Kulüp tarihinin en büyük krizi: Eski Bundesliga teknik direktörü, eski BVB'nin genç yıldızı Moukoko'nun da kadrosunda yer aldığı, düşüşe geçen Şampiyonlar Ligi'nin gediklisini devraldı

Kulüp, Pazartesi günü yaptığı açıklamada sözleşmenin kesin süresine ilişkin bir bilgi vermedi. 46 yaşındaki teknik adam, gençlik yıllarını geçirdiği ve 1996 ile 2006 yılları arasında profesyonel olarak forma giydiği, bu süre zarfında üç şampiyonluk da kazandığı kulübe geri dönüyor.

Son bir yıldan fazla süredir kulüpsüz olan Svensson, "Sevgili kulübüme geri dönüp FC Kopenhag'ın başına geçmek benim için bir onurdur" dedi. "Bu göreve alçakgönüllülükle ama aynı zamanda güvenle başlıyorum. Ne katkıda bulunabileceğimi biliyorum ve bu sorumluluğu, zorlukların ve fırsatların tam bilinciyle, gözlerim açık bir şekilde üstleniyorum."