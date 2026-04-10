Hollandalı teknik adam, Parc des Princes'e yapılan son deplasman sırasında deplasman taraftarlarının tepkisinden özellikle etkilendi. Slot'un takımının rakibine üstünlük sağlayamadığını kabul ettiği bir performansın ardından bile taraftarlar desteklerini sürdürdü. "Kulağa tuhaf gelse de, taraftarların desteğini de hissediyorum. Paris'te, oyuncular ısınmaya çıktığında ve 4-0 yenildikten sonra taraftarlar hemen 'Seni seviyoruz, Liverpool' diye şarkı söylemeye başladılar," diye açıkladı Slot.

"Ve sanırım 90 dakika boyunca rakibimizden daha kötü oynadığımızı söylemek doğru olur, deplasman tribününe gittiğimizde taraftarlar hala bizim için şarkı söylüyor ve alkışlıyorlardı, bu desteği sürekli hissettim. Kulübün içinde bulunduğumuz dönemi bildiğini birçok kez söyledim ve bu arada tam bir destek hissediyorum," diye devam etti.