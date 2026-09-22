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Kulüp mü milli takım mı: Morgan Gibbs-White'ın İngiltere'de düzenli forma giymesi için Nottingham Forest'tan ayrılması gerekiyor mu? Liverpool efsanesi Des Walker, tanıdık transfer sorusunu yanıtladı
İngiltere, 10 numara pozisyonunda birçok seçeneğe sahip
İngiliz futbolu şu anda yaratıcı 10 numaralar açısından oldukça zengin, bu da Gibbs-White gibi isimlerin sıralamada yukarı tırmanmasını zorlaştırıyor. Real Madrid'in "Galactico"su Jude Bellingham'ın bu listenin zirvesinde yer aldığı düşünülüyor.
Yedek rolü söz konusu olduğunda Palmer, Morgan Rogers, Eberechi Eze ve Phil Foden gibi isimlerin hepsi yarışta yer alıyor. Fulham'ın genç yeteneği Josh King de 19 yaşında değerini artırmaya devam ediyor.
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Gibbs-White, 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmadı
Gibbs-White, 2026'nın başlangıcı ile geçen sezonun sonu arasındaki etkileyici çıkış döneminde yukarıda adı geçenlerin hepsinden daha iyi bir performans sergiledi. Bu süreçte Forest formasıyla tüm kulvarlarda 12 gol kaydetti ve takımının küme düşme tehlikesinden uzaklaşıp Avrupa Ligi yarı finallerine yükselmesine yardımcı oldu.
Ancak bu çabalar, ona Kuzey Amerika'ya gidecek uçakta yer kazandırmaya yine de yetmedi; Thomas Tuchel, Dünya Kupası planlarını şekillendirirken başka seçenekleri tercih etti. Alman teknik adam, başlangıçta bir başka UEFA Uluslar Ligi kampanyasının başlangıcına hazırlanırken MGW'yi yine göz ardı etti.
26 yaşındaki istikrarsız yıldız, Chelsea'nin kilit ismi Palmer'ın talihsizliği sayesinde sonunda çağrıldı, ancak her zaman ‘sıradaki isim’ mi olacak? Düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulübe transfer olması, onun davasına yardımcı olabilir mi?
Kalmak mı, gitmek mi: Gelecekte Gibbs-White'ı ne bekliyor?
Gibbs-White'ın City Ground'da milli takımda kalıcı olma yönünde ciddi bir iddia ortaya koyup koyamayacağı ya da önümüzdeki transfer dönemlerinde aklının çelinip çelinmeyeceği sorulduğunda, Power Up Gaming iş birliğiyle konuşan Reds efsanesi Walker, GOAL'e şu ifadeleri kullandı: "Forest oyuncusuyken [Elliot] Anderson, İngiltere Milli Takımı'nın düzenli isimlerinden biri haline geldi; bu yüzden oynadığınız kulübün ille de mesele olduğunu düşünmüyorum. Mevcut İngiltere teknik direktörüyle birlikte, hangi kulübü temsil ettiğinizin onu çok da ilgilendirdiğini sanmıyorum. Sizi beğeniyorsa ve iyi bir oyuncu olduğunuzu düşünüyorsa, sizi seçer.
"Gibbs-White için zorluk şu ki onun pozisyonunda çok iyi bazı oyuncular var. Kadroya Cole Palmer ayrıldığı için girdi, bu da onu Palmer'ın arkasına koyuyor. Sonra o pozisyon için iddiasını ortaya koyan Foden ve Morgan Rogers da var. Çok fazla rekabet var ama İngiltere için oynadığınızda olması gereken de bu.
"Bence Gibbs-White geçen sezonu harika bitirdi, ancak sezonun geneline bakıldığında belki de diğer bazı isimler kadar istikrarlı değildi. Bu sezon çözmesi gereken konu da bu: istikrar.
"Ama artık şansını yakaladı. O sahaya çıkıp maça hükmettiğiniz tek bir karşılaşma bile yeter ve bir anda kendinizi tam merkezin içinde bulursunuz. Cole Palmer'ın ayrılması ona biraz şans verdi, bu yüzden bunu avantaja çevirmesi gerekiyor.
"Forest'ta oynamasının onu engellediğini düşünmüyorum. Leicester'dan Tottenham'a giden James Maddison'a bakın; o transfer onu İngiltere takımında tutmadı. Sizi İngiltere kadrosuna sokan şey ille de bir transfer değildir. Önemli olan iyi oynamaktır. Gibbs-White'ın odaklanması gereken şey bu. Ve eğer iyi oynarsa, muhtemelen transfer de zaten o zaman gelir."
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İngiltere'nin umut bağladığı Gibbs-White, Forest'ın kaptanlığını üstlendi
Gibbs-White, 2026-27 sezonunun başlarında Forest adına yine golleriyle öne çıktı; sezon hesabını, Liverpool deplasmanında Reds'in 2-2 berabere kaldığı maçta penaltıyı gole çevirerek açtı. Oliver Glasner, Trentside'da görevi devralmasının ardından kaptanlık pazubandını vermeyi gizemli 10 numarasına sürdürdü.
Gibbs-White'ta herhangi bir davaya sarsılmaz bağlılık garanti, çünkü o asla yüzde 100'den daha azını vermez; önümüzdeki iki hafta içinde İngiltere'nin İspanya, Çekya ve Hırvatistan karşısına çıkacağı maçlarda A Milli takım formasıyla oynadığı altı maçlık sayısını artırmayı umacak.
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