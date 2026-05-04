Kulüpler Barcelona'ya 90 milyon euro ödemeye hazır: Raphinha kendi isteğini açıkça ortaya koydu

Teknik direktör Hansi Flick de Raphinha'nın takımı için ne kadar değerli olduğunu defalarca vurguladı. Eski Leeds United forveti, Alman teknik adamın sisteminde kilit bir figür haline geldi ve soyunma odasında saygı duyulan bir isim oldu. "Rapha, sahada ve antrenmanlarda her zaman yüzde yüzünü veren oyunculardan biri. Bu sezon zor bir dönem geçirdi, ancak onun geri dönmesi bizim için önemli," dedi Flick, Osasuna'ya karşı 1-2 galibiyet öncesinde.