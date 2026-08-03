Semenyo, İtalyan teknik adamın altında üstleneceği role dair erken işaretler verirken Maresca'nın oyun tarzını övdü. Maresca'nın Hong Kong'daki görevdeki ilk maçında City, Inter Milan'a penaltılarda yenildi, ancak takım Pep Guardiola'nın yerine gelen yeni hocanın sahaya yansıtacağı hücum niyetini gösterdi. Semenyo ilk 45 dakikada forma giydi ve City adına Divine Mukasa'nın golünün hazırlığında rol oynadı. Kanat oyuncusu, genişliği ve kanatlarda bireysel beceriyi önceliklendiren bir sistemde oynama fırsatından büyük heyecan duyuyor.

Semenyo, "Göreve geldiğinde aklıma gelen ilk şey buydu çünkü daha önce o oradayken Chelsea'ye karşı oynadığınızda, geniş oyuncuları hep ileride ve oldukça serbest oluyordu. Bu yüzden göreve geldiğinde beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri buydu ve bir kanat oyuncusu olarak benim için de heyecan verici. Maçın büyük bölümünde bire bir durumlar yaşıyorum ve bunu dört gözle bekliyorum" dedi.

"Onunla nasıl dizilmek istediği, geniş oyuncularını nasıl kullanmak istediği ve genel olarak takımın nasıl oynamasını istediği konusunda bire bir görüşmeler yaptım. Bence fikirleri harika, Pep'inkine oldukça benziyor, ama [Inter] maçını izlediyseniz fikirlerinden birkaçının sahaya yansıdığını görmüşsünüzdür ve bu güzeldi. Enzo'nun istediği şey sadece genişte kalmam ve topu aldığımda fırsatlar yaratmam. Bu da benim kulaklarımın pasını siliyor."