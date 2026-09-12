Getty Images Sport
Çeviri:
'Küçük Arsene Wenger' - Eski Arsenal yıldızı Granit Xhaka, Arsenal ile dev buluşma öncesinde Sunderland patronu Regis Le Bris'e en büyük övgüyü yağdırdı
Sunderland dehasına büyük övgü
İsviçreli orta saha oyuncusu, Arsenal, Bayer Leverkusen, Basel ve Borussia Monchengladbach’ta geçen uzun profesyonel kariyeri boyunca Wenger, Unai Emery, Mikel Arteta ve Xabi Alonso gibi isimler tarafından tercih edildi. Avrupa’nın üç farklı büyük liginde bu denli üst düzey teknik adamlarla çalışma deneyimi yaşayan Xhaka, bir menajerin taktik zekâsını ve liderlik tarzını değerlendirme konusunda belki de herkesten daha iyi bir konumda bulunuyor.
Xhaka, Sunderland’ın eski takımı Arsenal ile oynayacağı dev maç öncesinde konuşurken, Kuzey Londra’daki döneminden çok sevdiği eski hocalarından biriyle çarpıcı benzerlikler gördüğünü söyledi. TNT Sports’a konuşan Xhaka, “Ona küçük Arsene Wenger diyorum. İnsan olarak müthiş biri. Çok sakin, bağırıp çağıran biri değil, her çözüme sahip ve taktik açıdan inanılmaz. Ayrıca onun için de yeni bir takıma gelmek, şimdi yeniden yeni oyuncularla çalışmak, bence kolay değil.
“Ama kendisi harika bir menajer olduğunu gösterdi, bu takımı ve oyuncuları geliştirebileceğini gösterdi. Ben de onun gibi bir hocayla çalışabildiğim için çok minnettarım.”
- Getty Images Sport
Sunderland’ı iddialı bir takıma dönüştürmek
Le Bris, Xhaka'yı geçen yaz Stadium of Light'a getirdi; İsviçreli milli oyuncuyu Leverkusen'den transfer ederek Sunderland'in en üst seviyede rekabet etme niyetini ortaya koyan bir hamleye imza attı. Premier League'e dönüş yaptıkları ilk sezonda Xhaka, Sunderland'i kaptan olarak dikkat çekici bir şekilde yedinci sıraya taşıdı; böylece takım bu sezonki Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı ve sezon öncesindeki beklentilerin neredeyse tamamını aştı. Le Bris'i birlikte çalıştığı diğer dünya çapındaki teknik direktörlerden tam olarak ayıran şeyin ne olduğu sorulduğunda Xhaka, Fransız çalıştırıcının inanılmaz titizliğine ve en küçük ayrıntıya gösterdiği dikkate vurgu yapıyor.
İsviçreli kaptan, bu detaycı yaklaşımın kulübün antrenman tesislerinde günlük idmanlara ve maç hazırlıklarına nasıl yansıdığını da anlattı. Xhaka, "Çok detaycı. Yani bir şeyi analiz ettiğinde, sadece rakibi değil, bizi de ve daha çok bireysel toplantıları da çok detaylı ele alıyor" dedi. "Bir teknik direktörde çok sık görmediğim ayrıntılara iniyor. Bu yüzden buradaki her oyuncu son 16 ayda gelişti ve bence herkes için hâlâ gelişim alanı var."
Stadium of Light'ta örnek olarak öne geçiyor
Xhaka, Le Bris'in kadrosunda kilit bir role sahip. Kulüpteki en deneyimli oyuncu olarak Xhaka, takıma önden liderlik etmek ve tonu belirlemekle görevlendirildi. Orta sahanın etkisi, pas menzilinin de ötesine uzanıyor; teknik direktörün taktik talepleriyle kadronun genç üyeleri arasında köprü görevi görüyor.
"İlk adımı atan kişi ben olmazsam, beni kim takip edecek? Ben kendisinden çok şey talep eden biriyim. Kendimden talep ettiğim ilk şey bu" dedi. "Kendime göstermeden önce başkalarına asla parmağı göstermem. Bazen insanlar talep etmekle şikâyet etmek arasındaki farkı unutuyor çünkü bana göre bunlar iki farklı şey. Kazanmak istiyorum. Evdeysem de kazanmak istiyorum, antrenmanda sahadaysam da kazanmak istiyorum ve hafta sonu maçlarında da kazanmak istiyorum. Ben buyum."
- Getty Images Sport
Dev bir yeniden buluşma
Arsenal ile oynanacak yaklaşan maç, Xhaka için sıradan bir lig fikstüründen çok daha fazlasını ifade ediyor; bu, Sunderland'in "küçük Wenger" yönetiminde ne kadar yol katettiğinin bir sınavı. Sezona kusursuz bir başlangıç yapan Mikel Arteta'nın ekibiyle karşılaşmak, Le Bris'in tanındığı taktik hazırlığın her zerresini gerektirecek. Xhaka'nın orta sahada Diarra ve Sadiki ile kuracağı ortaklık, eski kulübünün ritmini bozma açısından kritik önem taşıyacak. Arteta'nın şampiyonluk kovalayan Arsenal'iyle yeniden karşılaşma öncesinde Xhaka'nın kulübün tutkulu taraftarlarına son bir önemli mesajı vardı: "Asla pes etmeyeceğiz."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun