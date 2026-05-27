Sport Bild'inhaberine göre, Tillman Werkself ile "ilişkisini büyük ölçüde sonlandırmış", yaz aylarında ABD milli takımıyla Dünya Kupası sahnesini kendini sergilemek için kullanmak ve sadece 42 resmi maçın ardından kulüpten ayrılmak istiyor.
Kulüple "ilişkisini büyük ölçüde sonlandırdı": FC Bayern'in en çok satan oyuncusu, Bayer Leverkusen'de tamamen başarısız geçen bir transfer döneminin simgesi haline geldi
Bayer 04, 23 yaşındaki hücum oyuncusunun isteğini, tek bir temel koşulun yerine getirilmesi halinde kabul etmeye hazır: İlgilenen bir kulüp, Tillman için Werkself'in geçen yaz PSV Eindhoven'a ödediği tutarı, yani 35 milyon avroyu ödemek zorunda kalacak. Sport Bild'e göre, Premier League'den Fulham FC şimdiden bu transferle ilgili ilke olarak ilgisini göstermiş durumda.
Tillman, aslında büyük umutlar vaat eden bir oyuncu olarak Leverkusen'e gelmiş ve orada 2030 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalamıştı. PSV'de, FC Bayern'den 12 milyon avroluk transferinin ardından ilk 11'in vazgeçilmez bir oyuncusu haline gelmiş ve 54 Eredivisie maçında 21 gol ve 12 asistle, Eindhoven'ın 2024 ve 2025'te kazandığı iki şampiyonlukta belirleyici isimlerden biri olmuştu.
Ancak Tillman'ın Leverkusen'deki başlangıcı, Erik ten Hag'ın gelişinden sonra hüküm süren kaos ve işlevsizlikle şekillendi. Onu mutlaka kadrosunda görmek isteyen teknik direktör, sadece üç resmi maçın ardından tarih oldu. Tartışmalı Hollandalı teknik adamın yerine Danimarkalı Kaspar Hjulmand geçti. Hjulmand, Tillman'a kamuoyu önünde defalarca destek verdi, ancak bu desteğin karşılığını hiçbir zaman gerçekten iyi performanslarla alamadı.
Malik Tillman, Hjulmand yönetimindeki Bayer Leverkusen'deki rolünden memnun değil
Oyuncu da bunun farkındaydı. Tillman, en azından Leverkusen’deki ilk yarıda her zaman özeleştirel bir tavır sergiledi ve bunu özellikle Ocak ayı sonunda Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’e karşı 3-0 kazandıkları maçta, Bayer 04 formasıyla oynadığı muhtemelen en iyi performansının ardından vurguladı.
"Şahsen benden daha fazlası beklenebilirdi, ben de kendimden daha fazlasını bekliyorum," dedi İspanyol kulübüne karşı attığı iki golün ardından. Leverkusen'de neden henüz istikrarlı bir performans sergileyemediği sorulduğunda ise, "Bilmiyorum," diyen Tillman, ardından kendi bakış açısıyla sorunun ne olduğunu ayrıntılı bir şekilde açıkladı: "Sık sık o alanda olduğumu hissediyorum, ama o topları o kadar sık alamıyorum. Kimseyi suçlamak istemiyorum, biz bir takımız. Ben sadece kendimi hazır tutabilirim, topu alırsam alırım. Almazsam, almam. O zaman devam etmem gerekiyor."
Ancak başarılar daha sık yaşanmadı, aksine daha da azaldı. Bunun nedeni, Hjulmand'ın Tillman'ı PSV'de 4-3-3 sisteminde sol orta saha olarak oynadığı ideal pozisyonunda değil, daha çok bir tür saha içi forvet olarak görmesi olabilir. "Bunu konuştuk. O ikinci bir forvet. Malik bu pozisyona koşmalı," dedi Hjulmand, Tillman'ın durumu hakkında.
Villarreal'e karşı sergilediği muhteşem performansın ardından Tillman bir daha asla tam olarak ritmini bulamadı ve sadece üç gol daha attı. Hjulmand yönetiminde sezonun son haftalarında as kadrodaki yerini kaybetti; son yedi Bundesliga maçının altısında sadece yedek olarak oyuna girdi - ve bu da kısmen maçın bitimine kısa bir süre kala oldu.
Tillman'ın daha ilkbaharda Bayer'deki iç iletişimden bıkmış olduğu ve bunu spor direktörü Simon Rolfes'e de açıkça dile getirdiği söyleniyor. O zamanlar da, lider oyuncular arasına tam olarak dahil olamadığı hissi, ayrılma isteğini güçlendiriyordu.
Şimdi Tillman ve Leverkusen arasında ayrılık kaçınılmaz görünüyor - hem de sadece bir yıl sonra. Muhtemelen bir kez daha durum değişebilir, zira Bayer'in yeni sezona Hjulmand'ı teknik direktör olarak devam ettirmeyeceği düşünülüyor. Son zamanlarda Oliver Glasner veya Andoni Iraola'nın göreve getirileceğine dair söylentiler dolaşıyor. Ancak Rolfes'in tercih ettiği çözümün Glasner olduğu söyleniyor.
Bayer Leverkusen: Tillman, transfer fiyaskosunun simgesi – ama tek başarısızlık o değil
Ancak Leverkusen’in rekor transferi Tillman, gerçekten de sadece bir sezonun ardından takımdan ayrılırsa, bu durum muhtemelen başarısız geçen transfer döneminin en büyük, ama kesinlikle tek örneği olmayacaktır.
Örneğin Equi Fernandez, Al Quadsiah'tan 25 milyon avroya transfer edildi ve sezon boyunca Hjulmand ile tamamen ters düştü. Nisan ayında BVB'ye karşı 1-0 kazanılan maçta, oyuna girmeyi bile reddetti. Sport Bild'e göre Fernandez de yaz aylarında Leverkusen macerasını bir an önce sonlandırmak istiyor ve teklif bekliyor.
Werkself, Eliesse Ben Seghir için AS Monaco'ya 32 milyon euro ödedi. O, Leverkusen'in ofansif orta sahasında Florian Wirtz'in FC Liverpool'a transferini bir şekilde telafi etmeye çalışan oyunculardan biri olacaktı. Ben Seghir'in nihayetinde hiçbir katkı sağlayamadığı devasa bir görev.
Sezon başında Ben Seghir ilk 11'de şans buldu, ancak ikna edici bir performans sergileyemedi. Buna bağlı olarak giderek ikinci plana düştü ve her şeyin üstüne, yılın başında ev sahibi Fas ile katıldığı Afrika Kupası'nda sakatlandı.
Ben Seghir iki aydan fazla bir süre sahalardan uzak kaldı ve dönüşünden sonra da sadece ara sıra forma şansı bulabildi. 2026 yılında, 32 milyon avroya transfer edilen oyuncu toplamda sadece 50 dakika sahada kaldı. Sezonu tek bir gol veya asist kaydetmeden tamamladı.
Ancak Sport Bild'in haberine göre, kulüpte kendini iyi hissediyor ve yeni bir teknik direktör altında Leverkusen'de yeniden bir başlangıç yapmak istiyor. Aynı durum, özellikle ikinci yarıda sakatlıklar nedeniyle giderek daha az forma şansı bulan Loic Bade için de geçerli.
Malik Tillman'ın 25/26 sezonundaki istatistikleri:
Yarışma Maçlar Goller Asist Oynama Süresi (Dakika) Bundesliga 29 6 1 1.677 Şampiyonlar Ligi 10 2 - 533 DFB Kupası 3 - - 125