Küçük Yamal sayesinde İtalya U15 şampiyonu olan Milan: İşte 700 gol atan golcü Jadid kimdir?

Jadid, Rossoneri’nin genç takımlarında neredeyse 700 gol attı; bu rakam, en azından rekorlar açısından, onu Milan’ın gençlik akademisinde en çok konuşulan oyuncu olan Francesco Camarda’ya yaklaştırdı. Teknik açıdan bakıldığında bu karşılaştırma söz konusu bile değil: Camarda bir ceza sahası keskin nişancısıyken, Jadid oyunu kurar, rakibi hedef alır ve topu ağlara gönderir.





Kale önünde büyük golcülerin sahipolduğu katil içgüdüsüne sahip: Fırsat karşısına çıktığında, bunu kaçırması pek olası değil.



