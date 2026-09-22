Gibbs-White'ın City Ground'da milli takımda kalıcı olma yönünde ciddi bir iddia ortaya koyup koyamayacağı ya da önümüzdeki transfer dönemlerinde aklının çelinip çelinmeyeceği sorulduğunda, Power Up Gaming iş birliğiyle konuşan Reds efsanesi Walker, GOAL'e şu ifadeleri kullandı: "Forest oyuncusuyken [Elliot] Anderson, İngiltere Milli Takımı'nın düzenli isimlerinden biri haline geldi; bu yüzden oynadığınız kulübün ille de mesele olduğunu düşünmüyorum. Mevcut İngiltere teknik direktörüyle birlikte, hangi kulübü temsil ettiğinizin onu çok da ilgilendirdiğini sanmıyorum. Sizi beğeniyorsa ve iyi bir oyuncu olduğunuzu düşünüyorsa, sizi seçer.

"Gibbs-White için zorluk şu ki onun pozisyonunda çok iyi bazı oyuncular var. Kadroya Cole Palmer ayrıldığı için girdi, bu da onu Palmer'ın arkasına koyuyor. Sonra o pozisyon için iddiasını ortaya koyan Foden ve Morgan Rogers da var. Çok fazla rekabet var ama İngiltere için oynadığınızda olması gereken de bu.

"Bence Gibbs-White geçen sezonu harika bitirdi, ancak sezonun geneline bakıldığında belki de diğer bazı isimler kadar istikrarlı değildi. Bu sezon çözmesi gereken konu da bu: istikrar.

"Ama artık şansını yakaladı. O sahaya çıkıp maça hükmettiğiniz tek bir karşılaşma bile yeter ve bir anda kendinizi tam merkezin içinde bulursunuz. Cole Palmer'ın ayrılması ona biraz şans verdi, bu yüzden bunu avantaja çevirmesi gerekiyor.

"Forest'ta oynamasının onu engellediğini düşünmüyorum. Leicester'dan Tottenham'a giden James Maddison'a bakın; o transfer onu İngiltere takımında tutmadı. Sizi İngiltere kadrosuna sokan şey ille de bir transfer değildir. Önemli olan iyi oynamaktır. Gibbs-White'ın odaklanması gereken şey bu. Ve eğer iyi oynarsa, muhtemelen transfer de zaten o zaman gelir."