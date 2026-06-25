Kulüpler Dünya Kupası daha da büyüyor! FIFA’nın yeni anlaşma imzalamasıyla, genişletilen turnuvaya daha fazla Premier Lig takımı katılacak

FIFA, Kulüpler Dünya Kupası’nı düzenlemek üzere bu lobi grubuyla bir ortak girişim kurmayı kabul etti. The Guardian’ın haberine göre, bu gelişme Premier Lig kulüpleri için daha fazla katılım hakkı açılmasını sağlayabilir; turnuvanın 2029’da düzenlenecek bir sonraki edisyonunda toplam 48 takımın yarışması bekleniyor.

Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin başkanlığını yürüttüğü EFC, 700’den fazla Avrupa kulübünü temsil ediyor ve halihazırda kıtasal turnuvalar için UEFA ile benzer bir ortak girişimde bulunuyor. FIFA’nın, EFC’nin UEFA adına yürüttüğü ticari çalışmalardan etkilendiği anlaşılıyor. UEFA’nın Şampiyonlar Ligi ve diğer kulüp turnuvalarından elde ettiği medya ve sponsorluk gelirleri, 2027’den itibaren başlayacak dört yıllık döngüde yaklaşık %25 oranında artmış durumda.