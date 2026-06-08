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"Kulüp sahipleri sadece parayı görüyor" - Kırmızı Şeytanlar'ın transfer politikası ortaya çıkarken, Manchester United'a "saçma" Harry Maguire kararı konusunda uyarıda bulunuldu
Kırmızı Şeytanlar, Maguire'ın ayrılmasına sıcak bakıyor
Manchester United yönetimi, kulübün transfer politikası giderek netleşse de, Maguire’ın satışına izin vermenin “saçma” bir hamle olacağı konusunda uyarıldı. Her ne kadar birkaç ay önce sözleşmesini 2027’ye kadar uzatmak üzere yeni bir anlaşma imzalamış olsa da, bu stoperin kulüpteki konumu hiç de sağlam değil. Football Insider'ın haberine göre, United artık kadrosunu yenilemek için uygun fiyatlı teklifleri kabul etmeye hazır.
Eski United baş scout'u Mick Brown, bu olası ayrılığa inanamadığını belirterek şunları söyledi: "Harry Maguire'ın geleceği garanti değil. Okuduklarınıza inanıyorsanız, birkaç kulübe teklif edildi ve duyduğum kadarıyla onu bırakma olasılığını göz ardı etmiyorlar. Dürüst olmak gerekirse, bunun saçma bir karar olacağını düşünüyorum ve transfer olması beni şaşırtacaktır, ancak bu yönetim kurulunun ne yapacağını asla tahmin edemezsiniz."
- AFP
Olası satışın ardındaki mali nedenler
Deneyimli savunma oyuncusunu takımdan gönderebilme kararı, yeni transferler için kaynak yaratma isteğinden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Maguire, Carrick yönetiminde düzenli olarak forma giyerek teknik direktörün kalıcı pozisyonunu sağlamasına yardımcı olsa da, yönetim kurulunun odak noktası bilanço üzerinde gibi görünüyor. Bu durum, kulübün tecrübeli oyuncuların sağladığı istikrarı ikinci plana atıp kârı öncelikli kıldığına dair endişelere yol açtı.
Brown, "Maguire sahada olduğunda ve olmadığında arasındaki farkı sahada görebilirsiniz, takım üzerinde açık bir etkisi var" diye ekledi. "Ancak sorun şu ki, kulüp ve sahipler çoğu zaman sadece parayı görüyor. Maguire için doğru bir teklif gelirse, biraz para kazanmak için onu bırakabilirler ve bu parayı yeni oyuncular transfer etmek için kullanabilirler." Bu haberler, savunma oyuncusunun Serie A şampiyonu Inter'e, savunma hattı için potansiyel bir çözüm olarak teklif edildiği yönündeki haberlerin ortasında geldi.
Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı belirsizliği artırıyor
Maguire’in kulüpteki geleceğine dair belirsizlik, uluslararası sahnede aldığı yıkıcı darbenin ardından ortaya çıktı. Thomas Tuchel, Levi Colwill ve Marc Guehi gibi daha genç oyunculara yönelmeyi tercih ederek, tecrübeli oyuncuyu İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası kadrosuna almama konusunda acımasız bir karar verdi. Defans oyuncusu, özellikle United'ın lig mücadelesinde formunu kanıtlamak için tekrarlayan uyluk sakatlığıyla mücadele ettikten sonra, bu reddedilme karşısında sarsıldı. Maguire, sosyal medyada hayal kırıklığını dile getirerek, kendisini kadroya almama kararından dolayı "şok ve yıkılmış" olduğunu itiraf etti.
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Manchester United'ın savunma geleceğine etkisi
Manchester United yönetimi onu satmaya karar verirse, Carrick’in soyunma odasında önemli bir liderlik boşluğu oluşacaktır. Maguire, Leny Yoro ve Ayden Heaven gibi gelecek vaat eden yeteneklerin yetiştirilmesinde hayati bir rol oynamıştır. Kulüp stoper pozisyonunu güçlendirmek istese de, böylesine etkili bir ismi kaybetmek Carrington’daki yeni nesil yıldızların gelişimini engelleyebilir.
Brown, "O, Leny Yoro ve Ayden Heaven gibi yeni yeteneklerin gelişimine yardımcı olan deneyimli bir isim" diye ekledi. "Bence ayrılmasına izin verilirse büyük bir kayıp olur ve bu beni şok eder, ancak yönetim kurulu bu ihtimali dışlamıyor, yani bu gerçekleşebilir." Transferler konusunda son sözü yönetim kurulunun söylediği için, Maguire'ın Red Devils ile uzun süren ilişkisi bu yaz sona erebilir.