Marca’nın haberine göre, Inter Milano’dan Alessandro Bastoni artık “Special One”un stoper pozisyonu için tercih ettiği isim oldu. Ancak Nerazzurri, uzun süredir Hansi Flick’in FC Barcelona’da transfer etmek istediği isim olarak gösterilen 27 yaşındaki oyuncu için en az 70 milyon euro talep ediyor. Bunun yanı sıra, FC Arsenal’den Piero Hincapie de Real Madrid’in adayları arasında yer alıyor.
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Kulağa ürkütücü geliyor: BVB, Nico Schlotterbeck’in ağır sakatlığından görünüşe göre “fayda sağlıyor”
Dünya Kupası başlamadan önce Bild gazetesi, Mourinho’nun Nico Schlotterbeck’in büyük bir hayranı olduğunu ve Real Madrid’in Alman milli oyuncuya bir teklifte bulunmak istediğini yazmıştı.
Arka plan: Real, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası finali civarına kadar Schlotterbeck'in yeni sözleşmesinde geçerli olan çıkış maddesi bulunan üç kulüpten biri. Madrid, Liverpool ve adı açıklanmayan bir başka kulüp, Schlotterbeck'in sözleşmesini 2031'e kadar uzatmış olmasına rağmen, yaz aylarında onu 50 ila 60 milyon avroya transfer edebilecekleri belirtildi.
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Schlotterbeck, Real Madrid’de geçirdiği sakatlık nedeniyle de artık eskisi kadar rağbet görmüyor
Mourinho’nun, Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Ibrahima Konate’nin transferlerine rağmen, önümüzdeki sezon için Real Madrid kadrosunda hâlâ takviyeye ihtiyaç olduğunu düşündüğü ve bu konuda merkez savunmayı bir sorun alanı olarak belirlediği belirtiliyor. Ancak öncelikle, stoper Raul Asencio’nun kulüpten ayrılması bekleniyor.
Schlotterbeck’in hâlâ adaylar arasında yer aldığı söyleniyor, ancak Marca’ya göre Dünya Kupası’nda geçirdiği ağır sakatlık, Mourinho’nun gözündeki değerini düşürmüş. Schlotterbeck, Fildişi Sahili ile oynanan ikinci grup maçında erken bir aşamada ayak bileğinde iç bağ yırtılması yaşadı ve sadece turnuvanın geri kalanında değil, muhtemelen en az önümüzdeki üç ay boyunca da sahalardan uzak kalacak.
Bu arada Mourinho, Real Madrid’in orta sahasını da güçlendirmek istiyor ve bu kapsamda Chelsea’den Enzo Fernandez ile West Ham United’dan Mateus Fernandes’i potansiyel transferler olarak gözüne kestirmiş durumda.