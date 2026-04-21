"Kulüp tarihinin en kötü anı": Leicester City, şampiyonluk sürprizinden on yıl sonra üçüncü lige düştü

Son düşüşün işaretleri aylardır ortadaydı. Son 18 lig maçından sadece biri kazanılabildi. Üstelik Leicester, mali kurallara aykırı davranışlar nedeniyle 6 puanlık bir ceza yüküyle sezona başlamıştı.

Taraftarların bir kısmı, bir süredir kulüp patronu Taylandlı milyarder Khun Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha'ya karşı protesto ediyor. Diğerleri ise sportif direktör Jon Rudkin'in kovulmasını talep ediyor ya da oyuncuları eleştiriyor ("Bu formayı giymeye layık değilsiniz!").

Salı akşamı da seyirciler "sack the board" (yönetimi kovun) diye bağırdı. Eski Leicester oyuncusu Matt Piper, BBC'ye "kulüp tarihinin muhtemelen en kötü anı" olduğunu söyledi.