Spor direktörü, bunun "tanımlanmamış" olduğunu vurguladı. Ayrıca "somut bir tarih veya aralık" da yok. Kessler sadece "zamanı geldiğinde" El Mala'nın olası ayrılışıyla ilgileneceklerini söyledi.
Ancak 19 yaşındaki oyuncu, İngiltere'ye transferini hızlandırmak için daha önce harekete geçebilir.
Ünlü danışman, El Mala ve ailesine yardım teklifinde bulundu
Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi, sektörde özellikle adada çok geniş bir ağa sahip olan ve zaman zaman korkulan yıldız danışman Ali Barat'ın El Mala ailesine hizmet teklifinde bulunduğunu bildiriyor.
Barat, Nicolas Jackson'ın FC Bayern'e kiralanmasını ayarlayıp ardından bir basın bülteninde kendini överek Almanya'da geniş kitlelerce tanınmaya başladı. "Ali Barat oyunu yeniden tanımladı" başlığını taşıyan bülten, kendini övmekle doluydu: Barat'a göre, Jackson'ın FC Bayern'e transferi, kendisinin "stratejik bir şaheseri"ymiş: "Başkaları beklerken ben harekete geçiyorum. Başkaları taviz verirken ben sonuç veriyorum," diye yazmış ve kendini, başkalarının sorun gördüğü yerlerde vizyon sahibi olan "yeni nesil süper menajer" olarak tanımlamıştı. "Kariyerler inşa ediyoruz. Gelecekleri şekillendiriyoruz. Oyunu biz yönetiyoruz."
Tüm bu övünmelerine rağmen, Barat sektörde gerçekten de mutlak bir otorite olarak kabul ediliyor. Örneğin, geçen yaz Xavi Simons'un (RB Leipzig'den Tottenham Hotspur'a), Piero Hincapie'nin (Bayer Leverkusen'den Arsenal'e), Dean Huijsen'in (AFC Bournemouth'tan Real Madrid'e) veya Johan Bakayoko'nun (PSV Eindhoven'dan RB Leipzig'e) transferlerini gerçekleştirdi. Aralık 2025'te, Tuttosport tarafından ikinci kez Yılın En İyi Menajeri olarak Golden Boy ödülüne layık görüldü.
Mart ayı başında El Mala, İspanyol ajansı Footfeel ISM'deki menajeriyle yollarını ayırdı ve o zamandan beri ebeveynleri Sabrina ve Mohammed tarafından temsil ediliyor.
Ancak hem Effzeh hem de El Mala için şu anda ligde kalma mücadelesi en büyük öncelik olacak. Köln, 30 Ocak'tan beri Bundesliga'da bir galibiyet bekliyor ve şu anda 15. sıraya geriledi. Borussia Mönchengladbach ile oynanan Ren derbisinde 3-3 berabere kalınmasının ardından teknik direktör Lukas Kwasniok görevinden ayrıldı ve yerine sezon başında Union Berlin'den transfer edilen yardımcı teknik direktör Rene Wagner geçti.
Said El Mala: Performans verileri ve istatistikler
Kulüp Maçlar Goller Asistler 1.FC Köln 30 10 4 FC Viktoria Köln 45 14 6 FC Viktoria Köln 19 11 6