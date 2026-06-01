Küçük bir stadyumun nasıl dayanıklılık, bağ ve umudun simgesi haline geldiği

"Yıkık tribünlerin, cam ve beton parçalarıyla dolu koridorların yanından geçerek sahaya çıktım. Çocuklar büyük, siyah bir kraterin etrafında koşuyorlardı; futbol oynuyorlardı. Bunu görmek acı vericiydi, ama bir yandan da beni derinden etkiledi. Düşman sahayı tahrip etmiş olabilir, ama çocukların en sevdikleri oyuna olan tutkularını yok edememişti."

Tüm zamanların en büyük Ukraynalı futbolcularından biri olan Andriy Shevchenko'nun dokunaklı ve ilham verici hikayesi. San Siro'nun efsanevi çimlerinde yıllarca ortalığı kasıp kavuran, savunmacıları çılgına çeviren ve belki de tüm zamanların en iyi AC Milan kadrosunun bir parçası olan forvet, sonunda muhteşem bir kariyere dönüşecek olan ilk adımlarını tam da o yerde attı. Binlerce taraftar, büyük ödüller ve uluslararası şöhretten önce, tam da o sahada koşuşturuyordu: muhtemelen çok büyük bir forma ve dizlerinin çok altına kadar uzanan bir şortla, ama bugünün çocukları kadar büyük hayallerle.


"Kaleci kaleyi savunur, ama onları bir füzeye karşı nasıl koruyabilirsiniz?" - Oleksandr Shovkovskyi, Dinamo Kyiv kulüp efsanesi.


Bu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in bir banliyösü olan Irpin'deki Chempion "Şampiyon" Stadyumu'nun hikayesidir. Sadece bir stadyum değil, aynı zamanda dayanıklılık ve umudun sembolü haline gelen bir stadyumun hikayesi.

    Yara izleri

    24 Şubat 2022'den Mart 2022 sonuna kadar yaklaşık 80.000 nüfuslu bu kasabada süren savaş, derin izler bıraktı. Sayısız kurşun deliği, yıkık evler, etrafa saçılmış beton parçaları ve tahrip olmuş altyapı artık sokak manzarasını domine etmiyor olsa da, bilinçli ya da bilinçsiz olarak ortadan kaybolmuş değiller.

    Stadyumdan bir taş atımı uzaklıkta, on yıllardır insanların tiyatro gösterileri ve konserlerin tadını çıkarmak için bir araya geldiği yer olan heybetli "Kültür Evi" hâlâ duruyor. Bina, işgalden önce de masif beyaz sütunları ve açık mavi cephesi ile etkileyiciydi, ancak cephe kurşun delikleriyle delik deşik olduğu için bu etki şimdi daha da güçlendi.

    Stadyumdan çok da uzak olmayan bir yerde, artık uluslararası üne sahip Irpin Nehri akıyor. Savaş sırasında Ukraynalılar, Rusların ilerleyişini durdurmak için bir köprüyü havaya uçurdu – ve başarılı oldu. O günden bu yana dört yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, enkaz hala aynı yerde, yeni köprünün yanında duruyor: bir gurur kaynağı, Irpin'e bir övgü.

    Çünkü tarihin bu karanlık sayfasından kalan izler, sadece yıkım ve kederin izleri değil; aynı zamanda umut, dayanıklılık ve direnişin işaretleri haline geldi. Stadyum da öyle. Çünkü Irpin'deki çatışmalar sona erdikten birkaç gün sonra, çocuklar yine orada futbol oynamaya başladı. Olymp Irpin takımının 25 yaşındaki koçu Daniil Kisel, The New York Times'a "Bu koşullar altında bile futbol oynuyoruz, çünkü bu moralimizi yükseltiyor ve savaşı düşünmemeye çalışıyoruz" dedi.

    Şampiyonların yetiştiği yer

    2016 yılında, Shevchenko'nun bir zamanlar futbolcu olarak ilk adımlarını attığı yerde, Irpin'de çok amaçlı bir stadyum inşa edildi. "Şampiyon" Stadyumu: en büyüğü değil – sadece bin seyirci alabiliyor – ama şehrin atan kalbi. Her gün yaklaşık beş yüz kişi burayı dolduruyordu. Çocuklarının her hareketini gururla takip eden ebeveynlerden, yüzleri kızaran fanatik antrenörlere, belki de şehir sınırlarından daha büyük hayallerle sahada koşuşturan gülümseyen çocuklara kadar.

    Stadyum ayrıca sadece gençlik kulübü Olymp Irpin'in değil, Real Madrid futbol okulunun da eviydi. Buna ek olarak, ulusal ve uluslararası turnuvalar stadyuma mütevazı boyutlarının çok ötesinde bir hava katıyordu. Burası kazanıp kaybedebileceğiniz, dostluklar kurduğunuz, önemli dersler öğrendiğiniz ve anılar biriktirdiğiniz bir yerdi. Kısacası, sadece bir an için çocuk olabileceğiniz bir yerdi.

    Ta ki savaş başlayana kadar.

    Yalnız, ama pes etmemiş

    "Stadyumu gördükten sonra ne yapmam gerektiğini anladım: burayı eski ihtişamına kavuşturmak gerekiyordu. Ve bunu da yapacağım."

    Shevchenko sözde kalmadı. UNITED24'ün elçisi olarak yeniden inşa için para topladı. AC Milan ve Shakhtar Donetsk gibi büyük kulüpler, birçok Serie A kulübü gibi katkıda bulundu; sanki futbol dünyası burada bir yığın tuğla ve yeni bir suni çim sahadan daha fazlasının söz konusu olduğunu anlamış gibiydi.

    Ancak savaşın yol açtığı hasar kolay kolay onarılamaz. Adımlar atılmış ve saha onarılmış olmasına rağmen, yenileme çalışmaları büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Yıkımın gerçek boyutu tahmin edilenden daha büyük çıktı, maliyetler yaklaşık 5,5 milyon avroya ulaştı ve müteahhitler hızla birbirlerinin yerini aldı. Üç yıldan fazla bir süre sonra stadyum hâlâ tamamlanmadı. Çok şey onarıldı, ancak kesin bir teslim tarihi yok.

    Bu arada inşa edilen şey çok anlamlı: tribünlerin altına bir sığınak yapılıyor. Yakında ebeveynlerin çocuklarını tekrar tezahüratla karşılayacağı yerde, aynı insanlar hava alarmı çaldığında sığınacak bir yer bulabilecekler. Günümüz Ukrayna'sında hayaller ve tehlike yan yana var, ve bu durum bu stadyumun yeniden inşasını zorlaştırıyor, ama aynı zamanda anlamlı kılıyor.

    Çünkü bir zamanlar bu sahada, kendisine çok büyük gelen bir forma ve ondan da daha büyük hayallerle koşan bir çocuk vardı. O çocuk bir efsane oldu. Ve o siyah kraterin etrafında koşan çocuklar da hayal kuruyor. Ancak hayallerin bir yere ihtiyacı var ve onlar bu yeri yeniden hak ediyorlar.


