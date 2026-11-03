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Kulüpler nefes alıyor, milli takım boğuluyor: Asya Kupası'nın ertelenmesi Suudi futbolunu nasıl etkiliyor?

FEATURES
Suudi Arabistan
Premier Lig
Asian Cup
G. Donis
S. Al-Dawsari
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Hilal
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Ahli
Suudi Arabistan
Yunanistan

Büyük değişiklikler: kim zarar görüyor, kim kazançlı çıkıyor?

Suudi Arabistan futbolu, 2027 Asya Uluslar Kupası'nın ertelenmesi kararının ardından iki zıt kutupta yaşıyor; Roshn Ligi kulüpleri en büyük kazanan gibi görünürken, A Milli Takım tek mağdur olarak kalıyor.

Asya Futbol Konfederasyonu, bugün salı günü, Ocak 2027'de başlaması planlanan Asya Uluslar Kupası'nın ertelendiğini ve aynı yılın Aralık ayından itibaren düzenleneceğini açıkladı.

  • Roshn Ligi nefes alıyor

    Suudi spor yorumcusu Velid el-Ferrac, Asya Kupası'nın ertelenmesine ilişkin görüşünü bu sözlerle ifade etti ve maç yoğunluğunu sürdürmek zorunda kalmayacak olan Roshn Ligi'nin rahat bir nefes alacağını söyledi.

    Bu durum, Roshn Ligi Birliği'nin Asya şampiyonasının ertelenmesinin ardından aldığı ilk kararda açıkça görülüyor; birlik de kendi adına, baskı olmadan oynanması için yeterli zaman bulunması nedeniyle on üçüncü haftayı ertelemeye karar verdi.

    Karar yalnızca on üçüncü haftayı kapsamayacak, sezonun geri kalanına da uzanacak; tüm haftalar, 72 saatte bir maç oynama ihtiyacı olmaksızın normal zamanlarda oynanacak şekilde yeniden programlanacak.

    Bu kararın Roshn Ligi mücadelelerine olumlu yönde etki edeceği kuşkusuz; sakatlık sayısını azaltacak ve takımlara, yıldızlarını sakatlık ya da dinlenme nedeniyle kaybetmeden mümkün olan en fazla sayıda yıldızla sahaya çıkma fırsatı verecek.

  • Asya'da Suudi uyanışı

    Tüm Suudi kulüplerinin bu karardan faydalanacağı doğru olsa da, en büyük faydayı dış turnuvalara katılan kulüpler, özellikle de AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasında yer alan kulüpler sağlayacak.

    Bu kulüpler, maç yoğunluğu nedeniyle içinde bulunduğumuz sezonda büyük sıkıntı yaşadı; bu durum, geçmiş yıllardaki konumlarıyla kıyaslandığında Asya turnuvasındaki gerileyen sonuçlarından açıkça görülüyor.

    Roshn Ligi'ndeki maçların daha geniş zaman aralıklarına yayılması ve bunun ardından kulüplerin yeterli dinlenmeyi elde etmesi, dolayısıyla sakatlıkların ve yorgunluğun azalması, Suudi kulüplerine büyük ölçüde yardımcı olacak.

    Bu kulüpler, AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçlarını, tıpkı Hilal'in örneğin Katarlı Shamal maçında yaptığı gibi tamamen değiştirmeye ihtiyaç duymadan, asıl kadrolarıyla ya da buna yakın bir kadroyla oynayabilecek.

    Bu değişiklik, Suudi kulüplerine lig aşamasında olumlu sonuçlar elde etmelerinde yardımcı olacak; bu da onların Asya turnuvasının son 16 turuna yükselmelerine ve ardından eleme turlarında ilerlemeyi sürdürmelerine katkı sağlayacak.

  • Al-Nassr'a müjde: Kış transfer dönemi sakin geçiyor

    Bazı Suudi kulüpleri de ertelenme kararından faydalanacak; önümüzdeki kış transfer döneminde çok sayıda oyuncuyla anlaşmaya ihtiyaç duymamaları açısından.

