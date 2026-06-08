"Kulüp sahipleri sadece parayı görüyor" - Kırmızı Şeytanlar'ın transfer politikası ortaya çıkarken, Manchester United'a "saçma" Harry Maguire kararı konusunda uyarıda bulunuldu

Manchester United yönetimi, kulübün transfer politikası giderek netleşse de, Maguire’ın satışına izin vermenin “saçma” bir hamle olacağı konusunda uyarıldı. Her ne kadar birkaç ay önce sözleşmesini 2027’ye kadar uzatmak üzere yeni bir anlaşma imzalamış olsa da, bu stoperin kulüpteki konumu hiç de sağlam değil. Football Insider'ın haberine göre, United artık kadrosunu yenilemek için uygun fiyatlı teklifleri kabul etmeye hazır.

Eski United baş scout'u Mick Brown, bu olası ayrılığa inanamadığını belirterek şunları söyledi: "Harry Maguire'ın geleceği garanti değil. Okuduklarınıza inanıyorsanız, birkaç kulübe teklif edildi ve duyduğum kadarıyla onu bırakma olasılığını göz ardı etmiyorlar. Dürüst olmak gerekirse, bunun saçma bir karar olacağını düşünüyorum ve transfer olması beni şaşırtacaktır, ancak bu yönetim kurulunun ne yapacağını asla tahmin edemezsiniz."