Serie A Ligi Başkanı Ezio Simonelli, bugünkü federal konsey toplantısının ardından FIGC genel merkezinden çıkarken açıklamalarda bulundu. Gündemdeki konular: kulüpler ve hakemler arasındaki toplantının ertelenmesi ve Gattuso’nun İtalya’nın Dünya Kupası kaderini belirleyecek maça en iyi şekilde hazırlanabilmesi için bir sonraki lig haftasının ertelenmesi (ancak bu erteleme sonunda gerçekleştirilmedi).
Getty Images
Çeviri:
Kulüp ve hakemler arasındaki toplantı iptal oldu; Simonelli: "Rocchi meşgul. İtalya maçları ertelenecek mi? Eğer bana uygun bir tarih bulursanız, akşam yemeğini ben ısmarlarım."
""Teknik direktörler, oyuncular ve hakemler arasındaki toplantı sezon sonuna ertelendi. 23'ünde Rocchi, Malta'da düzenlenecek bir UEFA etkinliğine katılacak ve toplantıya katılamayacak. Milli takım hakkında konuşmadık ama umutluyuz. Lig maçlarının ertelenmemesi konusunda mı? Eğer maçların telafi edilebileceği bir tarih bulabilirseniz, herkese bir akşam yemeği ısmarlarım. Tüm İtalyan takımlarının Şampiyonlar Ligi'nden bu kadar erken eleneceğini bilemezdik."
Reklam