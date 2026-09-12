İsviçreli orta saha oyuncusu, Arsenal, Bayer Leverkusen, Basel ve Borussia Monchengladbach’ta geçen uzun profesyonel kariyeri boyunca Wenger, Unai Emery, Mikel Arteta ve Xabi Alonso gibi isimler tarafından tercih edildi. Avrupa’nın üç farklı büyük liginde bu denli üst düzey teknik adamlarla çalışma deneyimi yaşayan Xhaka, bir menajerin taktik zekâsını ve liderlik tarzını değerlendirme konusunda belki de herkesten daha iyi bir konumda bulunuyor.

Xhaka, Sunderland’ın eski takımı Arsenal ile oynayacağı dev maç öncesinde konuşurken, Kuzey Londra’daki döneminden çok sevdiği eski hocalarından biriyle çarpıcı benzerlikler gördüğünü söyledi. TNT Sports’a konuşan Xhaka, “Ona küçük Arsene Wenger diyorum. İnsan olarak müthiş biri. Çok sakin, bağırıp çağıran biri değil, her çözüme sahip ve taktik açıdan inanılmaz. Ayrıca onun için de yeni bir takıma gelmek, şimdi yeniden yeni oyuncularla çalışmak, bence kolay değil.

“Ama kendisi harika bir menajer olduğunu gösterdi, bu takımı ve oyuncuları geliştirebileceğini gösterdi. Ben de onun gibi bir hocayla çalışabildiğim için çok minnettarım.”