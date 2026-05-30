AFP
"Kulüp içinde büyük saygı görüyor" - Nicolas Jackson, Bayern'deki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye geri dönerken Xabi Alonso'yu etkileme şansı yakalayacak
Chelsea, Alonso yönetiminde Jackson'ı değerlendirmeyi planlıyor
Chelsea, Bayern'de bir sezon süren kiralık döneminin ardından Jackson'ı A takım kadrosuna yeniden dahil etmeye hazırlanıyor. Kulübün şu anki planı, yeni teknik direktör Alonso'nun, oyuncunun geleceği hakkında bir karar vermeden önce Senegal milli takım oyuncusunu değerlendirmesine olanak tanımak. Jackson, 2025-26 sezonunu Almanya'da geçirdi ve şimdi Chelsea'nin Alonso yönetiminde yeni bir döneme başlamasıyla birlikte geri dönmeye hazırlanıyor.
Daily Mail, 24 yaşındaki oyuncunun geçici ayrılığına rağmen kulüp içinde hala yüksek itibara sahip olduğunu belirtiyor. The Blues, Premier League ve yurt dışındaki kulüplerden şimdiden teklifler aldı. Ancak, önemli bir teklif gelmesi halinde transfer hala mümkün olsa da, şu anki niyet, İspanyol teknik adam Alonso'nun 1 Temmuz'da resmi olarak göreve başlamasıyla birlikte Jackson'a kendini kanıtlama şansı verilmesi yönünde.
Chelsea, forvetin geleceğini değerlendiriyor
Jackson'ın Bayern'e transferinde, eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca'nın ona olan güvenini yitirmesinin büyük etkisi olduğu bildiriliyor. Maresca'nın artık kulüpte olmamasıyla birlikte, oyuncunun geri dönüşü için gerekli koşullar önemli ölçüde değişti. Chelsea yönetiminin Jackson'ın geleceği konusunda esnek bir tutum sergilediği anlaşılıyor. Yönetimin, forvet oyuncusunu Alonso'nun bizzat değerlendirmesini istemesine rağmen, transfer dönemi boyunca uygun teklifler gelmesi halinde piyasadaki fırsatları da değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.
Yerler için rekabet, Jackson'ın geleceğini belirleyebilir
Jackson, Chelsea'nin hücum hattında ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Joao Pedro, Liam Delap ve Emmanuel Emegha şu anda kulübün forvet seçenekleri arasında yer alıyor ve bu durum yeni sezon öncesinde kadroda bir kalabalık yaratıyor.
Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almaması, durumu daha da karmaşık hale getirebilir. Rotasyon için daha az maç olması nedeniyle Alonso, oyuncuların sürelerinden memnun kalması için kadro sayısını azaltmak zorunda kalabilir.
Jackson'ın çok yönlülüğü, onun şansını artırabilir. Chelsea'nin diğer bazı santrfor seçeneklerinin aksine, o aynı zamanda kanatlarda da oynayabilir ve bu da Alonso'ya taktiksel esneklik sağlar.
Chelsea'ye dönmeden önce Dünya Kupası görevi
Jackson'ın öncelikli hedefi, 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası'nda Senegal milli takımıyla görev almak olacak. Bu nedenle Alonso, sezon öncesi hazırlıklarında onunla doğrudan çalışmaya başlamadan önce forveti uzaktan takip edecek. Londra'ya döndüğünde Jackson, Chelsea'nin 2026-27 sezonundaki planlarında kendine yer bulma fırsatını yakalayacak. Kulüp, onu kadroda tutmaya mı yoksa ilgilenen takımların tekliflerini değerlendirmeye mi karar vereceği konusunda, sezon öncesi hazırlık dönemindeki performansları belirleyici olabilir.