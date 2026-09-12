Getty Images Sport
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Kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş! Roberto De Zerbi'nin Tottenham'ı, kabus gibi Everton beraberliğinin ardından dibe vurdu
Kuzey Londra'da istenmeyen rekorların gecesi
Tottenham'ın Premier League sezonuna yaptığı berbat başlangıç, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Everton ile golsüz berabere kalmasının ardından yeni bir dip noktasına ulaştı. Tottenham, Everton ile 0-0 berabere kalarak Roberto De Zerbi yönetiminde istenmeyen bir rekora imza attı ve Premier League'deki ilk dört maçında gol atamadı. İç sahada kaybedilen iki puanın çok ötesinde, bu beraberlik De Zerbi'yi tam anlamıyla bir hücum kriziyle karşı karşıya bıraktı.
Spurs'ün gol suskunluğunun arkasındaki sayılar, ev sahibi taraftarlar açısından ağır bir tablo ortaya koyuyor. Bu sonuç, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Premier League'de kaydedilen ilk 0-0 beraberlik oldu ve yeni statta golsüz eşitlik yaşanmadan geçen dikkat çekici 140 maçlık seriyi sona erdirdi. Daha da çarpıcısı, bu skor Tottenham'ın kulüp tarihinde ilk kez bir sezonun açılışındaki dört lig maçının hiçbirinde gol atamaması anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
De Zerbi sahada Tel ile yüzleşti
Tottenham'ın kilidi açamaması, son üçüncü bölgede dişsiz kalan performansının bir göstergesiydi; 90 dakika boyunca kaleyi bulan sadece iki şut çekebildiler. Son düdükle birlikte tansiyon yükseldi ve De Zerbi'nin sahada yedek oyuncu Mathys Tel ile hararetli bir tartışmaya girdiği açıkça görüldü.
Oyuna bir saatin hemen ardından takıma hareket getirmesi için dahil edilen Tel, oyunun akışına etki etmekte ciddi şekilde zorlandı. Fransız oyuncu sadece 12 pas tamamladı ve tek bir şut çekebildi; De Zerbi'nin umutsuzca ihtiyaç duyduğu bitirici katkıyı sağlayamadı.
Teknik direktör mazeretleri ve fiziksel endişeler
De Zerbi, maçın ardından Sky Sports'a konuşurken, ritim eksikliğini açıklamaya çalıştı ve sezon öncesi çalışmalara geç katılımlara işaret etti. İtalyan teknik adam, "Bu zor bir dönem değil. Geçen sezon zor bir dönemdi. Şu an normal değil ama geç başladığınızda, çünkü Marmoush, Savio, Solanke ve Maddison'la çalışmaya sadece iki gün önce başladık" dedi. Parlak bir başlangıcın ardından yaşanan düşüşün, ortaya çıkan sonuçta önemli bir etken olduğunu da belirtti.
"Bence ilk 30 dakikada gerçekten çok iyi oynadık. Belki fiziksel durumumuz en iyi seviyede olmadığı için enerjimiz düştü. Kaleye daha fazla şut çekmemiz gerekiyor. Everton'ın ceza sahasına 74 kez girdik ama yeterince pozisyon üretemedik. Çok fazla yanlış karar verdik ama iyi oynadık. Ne olumlu düşünüyorum ne de olumsuz. Gerçekçiyim. İlk 30 dakikada oynadığımız gibi oynuyorsanız, bunun nedeni futbol oynama kapasitenizin olmasıdır. Bunu 90 dakikaya yaymalı ve odaklanmayı sürdürmeliyiz."
- Getty Images Sport
Psikolojik engeli aşmak
Tottenham teknik direktörü, maçların başında gol atamamanın takımının mentalitesi üzerinde ağır bir yük oluşturmaya başladığını kabul etti; özellikle de Tottenham'ın Brentford (3-0), Newcastle (2-0), Nottingham Forest (0-0) ve şimdi de Everton (0-0) karşısında puan kaybettiği kötü sezon başlangıcı ortamında. "Performansları ve oyuncularımın potansiyelini analiz etmem gerekiyor. 30 dakika sonunda gol atamayınca özgüvenimiz fazla zarar gördü. Bunu ikinci yarıda da gözlemledim ve bundan hoşlanmıyorum" diye itirafta bulundu.
Tarihi dip noktaya rağmen De Zerbi, oyuncuları yoğunluklarını koruyabildiği takdirde taktik planının sonunda sonuç vereceği konusunda ısrarcı. Sözlerini şöyle tamamladı: "Oyuncular insan. Hassaslar. Benim görevim, gelişimimize odaklı kalmaları için onlara yardımcı olmak. İlk 30 dakikadaki gibi 90 dakika oynarsak çok maç kazanırız."
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