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“Kulaklarımın pası silindi”: Antoine Semenyo, Pep Guardiola’nın ayrılığının ardından Enzo Maresca’nın Manchester City için hazırladığı taktik plan karşısındaki heyecanını açıkladı
Maresca'nın taktik planı Semenyo'yu heyecanlandırıyor
Semenyo, İtalyan teknik adamın altında üstleneceği role dair erken işaretler verirken Maresca'nın oyun tarzını övdü. Maresca'nın Hong Kong'daki görevdeki ilk maçında City, Inter Milan'a penaltılarda yenildi, ancak takım Pep Guardiola'nın yerine gelen yeni hocanın sahaya yansıtacağı hücum niyetini gösterdi. Semenyo ilk 45 dakikada forma giydi ve City adına Divine Mukasa'nın golünün hazırlığında rol oynadı. Kanat oyuncusu, genişliği ve kanatlarda bireysel beceriyi önceliklendiren bir sistemde oynama fırsatından büyük heyecan duyuyor.
Semenyo, "Göreve geldiğinde aklıma gelen ilk şey buydu çünkü daha önce o oradayken Chelsea'ye karşı oynadığınızda, geniş oyuncuları hep ileride ve oldukça serbest oluyordu. Bu yüzden göreve geldiğinde beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri buydu ve bir kanat oyuncusu olarak benim için de heyecan verici. Maçın büyük bölümünde bire bir durumlar yaşıyorum ve bunu dört gözle bekliyorum" dedi.
"Onunla nasıl dizilmek istediği, geniş oyuncularını nasıl kullanmak istediği ve genel olarak takımın nasıl oynamasını istediği konusunda bire bir görüşmeler yaptım. Bence fikirleri harika, Pep'inkine oldukça benziyor, ama [Inter] maçını izlediyseniz fikirlerinden birkaçının sahaya yansıdığını görmüşsünüzdür ve bu güzeldi. Enzo'nun istediği şey sadece genişte kalmam ve topu aldığımda fırsatlar yaratmam. Bu da benim kulaklarımın pasını siliyor."
- Getty Images Sport
Guardiola etkisi
Etihad Stadyumu'ndaki ilk yarım sezonu tam anlamıyla muhteşemdi; kulübün kazandığı kupalarda kilit bir rol oynadı. Semenyo, geçen sezon kulüp ve milli takım formasıyla toplam 21 gol attı ve Chelsea'ye karşı kazanılan FA Cup finalinde galibiyet golünü kaydetti. Şunları ekledi: "Bence benim için, bir sonraki adımın büyük bir adım olmasını istiyordum ve seçenek Manchester City'ydi. Pep daha önce benimle konuştu ve 'bak, geldiğinde seni daha iyi bir oyuncu yapacağım' dedi.
"Daha iyi olmak, her sezon gelişmek istersiniz ve o da ilk beş ayda bu konuda bana kesinlikle yardımcı oldu, ama tabii ki ayrılacak olması onun adına üzücü."
Bournemouth, oyuncunun kariyerini başlatıyor
Semenyo, ocak transfer döneminde £65 milyon karşılığında Bournemouth'tan City'ye katıldı. Yüksek profilli bu transfere rağmen, İngiltere'nin en üst düzey liginde parlaması için kendisine platform sağlayan kulübe hâlâ derin bir minnettarlık duyuyor.
"Dürüst olmak gerekirse onlara her şeyimi borçluyum, Premier League kariyerimin gelişmesine yardımcı oldular ve tabii ki yönetim, perde arkasındaki ekip, hepsi harikaydı, her şeyi çok sorunsuz hâle getirdiler," diye belirtti Semenyo.
- GOAL
Başarının temeli olarak inanç
Sahanın dışında Semenyo, dindar bir Hristiyan ve vücudunun çeşitli yerlerinde inancına dayalı dövmeler bulunuyor. Manevi yaşamına bağlılığı, profesyonel performansı açısından vazgeçilmez gördüğü bir şey. Semenyo, "Şu anda açıkça Tanrı'yla yürüdüğümü biliyorum ve inancımı elimden geldiğince en üst düzeye çıkarmak istiyorum, bu yüzden ibadet etmek bana bunu yapma fırsatı veriyor" dedi. "Onsuz, Tanrı olmadan burada olmazdım, bu yüzden her zaman inanç ve ardından futbol olacak."
"Bence Tanrı bana futbolcu olma yeteneğini verdi, bana tüm becerileri verdi, bana zihniyeti ve mentaliteyi verdi, bu yüzden sahada performans göstererek ve onun sözlerini dünyaya en üst düzeyde ulaştırarak bunu ona borçluyum."
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