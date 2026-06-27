Transfer uzmanı Fabrizio Romano ve The Athletic’in haberlerine göre, Milan ve PSG 74 milyon avroluk bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya vardı. Portekiz milli takım oyuncusunun, şu anda Dünya Kupası için bulunduğu Florida’da sağlık kontrolünden geçtiği de belirtiliyor.
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Kulübünde sadece yarı zamanlı çalışıyor! AC Milan yine de kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştiriyor gibi görünüyor
Milan’ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim’in, Rossoneri’nin bir oyuncu için bugüne kadar hiç ödemediği kadar yüksek bir meblağı ödeyerek transfer ettiği vatandaşı için belirleyici bir rol oynadığı söyleniyor. Milan’ın bugüne kadarki en pahalı transferi, 2019 yılında Lille’den 49,5 milyon karşılığında transfer edilen Rafael Leao’ydu.
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Füllkrug’un Milano’da bir geleceği yok
Ramos, 2024 kışında Benfica’dan 65 milyon avroya Fransa’nın başkentine transfer olmuştu, ancak golcü bir santrfor olarak beklentileri hiçbir zaman tam olarak karşılayamadı. Geçtiğimiz Şampiyonlar Ligi sezonunun tüm eleme aşamalarında, 25 yaşındaki oyuncu, turnuvanın sonradan şampiyonu olan takımda sadece 65 dakika sahada kaldı.
PSG formasıyla 131 maçta 45 gol atan Ramos’un Paris’teki sözleşmesi 2028 yılına kadar geçerliydi. Milano’da Portekizli oyuncu, kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra AC Floransa tarafından transfer edilmediği takdirde West Ham United’a geri dönecek olan Niclas Füllkrug’un yerini alacak.