Kulübün üst düzey pozisyonları doldurulmuşken Mauricio Pochettino, ABD Milli Takımı ile sözleşmesini uzatacak mı? Brad Friedel, Arjantinli teknik direktörün Amerikan futbolunun basketbol ve beyzbolla rekabet etmesine nasıl yardımcı olabileceğini açıklıyor
Premier Lig ve La Liga’nın önemli pozisyonları dolduruluyor
Mevcut duruma göre, Pochettino’nun ABD Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesi, bu yaz Kuzey Amerika’da düzenlenecek büyük bir turnuvanın sona ermesiyle sona erecek. Christian Pulisic ve Weston McKennie gibi isimlerin yer aldığı, “Altın Kuşak” olarak adlandırılan yetenekli kadroya dair beklentiler yüksek; bu oyuncular, dünya çapındaki seyircileri heyecanlandırmaya ve eğlendirmeye hazır.
11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından gözler ABD, Kanada ve Meksika'ya çevrilecek ve spor dünyasının en büyük ve en tanınmış isimlerinden bazıları en görkemli sahnede yeteneklerini sergilemeye hazır olacak.
Pochettino, ev sahibi ülkelerin beklentilerini karşılamaya yardımcı olacak, ancak bu görev tamamlandığında ayrılacak mı? Bir ara, 54 yaşındaki teknik adamın adı Premier League, La Liga ve diğer liglerdeki en iyi takımlarla sıkça anılıyordu.
Manchester United, Chelsea ve Tottenham gibi takımlar teknik direktörlük pozisyonlarını doldururken, Manchester City'nin Enzo Maresca'dan Pep Guardiola'nın izinden gitmesini isteyeceği tahmin ediliyor. İspanya'da ise Jose Mourinho, Real Madrid'e geri dönüyor gibi görünüyor, Hansi Flick ise Barcelona'da etkileyici performansını sürdürüyor. AC Milan'ın da ilgilendiği bildiriliyor, ancak Andoni Iraola gibi diğer isimler de Serie A'da söz konusu pozisyonu doldurmak için yarışta.
Pochettino, ABD Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü sürdürebilir mi?
Bunu göz önünde bulundurursak, Pochettino seçeneklerini yeniden gözden geçirecek mi? Artık ABD Milli Takımı’nın başına daha uzun süre kalması gündeme gelmişken... Bu soru Friedel’e yöneltildiğinde, eski ABD milli takım kalecisi – MrQ ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: "Bence dünyanın her yerinden teklifler alacaktır. O muhteşem bir teknik direktör. Her şey gerçekten ne yapmak istediğine ve muhtemelen takımın ne kadar başarılı olacağına bağlı.
“Bununla ilgili ilginç bir anekdot var: U.S. Soccer'ın sportif direktörü olan Matt Crocker, temelde bu dört yıllık döngüyü oluşturdu, ardından Dünya Kupası'na katılan bir başka ülke olan Suudi Arabistan'a gitti, ama Dünya Kupası için.
“Bunu iki şekilde yorumluyorum: ya hepsi sonunda ayrılacaklar, ya da belki de Mauricio iki buçuk yıldır ya da ne kadar süredir sahada olduğu ve futbol kültürünün genel yapısını anlamaya başladığı için, belki de daha sonra spor direktörü/baş antrenör gibi bir rolde ABD’ye gerçekten yardımcı olacağı için şimdi daha fazla şans verecekler.
“Şahsen, kalmasını çok isterim. Çünkü ABD’de eksik olan şey kültürdür, ama bu aşılması en zor şeydir.”
ABD futbolunun karşı karşıya olduğu en büyük zorluk
Friedel, uluslararası ve MLS maçlarının NBA, NFL, NHL ve MLB ile rekabet etmesinden dolayı ABD futbolunun karşı karşıya olduğu zorluklara değinerek şunları ekledi: “Stadyumlarımız harika, antrenman sahalarımız harika, antrenör eğitimi daha iyi, antrenörlerimiz daha iyi. Biliyorsunuz, bu spor amatör seviyelerde muazzam bir hızla büyüyor, tüm bunlar var. Ama hala ABD'deki ana spor değil. Ve ABD'deki ana spor olana kadar asla altın bir nesilimiz olmayacak çünkü en iyi sporcuları ve hatta sporculardan daha da önemlisi, bu spor için canını verecek insanları asla elde edemeyeceğiz. Buna sahip olana kadar, elimizden geldiğince bu sporu geliştirmeye çalışmaya devam etmeliyiz.
“İnsanların bana sürekli söylediği şey, hatta birlikte oynadığım ve bu sporun uzmanı olan arkadaşlarımın bile söylediği şey şudur: ‘Evet, ama 350 milyon nüfuslu bir ülke olarak çok daha iyi olmamız gerekirdi’. Ben de onlara şöyle diyorum: ‘Hayır, eğer nüfusa bağlı olsaydı, Hindistan çok başarılı olurdu. Çin çok başarılı olurdu. Pakistan çok başarılı olurdu’.
Dünyanın en kalabalık 10 ülkesi arasında sadece bir tane futbol ülkesi var, o da Brezilya. Onların en iyi olmalarının nedenlerinden biri de bir futbol ülkesi olmaları ve 215 milyon ya da her ne kadar nüfusu varsa, hepsinin futbola deli olması. Eğer ABD bir futbol ülkesi olsaydı, 350 milyon nüfusa sahip kültürel bir futbol ülkesi olsaydı, evet, turnuvalarda çok baskın olurduk. Ama değiliz.”
ABD Erkek Milli Takımı maç programı: Hazırlık maçları ve Dünya Kupası grup aşaması
ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası öncesinde Senegal ve Almanya ile oynayacağı hazırlık maçları hızla yaklaşıyor. Pochettino, büyük turnuva kadrosunu açıkladı; 26 yıldız oyuncu kadroda yer aldı ve teknik direktör, turnuva başlamadan önce bu oyuncuların mümkün olduğunca çoğuna sahada süre vermek isteyecektir.
Bu maçların ilki 12 Haziran'da Kaliforniya'daki SoFi Stadyumu'nda Paraguay ile oynanacak, ardından 19 Haziran'da Seattle'da Avustralya ile karşılaşılacak. Zorlu D Grubu fikstürü, 25 Haziran'da Inglewood'a dönülerek Türkiye ile oynanacak maçla tamamlanacak.