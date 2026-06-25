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Kulüpler Dünya Kupası daha da büyüyor! FIFA’nın yeni anlaşma imzalamasıyla, genişletilen turnuvaya daha fazla Premier Lig takımı katılacak
FIFA ve EFC, 2029 için güçlerini birleştiriyor
FIFA, Kulüpler Dünya Kupası’nı düzenlemek üzere bu lobi grubuyla bir ortak girişim kurmayı kabul etti. The Guardian’ın haberine göre, bu gelişme Premier Lig kulüpleri için daha fazla katılım hakkı açılmasını sağlayabilir; turnuvanın 2029’da düzenlenecek bir sonraki edisyonunda toplam 48 takımın yarışması bekleniyor.
Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin başkanlığını yürüttüğü EFC, 700’den fazla Avrupa kulübünü temsil ediyor ve halihazırda kıtasal turnuvalar için UEFA ile benzer bir ortak girişimde bulunuyor. FIFA’nın, EFC’nin UEFA adına yürüttüğü ticari çalışmalardan etkilendiği anlaşılıyor. UEFA’nın Şampiyonlar Ligi ve diğer kulüp turnuvalarından elde ettiği medya ve sponsorluk gelirleri, 2027’den itibaren başlayacak dört yıllık döngüde yaklaşık %25 oranında artmış durumda.
- Getty Images Sport
İngiliz devlerine kapı açmak
Önerilen genişleme, ilk kez düzenlenen 32 takımlı turnuvada birkaç önemli takımın yer almaması üzerine gündeme geldi; zira FIFA’nın katılımı daha önce Şampiyonlar Ligi’ni kazanan dört takım ve UEFA katsayısı en yüksek sekiz kulüple sınırlaması nedeniyle İngiltere, İspanya ve İtalya şampiyonları turnuvanın dışında kalmıştı. Ayrıca her ülkeden en fazla iki kulüp katılımına izin veriliyordu.
EFC’nin, Avrupa’nın en üst düzey liglerindeki en büyük takımlara yer verilmesini sağlamak amacıyla bu sınırın kaldırılmasını istediği anlaşılıyor. Bu, şu anda UEFA katsayısı sıralamasında ilk sekizde yer alan Arsenal, Liverpool ve Manchester City için yeni fırsatlar yaratacaktır. Organizatörler, Avrupa’dan katılan takım sayısını artırarak turnuvanın ticari değerinin hızla artacağına ve televizyon yayın hakları satışlarıyla ilgili önceki sorunların çözüleceğine inanıyor.
Orada devasa maddi ödüller söz konusu
Bu genişlemenin arkasındaki itici güç şüphesiz mali nedenlerdir; zira Chelsea, bu turnuvanın ne kadar kârlı olabileceğini çoktan kanıtlamıştır. Chelsea, geçen yıl düzenlenen ve 32 takımın katıldığı ilk turnuvayı kazanarak yaklaşık 84 milyon sterlin gelir elde etmiş ve bu durum, diğer büyük Avrupa kulüplerinin de eleme şanslarını artırmak amacıyla turnuvanın genişletilmesi için FIFA nezdinde lobi faaliyetlerine yol açmıştır.
740 milyon sterlinlik ödül parası ödenmiş olsa da (şampiyon olan Chelsea’nin yaklaşık 84 milyon sterlin kazandığı tahmin ediliyor), dayanışma ödemeleriyle ilgili hâlâ çözülmesi gereken sorunlar var. EFC’nin şu anki odak noktası, geçen yılki turnuvadan kaynaklanan ve dünya çapındaki kulüplere ödenmesi gereken 185 milyon sterlinlik dayanışma ödemeleri için bir yeniden dağıtım formülü üzerinde anlaşmaya varmaktır; haberlerde de belirtildiği üzere, bu ödemeler henüz yapılmamıştır.
- AFP
İç anlaşmazlıkların çözülmesi
Bu ortak girişim, FIFA ile Avrupa’nın seçkin kulüpleri arasındaki ilişkilerde önemli bir iyileşmeyi yansıtıyor. FIFA’nın kendi başına düzenlemede ısrar ettiği, ABD’de gerçekleştirilen genişletilmiş Kulüpler Dünya Kupası’nın ilk edisyonu öncesinde iki kurum arasında gerginlik yaşanmıştı, ancak ilişkiler düzeldi. Buna, Real Madrid’in Süper Lig projesinden resmen çekilmesinin ardından EFC bünyesine geri dönmesi de dahildir.
2025 ödemeleriyle ilgili mevcut sorunlar çözüldükten sonra, odak noktası tamamen 2029 turnuvasına kayacak. Altı konfederasyon, 185 milyon sterlinlik dayanışma ücretlerinin nasıl dağıtılacağı konusunda henüz bir anlaşmaya varmamış durumda. Bu konu çözüldükten sonra, dikkatler muhtemelen 2029’daki bir sonraki Kulüpler Dünya Kupası ve turnuvanın 48 takıma genişletilmesi olasılığı üzerine yapılacak tartışmalara yönelecek.