"Kulüpler onun önünde titriyor!" Said El Mala, transfer pazarlığında korkulan bir danışmanı devreye sokuyor mu?

El Mala, Effzeh'deki ilk sezonunda hemen hücumun kilit oyuncularından biri haline geldi ve şu anda 28 maçta 10 gol ve 4 asistle oynuyor. Köln'deki olağanüstü ilk sezonu, birçok kulübün ilgisini çekmiş görünüyor.

Son haberlere göre, El Mala ailesi, iki oğulları (Malek El Mala, 1. FC Köln II'de oynuyor) için Brighton & Hove ile sözleşme şartları konusunda prensipte anlaşmaya varmış. Premier Lig kulübü, El Mala'nın en çok tercih ettiği transfer hedefi olarak görülüyor; orada, onu kesinlikle kadrosuna katmak isteyen Fabian Hürzeler gibi bir teknik direktör var.

Brighton'ın Köln'e 35 milyon euroluk bir teklifle başvurduğu söyleniyor, ancak Kessler'e göre 50 milyon euroluk bir "aşağı sınır" söz konusu değil. Spor direktörü, bunun "tanımlanmamış" olduğunu vurguladı. Ayrıca "somut bir tarih veya aralık" da yok. Kessler sadece "zamanı geldiğinde" El Mala'nın olası ayrılışıyla ilgileneceklerini söyledi.

Ancak 19 yaşındaki oyuncu, İngiltere'ye transferini hızlandırmak için daha önce harekete geçebilir.