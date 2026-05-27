Kulüple "ilişkisini büyük ölçüde sonlandırdı": FC Bayern'in en çok satan oyuncusu, Bayer Leverkusen'de tamamen başarısız geçen bir transfer döneminin simgesi haline geldi

Oyuncu da bunun farkındaydı. Tillman, en azından Leverkusen’deki ilk yarıda her zaman özeleştirel bir tavır sergiledi ve bunu özellikle Ocak ayı sonunda Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’e karşı 3-0 kazandıkları maçta, Bayer 04 formasıyla oynadığı muhtemelen en iyi performansının ardından vurguladı.

"Şahsen benden daha fazlası beklenebilirdi, ben de kendimden daha fazlasını bekliyorum," dedi İspanyol kulübüne karşı attığı iki golün ardından. Leverkusen'de neden henüz istikrarlı bir performans sergileyemediği sorulduğunda ise, "Bilmiyorum," diyen Tillman, ardından kendi bakış açısıyla sorunun ne olduğunu ayrıntılı bir şekilde açıkladı: "Sık sık o alanda olduğumu hissediyorum, ama o topları o kadar sık alamıyorum. Kimseyi suçlamak istemiyorum, biz bir takımız. Ben sadece kendimi hazır tutabilirim, topu alırsam alırım. Almazsam, almam. O zaman devam etmem gerekiyor."

Ancak başarılar daha sık yaşanmadı, aksine daha da azaldı. Bunun nedeni, Hjulmand'ın Tillman'ı PSV'de 4-3-3 sisteminde sol orta saha olarak oynadığı ideal pozisyonunda değil, daha çok bir tür saha içi forvet olarak görmesi olabilir. "Bunu konuştuk. O ikinci bir forvet. Malik bu pozisyona koşmalı," dedi Hjulmand, Tillman'ın durumu hakkında.

Villarreal'e karşı sergilediği muhteşem performansın ardından Tillman bir daha asla tam olarak ritmini bulamadı ve sadece üç gol daha attı. Hjulmand yönetiminde sezonun son haftalarında as kadrodaki yerini kaybetti; son yedi Bundesliga maçının altısında sadece yedek olarak oyuna girdi - ve bu da kısmen maçın bitimine kısa bir süre kala oldu.

Tillman'ın daha ilkbaharda Bayer'deki iç iletişimden bıkmış olduğu ve bunu spor direktörü Simon Rolfes'e de açıkça dile getirdiği söyleniyor. O zamanlar da, lider oyuncular arasına tam olarak dahil olamadığı hissi, ayrılma isteğini güçlendiriyordu.

Şimdi Tillman ve Leverkusen arasında ayrılık kaçınılmaz görünüyor - hem de sadece bir yıl sonra. Muhtemelen bir kez daha durum değişebilir, zira Bayer'in yeni sezona Hjulmand'ı teknik direktör olarak devam ettirmeyeceği düşünülüyor. Son zamanlarda Oliver Glasner veya Andoni Iraola'nın göreve getirileceğine dair söylentiler dolaşıyor. Ancak Rolfes'in tercih ettiği çözümün Glasner olduğu söyleniyor.