    Suudi kulüplerinin yaşadığı büyük baskı göz önüne alındığında, daha fazla alternatif bulmak için kış transfer döneminde çok sayıda oyuncuyla anlaşmaya varmaları bekleniyordu.

    Ancak maç baskısının hafiflemesi, Suudi kulüplerini güçlü transferleri önümüzdeki yaz transfer dönemine ertelemeye ve doğal takviye için az sayıda oyuncu katmaya itebilir.

    Şüphesiz ki bundan en çok faydalanacak takım Nassr olacak; özellikle de yaşadığı mali kriz nedeniyle kış transfer döneminde zaten yeni transferler yapacak durumda olmadığı göz önüne alındığında.

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  • Suudi Arabistan'a darbe: Al-Dawsari örneği

    Kulüplerin aksine, Suudi Arabistan Milli Takımı, gerek saha içinde gerekse saha dışında, AFC Asya Kupası'nın ertelenmesinden en çok etkilenen taraf olacak.

    Suudi Arabistan Milli Takımı, yine kendi evinde düzenlenen 27'nci Arap Körfezi Kupası ("Körfez 27") şampiyonluğunun üzerinden yalnızca yaklaşık 3 ay geçmişken Asya turnuvasına çıkacaktı.

    Suudi Arabistan, Yunan teknik direktör Georgios Donis'in görevine devam etmesi ve "Körfez 27"de en iyi halini sergileyen temel kadronun belli olmasıyla birlikte, hem teknik hem de psikolojik açıdan istikrarlı bir şekilde Asya Kupası'na çıkacaktı.

    Hiç şüphesiz, tam bir yılın ardından durum büyük ölçüde farklı olacak; oyuncuların performansları sabit kalmayacak ve bu da Suudi Arabistan Milli Takımı'nın görünümünü şu anki halinden farklı kılacak.

    Salem Al-Dawsari gibi bir oyuncunun Asya turnuvasının Suudi Arabistan ile son durağı olması bekleniyordu; ancak turnuvanın bir yıl ertelenmesi, yaşının ilerlemesi nedeniyle gelecek turnuvada yer alma şansını zayıflatabilir.

  • Donis nereye?

    Ertelenme kararı, Suudi Arabistan Milli Takımı üzerinde bazı soru işaretleri bırakacak; özellikle de Renard'ın geleceği açısından. Zira teknik direktörün Suudi Arabistan ile olan sözleşmesi gelecek yılın temmuz ayı sonunda, yani turnuvanın yeni tarihindeki başlangıcından önce sona eriyor.

    Asya Kupası'nın ertelenmesinin ardından soru işaretleri daha da artacak; özellikle de bazı raporların daha önce Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Asya turnuvasında takımın başına yeni bir teknik direktör getirme isteğini ortaya koymuş olması nedeniyle.

    Suudi Arabistan Federasyonu'nu planını hayata geçirmekten alıkoyan şey ise, özellikle Asya turnuvasının eski tarihinde başlamasına kalan sürenin darlığı göz önüne alındığında, Suudi kamuoyunu saran öfke hali olmuştu.

    Yaklaşık bir yıllık ertelenmeyle birlikte, Suudi Arabistan Federasyonu'nun eski planına dönmesi ve bir yıldan fazla bir süre sonra düzenlenecek turnuvada milli takımı çalıştıracak yeni bir teknik direktör arayışına başlaması için zaman faktörü artık uygun hale geldi.

    Bu haberler Suudi Arabistan Milli Takımı açısından bir istikrarsızlık durumuna yol açabilir ve takımı olumsuz etkileyebilir; özellikle de gerçeğe dönüşmesi ve yeni bir teknik direktörün gelerek Suudi Arabistan ile yeni bir yolculuğa başlaması hâlinde.