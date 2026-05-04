FC Barcelona bu yaz zor bir karar vermek zorunda kalabilir. Suudi Pro Ligi'ndeki kulüplerin, şimdilik Barcelona'dan ayrılmak istemeyen Brezilyalı oyuncu için 90 milyon euroluk bir teklif hazırladığı söyleniyor. Yine de Barça, sportif hedefleri ile devam eden mali baskı arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalacak.
Kulüpler Barcelona'ya 90 milyon euro ödemeye hazır: Raphinha kendi isteğini açıkça ortaya koydu
Marca'ya göre, Suudi Pro Ligi'nden kulüpler Raphinha için 90 milyon avronun üzerinde bir teklif sunmaya hazır. Teklifin ayrıca, Katalonya'daki mevcut maaşından önemli ölçüde daha yüksek olan cazip bir kişisel sözleşmeyi de içermesi bekleniyor. 90 milyon avroluk bir transfer ücreti, Barça'nın 2022'de Leeds United'a ödediği 58 milyon avroya kıyasla önemli bir değer artışı anlamına geliyor. Ancak İspanyol basını, Raphinha'nın ayrılmak istemediğini belirtiyor.
31 maçta 19 gol ve 8 asistle Raphinha, bu sezon Barcelona'nın en önemli oyuncularından biri olsa da, sakatlıklar nedeniyle 23 maçı kaçırmak zorunda kaldı. Bu durum kulüp yönetimini zor bir durumda bırakıyor: forvet, sportif açıdan vazgeçilmez ancak kulübün mali durumu duygusal kararlar almaya pek izin vermiyor. Barça aceleci bir karar vermek istemiyor ve Suudi Pro Ligi'nden resmi bir teklif bekliyor. Ancak o zaman artılar ve eksiler ciddi bir şekilde değerlendirilecek.
Teknik direktör Hansi Flick de Raphinha'nın takımı için ne kadar değerli olduğunu defalarca vurguladı. Eski Leeds United forveti, Alman teknik adamın sisteminde kilit bir figür haline geldi ve soyunma odasında saygı duyulan bir isim oldu. "Rapha, sahada ve antrenmanlarda her zaman yüzde yüzünü veren oyunculardan biri. Bu sezon zor bir dönem geçirdi, ancak onun geri dönmesi bizim için önemli," dedi Flick, Osasuna'ya karşı 1-2 galibiyet öncesinde.