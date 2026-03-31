"Kulüp, sözleşmemin 2027'nin ötesine uzatılmayacağını bildirdi. Bu, gelecek yılın Leverkusen'deki son yılım olacağı anlamına geliyor," dedi Hofmann, Sky'a.
"Kulüp bana bildirdi": Eski milli futbolcu Leverkusen'de muhtemelen takımdan gönderilecek
Forvet oyuncusu, kariyerinin sonraki aşaması için henüz somut bir plan yapmadı. Hofmann önümüzdeki yıl 35 yaşına girecek, ancak kariyerini sonlandırmayı henüz düşünmüyor. Kendini "harika bir formda" hissettiğini belirten eski milli oyuncu (23 milli maç), "Enerjim tam yerinde, bu yüzden genel olarak kariyerimi sonlandırmayı düşünmüyorum. Bundan sonra ne olacağı ise henüz belli değil" dedi.
Hofmann, 2023 yazında yaklaşık 13 milyon euroya Borussia Mönchengladbach'tan Leverkusen'e transfer olmuştu ve Xabi Alonso yönetimindeki şampiyon kadroda yer almıştı. 33 yaşındaki oyuncu, lig aşamasında ilk başta Şampiyonlar Ligi kadrosuna seçilmemiş olsa da, bu sezon tüm turnuvalarda toplam 26 maça çıktı (3 gol, 3 asist).
Hofmann, 2027'den sonra Bayer'den ayrılacağını öngörüyor
Hofmann, takımdaki rolünü istikrarlı buluyor. Kasper Hjulmand ile olan işbirliği hakkında konuşan Hofmann, "Kendi adıma şunu söyleyebilirim ki, antrenörümden antrenman performansım konusunda çok iyi geri bildirimler alıyorum; her zaman tam gaz çalışan bir oyuncu olduğumu söylüyor" dedi. Oynama süresindeki dalgalanmaların bu işin bir parçası olduğunu ve "neredeyse her futbolcunun kariyeri boyunca bunu yaşadığını" belirtti.