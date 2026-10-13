Depay, 2024'teki ilk sezonunda 12 gol ve 10 asistlik performansıyla hem Copa do Brasil'in hem de Supercopa do Brasil'in kazanılmasına katkı sağladı. Ancak bu sezon 23 maçta yalnızca bir gol ve iki asist üretmesi, performansındaki keskin düşüş nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olmasına yol açtı.

Corinthians formasıyla 228 maçta 80 gol atan Craque Neto, Hollandalı oyuncuya ağır eleştiriler yöneltti. Eski forvet, Radio Craque Neto adlı podcast yayınında Depay'ın zor günler geçiren takıma etkisini değerlendirirken sözünü sakınmadı.

“Bana göre o [Depay] en büyük beceriksiz ve öyle kalacak,” diyen Neto, şöyle devam etti: “Corinthians'a yaptıkları inanılır gibi değil. Sahip olduğu itibarı görmek acı veriyor, insanın ağlayası geliyor. Kulübü yangın yerine çevirdi.”

Neto, kulüp yönetimini ve son teknik direktör tercihini de sert biçimde eleştirdi. “Şimdi de Hollandalı olan Clarence Seedorf'u işe aldılar. Adını bile bilmediğim bu şirket Seedorf'u işe aldı,” dedi. “Corinthians'ı mahvedecekler. Hepsi fırsatçı, olan biten bu. Bana göre Corinthians'ta şu anda yaşananların başlıca sorumlusu Memphis.”