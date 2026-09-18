Tottenham forveti Omar Marmoush, sezona sinir bozucu bir başlangıç yapmalarına rağmen Spurs'ün gidişatını tersine çevirmeye çok yakın olduğuna inanmaya devam ediyor. Roberto De Zerbi'nin ekibi, Premier League'deki ilk dört maçında galibiyet de gol de alamadı ve akıcı bir hücum üretmekte zorlandı.

Ancak salı günü Carabao Cup'ta Liverpool'a karşı alınan yenilgide üst ligden bir takıma gol atmaları, bu sezon üst düzey rakiplere karşı kaydettikleri ilk gol oldu.

Marmoush, takımın performanslarının hücumda açık bir ilerleme gösterdiğinde ısrar ediyor.