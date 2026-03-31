"Kulüp bana bildirdi": Eski milli futbolcu Leverkusen'de muhtemelen takımdan gönderilecek

Forvet oyuncusu, kariyerinin sonraki aşaması için henüz somut bir plan yapmadı. Hofmann önümüzdeki yıl 35 yaşına girecek, ancak kariyerini sonlandırmayı henüz düşünmüyor. Kendini "harika bir formda" hissettiğini belirten eski milli oyuncu (23 milli maç), "Enerjim tam yerinde, bu yüzden genel olarak kariyerimi sonlandırmayı düşünmüyorum. Bundan sonra ne olacağı ise henüz belli değil" dedi.

Hofmann, 2023 yazında yaklaşık 13 milyon euroya Borussia Mönchengladbach'tan Leverkusen'e transfer olmuştu ve Xabi Alonso yönetimindeki şampiyon kadroda yer almıştı. 33 yaşındaki oyuncu, lig aşamasında ilk başta Şampiyonlar Ligi kadrosuna seçilmemiş olsa da, bu sezon tüm turnuvalarda toplam 26 maça çıktı (3 gol, 3 asist).