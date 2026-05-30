"Kulüp içinde büyük saygı görüyor" - Nicolas Jackson, Bayern'deki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye geri dönerken Xabi Alonso'yu etkileme şansı yakalayacak

Jackson, Chelsea'nin hücum hattında ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Joao Pedro, Liam Delap ve Emmanuel Emegha şu anda kulübün forvet seçenekleri arasında yer alıyor ve bu durum yeni sezon öncesinde kadroda bir kalabalık yaratıyor.

Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almaması, durumu daha da karmaşık hale getirebilir. Rotasyon için daha az maç olması nedeniyle Alonso, oyuncuların sürelerinden memnun kalması için kadro sayısını azaltmak zorunda kalabilir.

Jackson'ın çok yönlülüğü, onun şansını artırabilir. Chelsea'nin diğer bazı santrfor seçeneklerinin aksine, o aynı zamanda kanatlarda da oynayabilir ve bu da Alonso'ya taktiksel esneklik sağlar.