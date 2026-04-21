Leicester City v Hull City - Sky Bet Championship

"Kulüp tarihinin en kötü anı": Leicester City, şampiyonluk sürprizinden on yıl sonra üçüncü lige düştü

Eski İngiliz futbol şampiyonu Leicester City, sansasyonel şampiyonluğundan tam on yıl sonra, bir kez daha üçüncü lige düşmenin acısını yaşamak zorunda kalıyor.

2025 yılında Premier Lig'den düşen "Füchse", Championship'in sondan üçüncü haftasında Hull City ile oynadığı maçta 2-2 (0-1) berabere kalarak küme düşme bölgesinden çıkma şansını kaybetti.

  • Hull adına Liam Millar (18.) ve Oli McBurnie (63.) gol attı. James Jordan (52., penaltı) ve Luke Thomas (54.) ise maçın gidişatını ev sahibi takımın lehine çevirmişti.

    Leicester'ın 2016'daki şampiyonluğu, İngiliz futbol tarihinin en büyük sürprizi olarak kabul ediliyor. 2021'de FA Cup'ta Chelsea'yi ve İngiliz Süper Kupası'nda o dönemki şampiyon Manchester City'yi yenerek zaferler geldi. Leicester, 2008'de üçüncü lig olan League One'a düşmüştü, ancak sadece bir yıl sonra geri dönmüştü - bu, altın yılların başlangıcı oldu.

    Leicester City: 2008'de üçüncü ligdeydi, 2016'da İngiltere şampiyonu oldu

    Son düşüşün işaretleri aylardır ortadaydı. Son 18 lig maçından sadece biri kazanılabildi. Üstelik Leicester, mali kurallara aykırı davranışlar nedeniyle 6 puanlık bir ceza yüküyle sezona başlamıştı.

    Taraftarların bir kısmı, bir süredir kulüp patronu Taylandlı milyarder Khun Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha'ya karşı protesto ediyor. Diğerleri ise sportif direktör Jon Rudkin'in kovulmasını talep ediyor ya da oyuncuları eleştiriyor ("Bu formayı giymeye layık değilsiniz!").

    Salı akşamı da seyirciler "sack the board" (yönetimi kovun) diye bağırdı. Eski Leicester oyuncusu Matt Piper, BBC'ye "kulüp tarihinin muhtemelen en kötü anı" olduğunu söyledi.

  • Leicester City'nin son beş yıldaki sıralamaları


    Sezon

    Lig

    Sıra

    2021/22

    Premier Lig

    8

    2022/23

    Premier Lig

    18

    2023/24

    Şampiyonluk

    1

    2024/25

    Premier Lig

    18

    2025/26 (son iki maç gününden önce)

    Şampiyonluk

    23


