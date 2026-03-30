Danimarkalı teknik direktör, birinci lig takımı FC Kopenhag'ın başına derhal geçecek ve "çok yıllık bir sözleşme" imzaladı.
Kulüp tarihinin en büyük krizi: Eski Bundesliga teknik direktörü, eski BVB'nin genç yıldızı Moukoko'nun da kadrosunda yer aldığı, düşüşe geçen Şampiyonlar Ligi'nin gediklisini devraldı
Kulüp, Pazartesi günü yaptığı açıklamada sözleşmenin kesin süresine ilişkin bir bilgi vermedi. 46 yaşındaki teknik adam, gençlik yıllarını geçirdiği ve 1996 ile 2006 yılları arasında profesyonel olarak forma giydiği, bu süre zarfında üç şampiyonluk da kazandığı kulübe geri dönüyor.
Son bir yıldan fazla süredir kulüpsüz olan Svensson, "Sevgili kulübüme geri dönüp FC Kopenhag'ın başına geçmek benim için bir onurdur" dedi. "Bu göreve alçakgönüllülükle ama aynı zamanda güvenle başlıyorum. Ne katkıda bulunabileceğimi biliyorum ve bu sorumluluğu, zorlukların ve fırsatların tam bilinciyle, gözlerim açık bir şekilde üstleniyorum."
Kopenhag, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor – bir "mutlu son" olacak mı?
Eski BVB forveti Youssoufa Moukoko'nun da kadrosunda yer aldığı kulüp, hafta sonu teknik direktör Jacob Neestrup ile yollarını ayırdı. Şampiyonlar Ligi'nin gediklisiyken (son dört sezonun üçünde elemeyi geçti) ve rekor şampiyonu (16) olan takım, birkaç hafta önce, mevcut lig formatının 2020'de uygulanmaya başlanmasından bu yana ilk kez, son sezonun çifte şampiyonu olarak şampiyonluk turuna kalamadı ve bu nedenle şu anda küme düşme turunda mücadele ediyor.
Ancak ilk kez ikinci lige düşme tehlikesi henüz yok. Sadece son iki takım küme düşecek ve Kopenhag şu anda ikinci sırada. Zayıf geçen sezon, bazı koşullar altında Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanarak "kurtarılabilir". Küme düşme turunun galibi, Conference League elemelerine katılmak için şampiyonluk turunun dördüncü sırasındaki takımla play-off maçında karşılaşacak.
Ayrıca Kopenhag, ulusal kupa finalinde yer alıyor ve kupayı kazanması halinde Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı kazanacak. Orada, Şampiyonlar Grubu'nda şu anda ikinci sırada yer alan FC Midtjylland ile karşılaşacak.
Bo Svensson, Werder Bremen'i reddetti
Svensson, Bundesliga'da FSV Mainz 05'te adını duyurmuş ve 2021 ile 2023 yılları arasında genç takım ve yardımcı antrenörlük görevlerinin ardından A takımın da başına geçmişti; daha sonra kısa bir süre Union Berlin'de de çalıştı (2024).
Werder Bremen'de Şubat ayında Svensson, Horst Steffen'in olası halefi olarak gösterilmişti, ancak o dönemde kulübe red cevabı vermiş olduğu söyleniyor.