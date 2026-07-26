"Kulübü seviyorum" - Federico Chiesa, transfer söylentileri arasında "sadece Liverpool'u düşündüğünü" vurguluyor

Chiesa, Arne Slot’un iki yıllık görev süresi boyunca tüm turnuvalarda sadece dokuz kez ilk on birde yer aldıktan sonra, Liverpool’da daha önemli bir rol üstlenmeyi arzuluyor.

Ağustos 2024'te Juventus'tan 12,5 milyon sterlinlik bir transferle Liverpool'a katılan Chiesa, son dönemde ayrılacağına dair yoğun spekülasyonların odağında yer alsa da, Cumartesi günü Sunderland'ı 4-2 mağlup ettikleri hazırlık maçı sonrasında ayrılma düşüncelerini hızla reddetti.

O, Iraola'nın gelişini İngiltere'deki kariyerine yeni bir soluk getirmek için ideal bir fırsat olarak görüyor. Chiesa gazetecilere, "Şu anda, bu an, Liverpool'da mutluyum," dedi. "Kulübü seviyorum, taraftarları seviyorum, her şeyi seviyorum. Burada bir şans yakalamak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum, sonra ne olacağını göreceğiz. Şu anda tek düşündüğüm şey Liverpool."