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“Kulübü yangın yerine çevirdi!” Manchester United'ın eski yıldızı Memphis Depay, üst üste SEKİZ yenilginin ardından Corinthians'taki krizin “baş sorumlusu” olarak gösterildi; küme düşme tehlikesi yaşayan dev kulübün başına Clarence Seedorf geçti
Üst üste sekiz yenilgi kapsamlı değişikliklere yol açtı
Corinthians, Brezilya'nın en üst düzey liginde 16. sırada yer alırken son dönemdeki kötü performansıyla zor günler geçiriyor. Üst üste sekiz lig yenilgisi alan takım, pazar günü ikinci sıradaki Palmeiras'a 4-1 gibi ağır bir skorla mağlup oldu.
Sahadaki vahim tablo, teknik direktör Fernando Diniz'in geçen hafta görevden alınmasına yol açtı. Yönetim, sezonu kurtarmak için Palmeiras maçı öncesinde Hollanda futbolunun efsane ismi Clarence Seedorf'u göreve getirdi.
Brezilyalı yayın kuruluşu Globo'nun haberlerine göre kulüp, birden fazla adaydan ret yanıtı aldığı için görevi üstlenmeye istekli bir isim bulmakta zorlandı. Yönetimin, Seedorf'un gelişini kesinleştirmeden önce Depay'a danıştığı ve vatandaşı Seedorf'un imzasını almak için forvet oyuncusunun nüfuzundan yararlandığı anlaşılıyor.
- Getty Images Sport
“Kulüpte büyük heyecan yarattı”
Depay, 2024'teki ilk sezonunda 12 gol ve 10 asistlik performansıyla hem Copa do Brasil'in hem de Supercopa do Brasil'in kazanılmasına katkı sağladı. Ancak bu sezon 23 maçta yalnızca bir gol ve iki asist üretmesi, performansındaki keskin düşüş nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olmasına yol açtı.
Corinthians formasıyla 228 maçta 80 gol atan Craque Neto, Hollandalı oyuncuya ağır eleştiriler yöneltti. Eski forvet, Radio Craque Neto adlı podcast yayınında Depay'ın zor günler geçiren takıma etkisini değerlendirirken sözünü sakınmadı.
“Bana göre o [Depay] en büyük beceriksiz ve öyle kalacak,” diyen Neto, şöyle devam etti: “Corinthians'a yaptıkları inanılır gibi değil. Sahip olduğu itibarı görmek acı veriyor, insanın ağlayası geliyor. Kulübü yangın yerine çevirdi.”
Neto, kulüp yönetimini ve son teknik direktör tercihini de sert biçimde eleştirdi. “Şimdi de Hollandalı olan Clarence Seedorf'u işe aldılar. Adını bile bilmediğim bu şirket Seedorf'u işe aldı,” dedi. “Corinthians'ı mahvedecekler. Hepsi fırsatçı, olan biten bu. Bana göre Corinthians'ta şu anda yaşananların başlıca sorumlusu Memphis.”
Yönetim, teknik direktör seçiminde göze aldığı cesur riski savundu
Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde karışık bir geçmişle geliyor. AC Milan, Shenzhen FC ve Deportivo La Coruna'daki önceki görevleri beklentilerin altında kalırken, Kamerun millî takımındaki son görevi yedi yıl önce sona erdi. Uzun süredir teknik direktörlük yapmamasına rağmen Corinthians futbol direktörü Marcelo Paz, bu tercihi güçlü biçimde savundu.
Paz, "Seedorf gibi bir isim sınırları aşar," dedi. "Öyle rastgele gelmedi. Ulaşabildiğimiz bir isimdi. Onu bir lider, bir kazanan ve teknik direktörlük kariyerine yeniden başlamaya karar vermiş biri olarak gördük. Gelecek yıl için kararını vermişti ama Corinthians'tan teklif gelince buraya gelmek istedi. İstekli birinin bizimle olması önemli ve o da gelmek istedi."
Paz, en üst ligde kalabilmeleri için takımın performansını bir an önce düzeltmesi gerektiğini vurguladı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük bir enerji, istek ve bilgi birikimiyle geleceğini düşünüyoruz. İlk görüşmelerimizde şu anda neye ihtiyacımız olduğu ona çok net aktarıldı: pragmatik olmak, maç kazanmak, puan toplamak ve gelecek yılı da düşünerek bu yılı iyi bir puan toplamıyla bitirmek."
- Getty Images Sport
Kümede kalma yarışı kapıda
Seedorf'un görev dönemi, Corinthians'ın gelecek pazartesi Vitoria'yı ağırlamasıyla resmen başlayacak. Bu maç, eski Manchester United orta saha oyuncusu Jesse Lingard'ın da yer aldığı zor günler geçiren kadro için sezon sonuna kadar sürecek sekiz maçlık zorlu dönemin başlangıcı olacak.
Sao Paulo ekibi, ligde kalma mücadelesinde son derece çekişmeli bir yarışın içinde. Corinthians, 32 puanla Internacional ile aynı puanda bulunuyor ve yalnızca rakibinden daha fazla galibiyet aldığı için düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.
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