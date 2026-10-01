Melo'nun hicivli iddiası, bağımsız bir komisyonun Manchester devini şu konuda suçlu bulduğu karardan kaynaklanıyor: "Premier League'in mali düzenlemelerinin ciddi şekilde ihlal edilmesine ilişkin tüm suçlamalar."

Uzun süredir devam eden soruşturma, kulübün 2009 ile 2018 yılları arasındaki mali hesaplarında yapıldığı iddia edilen manipülasyonu kapsıyordu. Yarışmanın yetkilileri, yaptırımların bir parçası olarak bu dönemde kazanılan yurt içi kupaları geri alma kararı verirse, böyle bir emsalin Manchester ekibinin 2023'te kazandığı uluslararası kupalara da sıçrayabileceğine dair endişeler sürüyor.