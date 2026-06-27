Ramos, 2024 kışında Benfica’dan 65 milyon avroya Fransa’nın başkentine transfer olmuştu, ancak golcü bir santrfor olarak beklentileri hiçbir zaman tam olarak karşılayamadı. Geçtiğimiz Şampiyonlar Ligi sezonunun tüm eleme aşamalarında, 25 yaşındaki oyuncu, turnuvanın sonradan şampiyonu olan takımda sadece 65 dakika sahada kaldı.

PSG formasıyla 131 maçta 45 gol atan Ramos’un Paris’teki sözleşmesi 2028 yılına kadar geçerliydi. Milano’da Portekizli oyuncu, kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra AC Floransa tarafından transfer edilmediği takdirde West Ham United’a geri dönecek olan Niclas Füllkrug’un yerini alacak.