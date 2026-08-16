Kulüp, dolaşıma giren söylentilere resmî internet sitesi üzerinden tepki gösterdi: "Bugün bazı medya organlarında yer alan, kulübümüzün Chelsea FC oyuncusu Jamie Gittens ile ilgilendiğine dair haberler tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü sahte transfer iddiaları ve yapay şekilde oluşturulan gündemler üzerinden manipüle etme girişimlerinin hiçbir etkisi olmayacağını bir kez daha açıkça ifade ediyoruz.

"Fenerbahçe, başta futbol olmak üzere tüm branşlardaki sportif yapılanmasını, transfer politikasını ve gelecek planlamasını kendi stratejisi, ihtiyaçları ve yerleşik programları doğrultusunda yürütmektedir."

Açıklamanın devamında, kamuoyunu etkilemek amacıyla kurgulanan transfer dedikodularında kulübün adının kullanılmasına derhâl son verilmesi çağrısı yapıldı. Fenerbahçe şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenle, kulübümüzün adını kullanarak kamuoyu oluşturma ve Fenerbahçe'yi belli yönlere sevk etme yaklaşımının sona ermesini bekliyoruz. Şu anda tek odağımız Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağımız maçtır.

"Büyük Fenerbahçe taraftarımızdan, bu tür asılsız haberlere itibar etmemelerini ve takımlarımıza desteklerini yalnızca kulübümüzün resmî kanalları üzerinden yapılan açıklamaları dikkate alarak sürdürmelerini saygıyla rica ediyoruz."



