Empoli’yi 2-0 mağlup eden Milan U15 takımı, 1992, 2010 ve 2022’deki şampiyonlukların ardından bu kategoride dördüncü şampiyonluğunu kazandı. Manna ve küçük yetenek Jadid’in ilk yarıda attığı gollerle elde edilen bu başarı, Puma House Football’da gün be gün kat edilen yolun hak ettiği ödül oldu.
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Küçük Yamal sayesinde İtalya U15 şampiyonu olan Milan: İşte 700 gol atan golcü Jadid kimdir?
İŞTE JADID KİM?
Akram Jadid, 2011 doğumlu ve futbol oynamayı bilen bir oyuncu. Hem de çok iyi. Rossoneri’deki kariyeri genellikle kendi yaş grubunun ötesine uzanıyor ve nitekim U17 takımında da forma giydi. Kaleye sırtını dönerek oynayabiliyor, topu istiyor ve onu güç ve kararlılıkla savunuyor. Ancak sahada geniş alana sahip olduğunda en iyi halini sergiliyor: forvet olarak oynuyor, rakibi geçiyor ve gol atıyor. Hem de bolca ve her şekilde. Yamal ile karşılaştırılması, elbette bir kariyer tahmini nedeniyle değil, kökenleri ve rakibi geçip gol atma yeteneği nedeniyle ortaya çıkıyor.
ROSSONERO'DA 700 GOL
Jadid, Rossoneri’nin genç takımlarında neredeyse 700 gol attı; bu rakam, en azından rekorlar açısından, onu Milan’ın gençlik akademisinde en çok konuşulan oyuncu olan Francesco Camarda’ya yaklaştırdı. Teknik açıdan bakıldığında bu karşılaştırma söz konusu bile değil: Camarda bir ceza sahası keskin nişancısıyken, Jadid oyunu kurar, rakibi hedef alır ve topu ağlara gönderir.
Kale önünde büyük golcülerin sahipolduğu katil içgüdüsüne sahip: Fırsat karşısına çıktığında, bunu kaçırması pek olası değil.
İTALYA VE FAS ARASINDA
Kariyerinde, çifte vatandaşlık gibi hayati bir konu da yer alıyor. Jadid, hem Fas hem de İtalya vatandaşlığına sahip; Fas U-16 Milli Takımı’nda iki kez forma giydi, ancak şu ana kadar İtalya Milli Takımı’nda hiç forma giymedi. Ancak bu konu hâlâ gündemde; İtalya Futbol Federasyonu, Milan’ın genç yeteneğini ikna etmeye çalışacak.