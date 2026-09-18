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Küçük işaretler, büyük inanç! Marmoush, zor günler geçiren Tottenham'ın uyum yakalamanın eşiğinde olduğunu söyledi
Marmoush, galibiyetsiz başlangıca rağmen olumlu işaretler görüyor
Tottenham forveti Omar Marmoush, sezona sinir bozucu bir başlangıç yapmalarına rağmen Spurs'ün gidişatını tersine çevirmeye çok yakın olduğuna inanmaya devam ediyor. Roberto De Zerbi'nin ekibi, Premier League'deki ilk dört maçında galibiyet de gol de alamadı ve akıcı bir hücum üretmekte zorlandı.
Ancak salı günü Carabao Cup'ta Liverpool'a karşı alınan yenilgide üst ligden bir takıma gol atmaları, bu sezon üst düzey rakiplere karşı kaydettikleri ilk gol oldu.
Marmoush, takımın performanslarının hücumda açık bir ilerleme gösterdiğinde ısrar ediyor.
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İleri uç, fırsat yaratmaya ve kadro kalitesine işaret ediyor
Yaz transfer döneminde Manchester City'den gelen oyuncu, Tottenham'ın hücum organizasyonlarının her maçta istikrarlı şekilde geliştiğine inanıyor. Marmoush, kadronun fırsatları galibiyete çevirmeye başlaması için yeterli derinliğe ve bireysel kaliteye sahip olduğunu vurguladı.
De Zerbi'nin takımında küçük detayların yakında yerine oturacağını söyledi.
Marmoush, kulüp medyasına yaptığı açıklamada, "Her maçta daha fazla, daha fazla ve daha da fazla pozisyon üretiyoruz, çok yakın olduğumuza eminim" dedi. "Sahada ve son itişi yapmamızı sağlamak için yedek kulübesinden gelen oyuncularda çok fazla kalite var. Bu küçük detaylar yerine oturduğunda, çok ama çok iyi olacak."
Soyunma odasında zihniyet ve birliktelik inşası
Marmoush, sezonun başındaki zorlukların De Zerbi yönetimindeki geçiş döneminde takımı daha da kenetlemeye yardımcı olduğunu vurguladı. Ayrıca Spurs taraftarlarının, takımın ilk dönemde yaşadığı sıkıntılarda yanında durmasını da övdü.
Oyuncular ve teknik ekibin öncelikli odağı, iç güveni inşa etmeyi sürdürmek.
"Bu anlar zihniyeti oluşturur ve takımı bir araya getirir" diye ekledi Marmoush. "Başarının bu küçük işaretleri bize ekstra bir itici güç veriyor ve bu özgüveni kendi içimizde inşa etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu söylemeliyim, en başından beri desteklerini gördük."
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Tottenham, Premier League'deki ilk galibiyetini arıyor
Carabao Cup serüvenleri Anfield'da sona eren Tottenham, tüm dikkatini yeniden lig maçlarına çevirdi. De Zerbi'nin ekibi, gol yollarındaki çıkışı üç puana çevirmekte kararlı.
Kadro, taktik uygulamasını geliştirmek için antrenman sahasında çalışmalarını sürdürüyor.
Tottenham, sezonun ligdeki uzun süredir beklenen ilk galibiyetini almak hedefiyle bir sonraki maçına çıkacak.
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