Tottenham'ın Premier League sezonuna yaptığı berbat başlangıç, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Everton ile golsüz berabere kalmasının ardından yeni bir dip noktasına ulaştı. Tottenham, Everton ile 0-0 berabere kalarak Roberto De Zerbi yönetiminde istenmeyen bir rekora imza attı ve Premier League'deki ilk dört maçında gol atamadı. İç sahada kaybedilen iki puanın çok ötesinde, bu beraberlik De Zerbi'yi tam anlamıyla bir hücum kriziyle karşı karşıya bıraktı.

Spurs'ün gol suskunluğunun arkasındaki sayılar, ev sahibi taraftarlar açısından ağır bir tablo ortaya koyuyor. Bu sonuç, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Premier League'de kaydedilen ilk 0-0 beraberlik oldu ve yeni statta golsüz eşitlik yaşanmadan geçen dikkat çekici 140 maçlık seriyi sona erdirdi. Daha da çarpıcısı, bu skor Tottenham'ın kulüp tarihinde ilk kez bir sezonun açılışındaki dört lig maçının hiçbirinde gol atamaması anlamına geliyor.



