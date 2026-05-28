Kulübün üst düzey pozisyonları doldurulmuşken Mauricio Pochettino, ABD Milli Takımı ile sözleşmesini uzatacak mı? Brad Friedel, Arjantinli teknik direktörün Amerikan futbolunun basketbol ve beyzbolla rekabet etmesine nasıl yardımcı olabileceğini açıklıyor

Mevcut duruma göre, Pochettino’nun ABD Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesi, bu yaz Kuzey Amerika’da düzenlenecek büyük bir turnuvanın sona ermesiyle sona erecek. Christian Pulisic ve Weston McKennie gibi isimlerin yer aldığı, “Altın Kuşak” olarak adlandırılan yetenekli kadroya dair beklentiler yüksek; bu oyuncular, dünya çapındaki seyircileri heyecanlandırmaya ve eğlendirmeye hazır.

11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından gözler ABD, Kanada ve Meksika'ya çevrilecek ve spor dünyasının en büyük ve en tanınmış isimlerinden bazıları en görkemli sahnede yeteneklerini sergilemeye hazır olacak.

Pochettino, ev sahibi ülkelerin beklentilerini karşılamaya yardımcı olacak, ancak bu görev tamamlandığında ayrılacak mı? Bir ara, 54 yaşındaki teknik adamın adı Premier League, La Liga ve diğer liglerdeki en iyi takımlarla sıkça anılıyordu.

Manchester United, Chelsea ve Tottenham gibi takımlar teknik direktörlük pozisyonlarını doldururken, Manchester City'nin Enzo Maresca'dan Pep Guardiola'nın izinden gitmesini isteyeceği tahmin ediliyor. İspanya'da ise Jose Mourinho, Real Madrid'e geri dönüyor gibi görünüyor, Hansi Flick ise Barcelona'da etkileyici performansını sürdürüyor. AC Milan'ın da ilgilendiği bildiriliyor, ancak Andoni Iraola gibi diğer isimler de Serie A'da söz konusu pozisyonu doldurmak için yarışta.