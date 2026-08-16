AFP
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'Kulübü manipüle etme girişimleri!' - Öfkeli Fenerbahçe, kendisini Chelsea yıldızıyla ilişkilendiren 'asılsız' transfer söylentilerini sert sözlerle yalanladı
Fenerbahçe, Gittens bağlantıları hakkında sessizliğini bozdu
Türk Süper Lig devlerinden biri, geçen yaz Borussia Dortmund'dan Chelsea'ye 48 milyon £ bonservis bedeliyle katılan 22 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşme yürüttükleri yönündeki haberleri hızla yalanladı. Londra'daki zorlu ilk sezonuna rağmen Gittens, Xabi Alonso'nun sezon öncesi planlarında aktif rol aldı, ancak transfer dönemi son tarihi yaklaşırken Avrupa genelinde yoğun spekülasyonların odağı olmaya devam ediyor.
- Getty Images Sport
Türk devi, spekülasyonlara son verilmesini talep ediyor
Kulüp, dolaşıma giren söylentilere resmî internet sitesi üzerinden tepki gösterdi: "Bugün bazı medya organlarında yer alan, kulübümüzün Chelsea FC oyuncusu Jamie Gittens ile ilgilendiğine dair haberler tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü sahte transfer iddiaları ve yapay şekilde oluşturulan gündemler üzerinden manipüle etme girişimlerinin hiçbir etkisi olmayacağını bir kez daha açıkça ifade ediyoruz.
"Fenerbahçe, başta futbol olmak üzere tüm branşlardaki sportif yapılanmasını, transfer politikasını ve gelecek planlamasını kendi stratejisi, ihtiyaçları ve yerleşik programları doğrultusunda yürütmektedir."
Açıklamanın devamında, kamuoyunu etkilemek amacıyla kurgulanan transfer dedikodularında kulübün adının kullanılmasına derhâl son verilmesi çağrısı yapıldı. Fenerbahçe şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenle, kulübümüzün adını kullanarak kamuoyu oluşturma ve Fenerbahçe'yi belli yönlere sevk etme yaklaşımının sona ermesini bekliyoruz. Şu anda tek odağımız Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağımız maçtır.
"Büyük Fenerbahçe taraftarımızdan, bu tür asılsız haberlere itibar etmemelerini ve takımlarımıza desteklerini yalnızca kulübümüzün resmî kanalları üzerinden yapılan açıklamaları dikkate alarak sürdürmelerini saygıyla rica ediyoruz."
Stamford Bridge'de zorluklar ve yeniden yükseliş
Gittens'ın Chelsea'deki ilk yılı, onu Premier League'de sadece 16 maçla sınırlayan ciddi bir hamstring sakatlığı nedeniyle sekteye uğradı. İstikrar yakalamakta zorlandı ve ligde gol atamadı, ancak Wolves'a karşı Carabao Cup'ta alınan nefes kesen 4-3'lük galibiyette bir gol ve iki asist üretmeyi başardı.
Oyuncunun kendisi de sakatlık sorunlarını geride bırakıp Alonso yönetiminde önemli bir etki yaratma arzusunu dile getirdi. Gittens, yakın zamanda oynanan bir hazırlık maçının ardından kulübün internet sitesine konuşurken, "Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum" dedi. "Sakatlıklarım artık iyileşiyor, bu yüzden kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Hem takımla hem de fiziksel olarak iyi bir durumdayım.
"Bu süreç sinir bozucuydu ama Tanrı'nın lütfuyla bunun üstesinden geldim ve bugün beni ayağa kaldırdı, bu yüzden gol atmak harika. Takımla birlikte yeniden sahaya dönmek gerçekten çok güzeldi."
- AFP
İstanbul'da yoğun bir transfer yazı
Gittens için hamle şimdilik rafa kalkmış gibi görünse de, Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı tahtından indirmeyi hedeflerken piyasada son derece hareketliydi. Sarı-lacivertliler, Napoli'nin Romelu Lukaku'sunun transferi ve kulüp rekoru olan 39 milyon euroluk Mason Greenwood imzası başta olmak üzere şimdiden birkaç büyük anlaşmayı sonuçlandırdı.
Bu yüksek profilli transferler, Türk ekibinin elindeki mali gücü ortaya koyuyor ve bu da muhtemelen Gittens söylentilerinin bu kadar yoğunlaşmasına katkı sağladı. Ancak kulübün, Chelsea yıldızının temsilcileriyle ya da etrafındaki medya spekülasyonlarıyla ilgilenmeyi kesin bir dille reddetmesi, mevcut hücum seçeneklerinden memnun olduklarını gösteriyor.
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