Kulüpler nefes alıyor, milli takım boğuluyor: Asya Kupası'nın ertelenmesi Suudi futbolunu nasıl etkiliyor?

Tüm Suudi kulüplerinin bu karardan faydalanacağı doğru olsa da, en büyük faydayı dış turnuvalara katılan kulüpler, özellikle de AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasında yer alan kulüpler sağlayacak.

Bu kulüpler, maç yoğunluğu nedeniyle içinde bulunduğumuz sezonda büyük sıkıntı yaşadı; bu durum, geçmiş yıllardaki konumlarıyla kıyaslandığında Asya turnuvasındaki gerileyen sonuçlarından açıkça görülüyor.

Roshn Ligi'ndeki maçların daha geniş zaman aralıklarına yayılması ve bunun ardından kulüplerin yeterli dinlenmeyi elde etmesi, dolayısıyla sakatlıkların ve yorgunluğun azalması, Suudi kulüplerine büyük ölçüde yardımcı olacak.

Bu kulüpler, AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçlarını, tıpkı Hilal'in örneğin Katarlı Shamal maçında yaptığı gibi tamamen değiştirmeye ihtiyaç duymadan, asıl kadrolarıyla ya da buna yakın bir kadroyla oynayabilecek.

Bu değişiklik, Suudi kulüplerine lig aşamasında olumlu sonuçlar elde etmelerinde yardımcı olacak; bu da onların Asya turnuvasının son 16 turuna yükselmelerine ve ardından eleme turlarında ilerlemeyi sürdürmelerine katkı sağlayacak.