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Federico Chiesa Liverpool 2025-26Getty
Moataz Elgammal

Çeviri:

"Kulübü seviyorum" - Federico Chiesa, transfer söylentileri arasında "sadece Liverpool'u düşündüğünü" vurguluyor

Transfers
F. Chiesa
Liverpool
Premier Lig

Federico Chiesa, Liverpool’da kalma ve yeni atanan teknik direktör Andoni Iraola’nın yönetiminde forma için mücadele etme arzusunu kesin bir dille dile getirdi. İtalyan milli oyuncunun, Merseyside’da geçirdiği zorlu birkaç sezonun ardından Serie A’ya geri döneceğine dair söylentilere rağmen, Chiesa bu Premier Lig takımına tam bir bağlılık göstermeye devam ediyor ve yeni bir sayfa açmak istiyor.

  • Anfield’da yeni bir sayfa

    Chiesa, Arne Slot’un iki yıllık görev süresi boyunca tüm turnuvalarda sadece dokuz kez ilk on birde yer aldıktan sonra, Liverpool’da daha önemli bir rol üstlenmeyi arzuluyor.

    Ağustos 2024'te Juventus'tan 12,5 milyon sterlinlik bir transferle Liverpool'a katılan Chiesa, son dönemde ayrılacağına dair yoğun spekülasyonların odağında yer alsa da, Cumartesi günü Sunderland'ı 4-2 mağlup ettikleri hazırlık maçı sonrasında ayrılma düşüncelerini hızla reddetti.

    O, Iraola'nın gelişini İngiltere'deki kariyerine yeni bir soluk getirmek için ideal bir fırsat olarak görüyor. Chiesa gazetecilere, "Şu anda, bu an, Liverpool'da mutluyum," dedi. "Kulübü seviyorum, taraftarları seviyorum, her şeyi seviyorum. Burada bir şans yakalamak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum, sonra ne olacağını göreceğiz. Şu anda tek düşündüğüm şey Liverpool."

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yeni taktiklere uyum sağlamak

    Chiesa, Iraola ile uzun vadeli geleceği ve takımdaki genel konumu hakkında henüz kapsamlı görüşmeler yapmamış olsa da, ikili, büyük heyecanla beklenen önümüzdeki sezon için takımın taktiksel yaklaşımı konusunda şimdiden yapıcı bir diyaloga girmiş durumda.

    Sunderland maçında Iraola, Chiesa’yı geleneksel kanat pozisyonunda kullanmak yerine merkez forvet olarak sahaya sürmeyi tercih etti. Bu dikkat çekici taktiksel değişiklik, saha genelinde durmak bilmeyen bir enerji ve agresif pres gerektiren, daha geniş kapsamlı ve zorlu bir stratejinin önemli bir parçasıdır; Liverpool da antrenmanlarda bu stratejiyi özenle çalışmaktadır. “Teknik direktörle yaptığım tek konuşmalar pres ve taktikler hakkındaydı,” diye açıkladı Chiesa.

    "Bugün beni forvet olarak oynattı. Kariyerim boyunca kanat oyuncusu olarak oynadım ama forvet olarak oynamaktan da memnunum. Yeni teknik direktörümüzle iki haftadır antrenman yapıyoruz ve ne istediğini gördük. Yüksek yoğunluklu, sahanın her yerinde bire bir mücadeleler istiyor; bugün de bunu göstermek istedik."

  • Daha yüksek standartlara ulaşmayı hedeflemek

    Önümüzdeki sezonun zorluklarına bakarken Chiesa, Liverpool’un geçen sezon Premier Lig’i beşinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’ne kıl payı katılma hakkı kazandıktan sonra, bu sezon hem ulusal hem de Avrupa sahnesinde çok daha güçlü bir performans sergilemesine katkıda bulunmaya son derece kararlı.

    Chiesa, mevcut kadronun bir kez daha büyük başarılara imza atmak için gerekli kaliteye ve derinliğe sahip olduğuna kesin olarak inanıyor ve geçmişteki ulusal başarılarını sevgiyle anıyor. Ayrıca, nihayetinde İtalya milli takımına hak ettiği şekilde geri çağrılmak için fiziksel olarak en iyi formuna ulaşmaya odaklanmış durumda.

    "Liverpool daha fazlasını hak ediyor," diye vurguladı Chiesa. "İki sezon önce Premier Lig şampiyonu olmuştuk. Geçen sezon ise Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını neredeyse kaçırıyorduk. Beşincilik için mücadele ediyorduk; o zamanlar bu yeterliydi ama bildiğimiz gibi genellikle sadece dört kulüp katılabiliyor. Şanslıydık. Zor bir sezondu ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde de daha iyi performans göstermemiz gerekiyor. Bence bunu başaracak kadroya sahibiz."

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    Geleceğe bakış

    Liverpool, Iraola yönetiminde sezon öncesi hazırlıklarına devam ederken, Chiesa ilk 11’deki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Önümüzdeki haftalar, Chiesa’nın yeni yüksek yoğunluklu taktik sistemine hakim olması ve fiziksel kondisyonunu istikrarlı bir şekilde kanıtlaması açısından hayati önem taşıyacak. Eğer en iyi formunu koruyup yeni sakatlıklardan kaçınabilirse, Chiesa önümüzdeki sezon hem ulusal hem de Avrupa kupalarında Liverpool için son derece önemli bir oyuncu haline gelebilir.

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