Getty Images Sport
Çeviri:
"Kulağa ne kadar tuhaf gelse de" - Arne Slot, zorlu günlerin devam ettiği bu dönemde PSG'ye "oyun olarak üstünlük sağlanamamasına" rağmen, Liverpool taraftarlarının ve kulüp yönetiminin desteğini hâlâ arkasına aldığını vurguluyor
Hiyerarşi, eleştirilerin hedefindeki Slot'un arkasında duruyor
Hollandalı teknik direktörün üzerindeki baskı, Manchester City'ye karşı 4-0'lık FA Cup eleme mağlubiyetinin ve Brighton'a karşı Premier Lig'de alınan kötü sonucun hemen ardından, Paris Saint-Germain'e 2-0 yenilerek Liverpool'un Avrupa hedeflerinin pamuk ipliğine bağlı hale gelmesiyle doruk noktasına ulaştı. Ancak, dışarıdan gelen seslerin artmasına ve geleceği hakkındaki spekülasyonların yoğunlaşmasına rağmen, Liverpool teknik direktörü Anfield yönetiminin tam desteğini koruduğu konusunda kararlı.
"Kendimi çok tekrar ediyorum ama birçok kez söyledim, sadece kulüp sahiplerinden değil, Richard [Hughes, sportif direktör] ve Michael [Edwards, genel müdür]'dan da büyük destek görüyorum," dedi Slot, Fulham ile oynanacak maç öncesinde gazetecilere. Raporlara göre FSG'nin üst düzey yetkilileri, Slot'un Anfield'ı yeniden inşa etme sürecine devam etmesine tam destek vermeye devam ediyor, bu da Slot'un kendine güveninin yerinde olduğunu gösteriyor.
- (C)Getty Images
PSG'nin ağır yenilgisine rağmen taraftarlar seslerini yükseltmeye devam ediyor
Hollandalı teknik adam, Parc des Princes'e yapılan son deplasman sırasında deplasman taraftarlarının tepkisinden özellikle etkilendi. Slot'un takımının rakibine üstünlük sağlayamadığını kabul ettiği bir performansın ardından bile taraftarlar desteklerini sürdürdü. "Kulağa tuhaf gelse de, taraftarların desteğini de hissediyorum. Paris'te, oyuncular ısınmaya çıktığında ve 4-0 yenildikten sonra taraftarlar hemen 'Seni seviyoruz, Liverpool' diye şarkı söylemeye başladılar," diye açıkladı Slot.
"Ve sanırım 90 dakika boyunca rakibimizden daha kötü oynadığımızı söylemek doğru olur, deplasman tribününe gittiğimizde taraftarlar hala bizim için şarkı söylüyor ve alkışlıyorlardı, bu desteği sürekli hissettim. Kulübün içinde bulunduğumuz dönemi bildiğini birçok kez söyledim ve bu arada tam bir destek hissediyorum," diye devam etti.
Protestolar ve Anfield faktörü
Teknik direktörün açıklamaları, taraftarların kulübün bilet fiyatlarına zam yapma kararına karşı protesto düzenlemeyi planladığı hassas bir dönemde geldi. Slot, bu gerginliği kabul etmekle birlikte, taraftarlara Anfield’ın tarihini şekillendiren o ürkütücü atmosferi sürdürmeleri çağrısında bulundu; Liverpool’un geriye düşmesine rağmen turu geçmeyi başardığı Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray maçı, bu atmosferin etkisinin en iyi örneği olarak gösterildi.
Slot, "Kulübün içinde bulunduğumuz dönemi çok iyi bildiğini defalarca söyledim ve bu süreçte tam destek hissediyorum" dedi. "Protestolar olsa da, taraftarların bu sezon ve geçen yıl olduğu gibi bize her zaman olduğu kadar yardımcı olacağını umuyorum."
- AFP
Liverpool için belirleyici bir hafta
Slot, yönetim kurulunun kendisine duyduğu güveni sahada ve bir an önce geri ödemek zorunda. Kırmızılar, ligdeki kötü gidişatı durdurmak amacıyla bu hafta sonu Fulham ile hayati önem taşıyan bir Premier Lig karşılaşmasına çıkacak. Ardından tüm gözler Avrupa'ya çevrilecek; Liverpool, taraftarlarının sarsılmaz desteğine ve Anfield'ın ışıkları altında yaşanacak bir başka unutulmaz geceye güvenerek, PSG'ye karşı 2-0'lık dezavantajı tersine çevirip sezonunu devam ettirmeyi hedefliyor.