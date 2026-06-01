"Yıkık tribünlerin, cam ve beton parçalarıyla dolu koridorların yanından geçerek sahaya çıktım. Çocuklar büyük, siyah bir kraterin etrafında koşuyorlardı; futbol oynuyorlardı. Bunu görmek acı vericiydi, ama bir yandan da beni derinden etkiledi. Düşman sahayı tahrip etmiş olabilir, ama çocukların en sevdikleri oyuna olan tutkularını yok edememişti."

Tüm zamanların en büyük Ukraynalı futbolcularından biri olan Andriy Shevchenko'nun dokunaklı ve ilham verici hikayesi. San Siro'nun efsanevi çimlerinde yıllarca ortalığı kasıp kavuran, savunmacıları çılgına çeviren ve belki de tüm zamanların en iyi AC Milan kadrosunun bir parçası olan forvet, sonunda muhteşem bir kariyere dönüşecek olan ilk adımlarını tam da o yerde attı. Binlerce taraftar, büyük ödüller ve uluslararası şöhretten önce, tam da o sahada koşuşturuyordu: muhtemelen çok büyük bir forma ve dizlerinin çok altına kadar uzanan bir şortla, ama bugünün çocukları kadar büyük hayallerle.



"Kaleci kaleyi savunur, ama onları bir füzeye karşı nasıl koruyabilirsiniz?" - Oleksandr Shovkovskyi, Dinamo Kyiv kulüp efsanesi.





Bu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in bir banliyösü olan Irpin'deki Chempion "Şampiyon" Stadyumu'nun hikayesidir. Sadece bir stadyum değil, aynı zamanda dayanıklılık ve umudun sembolü haline gelen bir stadyumun hikayesi.