Kulağa ürkütücü geliyor: BVB, Nico Schlotterbeck’in ağır sakatlığından görünüşe göre “fayda sağlıyor”

Mourinho’nun, Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Ibrahima Konate’nin transferlerine rağmen, önümüzdeki sezon için Real Madrid kadrosunda hâlâ takviyeye ihtiyaç olduğunu düşündüğü ve bu konuda merkez savunmayı bir sorun alanı olarak belirlediği belirtiliyor. Ancak öncelikle, stoper Raul Asencio’nun kulüpten ayrılması bekleniyor.

Schlotterbeck’in hâlâ adaylar arasında yer aldığı söyleniyor, ancak Marca’ya göre Dünya Kupası’nda geçirdiği ağır sakatlık, Mourinho’nun gözündeki değerini düşürmüş. Schlotterbeck, Fildişi Sahili ile oynanan ikinci grup maçında erken bir aşamada ayak bileğinde iç bağ yırtılması yaşadı ve sadece turnuvanın geri kalanında değil, muhtemelen en az önümüzdeki üç ay boyunca da sahalardan uzak kalacak.

Bu arada Mourinho, Real Madrid’in orta sahasını da güçlendirmek istiyor ve bu kapsamda Chelsea’den Enzo Fernandez ile West Ham United’dan Mateus Fernandes’i potansiyel transferler olarak gözüne kestirmiş durumda.