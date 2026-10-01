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'Kulüpler Dünya Kupamı verin!' Fluminense'un eski yıldızı Felipe Melo, Manchester City'nin FFP ihlallerinden suçlu bulunmasının ardından 2023 şampiyonluğunun kendisine verilmesini istiyor
Brezilyalı deneyimli isim geriye dönük kupa talep ediyor
Eski Fluminense ön liberosu, City'nin finansal kural ihlalleri nedeniyle suçlu bulunmasının ardından, 2023 Kulüpler Dünya Kupası kupasının şakayla karışık kendisine verilmesini talep etti. Buenos Aires'te düzenlenen Ole Summit 2026'da konuşan ve Pitbull lakabıyla tanınan tecrübeli isim, takımının Suudi Arabistan'daki finalde 4-0'lık ağır yenilgisini gündeme getirdi. Avrupa futbolundaki ezici finansal hegemonyayı hedef almak için Manchester City'nin kazandığı kupaların elinden alınma ihtimalini fırsata çevirdi.
- AFP
“Bana Kulüpler Dünya Kupası'mı verin!”
İngiliz devini bekleyen ağır yaptırım haberleri, eski oyuncunun programdaki yorumculuk görevinin ardından sosyal medyada esprili bir yanıt vermesine yol açtı. Arjantin gazetesi Oleeski Brezilya milli oyuncusunun sosyal medya sözlerini şöyle aktardı: "Manchester City her şeyini kaybetmeli. Bana Kulüpler Dünya Kupamı verin! Kupayla Rio'da, Copacabana'dan aşağı, Barra da Tijuca'nın içinden geçerek tur atarım. Dünya şampiyonu! Ellerindeki her şeyi alın."
Suçlu kararı tarihi onurları tehdit ediyor
Melo'nun hicivli iddiası, bağımsız bir komisyonun Manchester devini şu konuda suçlu bulduğu karardan kaynaklanıyor: "Premier League'in mali düzenlemelerinin ciddi şekilde ihlal edilmesine ilişkin tüm suçlamalar."
Uzun süredir devam eden soruşturma, kulübün 2009 ile 2018 yılları arasındaki mali hesaplarında yapıldığı iddia edilen manipülasyonu kapsıyordu. Yarışmanın yetkilileri, yaptırımların bir parçası olarak bu dönemde kazanılan yurt içi kupaları geri alma kararı verirse, böyle bir emsalin Manchester ekibinin 2023'te kazandığı uluslararası kupalara da sıçrayabileceğine dair endişeler sürüyor.
- Getty Images Sport
Bağımsız komisyon resmî yaptırımlara karar verdi
City, bağımsız komisyonun para cezaları, puan silme ya da şampiyonlukların iptaliyle ilgili resmi yaptırım ayrıntılarını beklerken artık belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Fluminense ve Brezilya kamuoyu için ise dünya tacının yeniden dağıtılması yönündeki söylemler, Avrupa'nın mali üstünlüğü karşısında yalnızca teselli niteliği taşıyor; zira Corinthians'ın 2012'de Chelsea'yi yenmesinden bu yana kıta küresel turnuvada tekel kurmuş durumda.
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